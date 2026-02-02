Scandal uriaș la Timișoara! Doi fotbaliști ai lui Poli au atacat cu parul un tânăr de 19 ani: „L-au nenorocit!”

ADVERTISEMENT

Un caz șocant a avut loc duminică dimineața, la Timișoara, în fața unui club de noapte. Doi fotbaliști legitimați la Politehnica Timișoara, club ce activează în Liga a III-a, i-au provocat multiple traumatisme unui tânăr de 19 ani după ce acesta i-ar fi furat iubita unuia dintre ei.

Caz șocant la Timișoara! Doi fotbaliști ai lui Poli au atacat cu parul un tânăr de 19 ani

Cosmin Huminic și Denis Tătaru, doi stoperi ce aparțineau de Politehnica Timișoara, l-au desfigurat pe fiul Alinei Sperlea, un consilier din Dumbrăvița, după ce l-au atacat cu un par în fața unui club de noapte.

Motivul din spatele acestui atac ar fi fost gelozia unuia dintre cei doi fotbaliști, a cărui fostă iubită ar fi avut o relație amoroasă cu tânărul snopit în bătaie. Denis Tătaru (19 ani) și Cosmin Huminic (22 de ani) nu mai fac parte din lotul echipei antrenate de Dan Alexa după acest incident scandalos. Alături de ei s-ar mai fi aflat și un al treilea individ, legitimat la CS Giroc Chișoda.

Identitatea agresorilor a fost dezvăluit chiar de mama victimei. Declarații șocante

Alina Sperlea, mama victimei, a oferit declarații șocante pentru publicația locală Ea a fost cea care a făcut publică identitatea celor care l-au desfigurat pe fiul său și a explicat ce traumatisme a suferit tânărul de 19 ani:

„Printre agresori se numără Cosmin Huminic, Denis Tătaru și Robert Damșa. Primii doi sunt legitimați la Poli Timișoara, iar cel de-al treilea, la echipa din Giroc. Este strigător la cer ce au putut face. Ca mamă, voi merge până în pânzele albe să îi fac dreptate copilului meu. El nu a greșit cu nimic, iar acești huligani l-au nenorocit. Are capul spart, mandibula fracturată. Parul cu care a fost lovit este plin de sângele lui Lucas”, a explicat Alina Sperlea pentru sursa citată.

Poli Timișoara s-a despărțit de cei doi fotbaliști agresori. Comunicatul emis de club

s-a dezis de acțiunile celor doi și a condamnat clar gestul la care au recurs fotbaliștii. Astfel, în decursul zilei de duminică, formația viola a anunțat că atât Cosmin Huminic, cât și Denis Tătaru nu mai fac parte din lotul lui Dan Alexa și li s-au găsit noi angajamente până la finalul sezonului:

„Clubul Politehnica Timișoara se delimitează de orice tip de comportament neadecvat care ar fi asociat unor sportivi din lotul echipei noastre. Condamnăm ferm asemenea comportamente, care nu au nimic de-a face cu spiritul clubului și valorile pe care le promovăm.

Cei doi jucători nominalizați în presă nu mai fac parte din lotul lui Poli, lor fiindu-le găsite angajamente la alte cluburi pentru a evolua în partidele rămase din actuala stagiune. Politehnica Timișoara nu va mai face comentarii suplimentare pe acest subiect până la finalizarea anchetei de către organele abilitate”, se arată în comunicatul emis de Politehnica Timișoara.

Cum a reacționat Dan Alexa, antrenorul lui Poli Timișoara

a confirmat faptul că cei doi fotbaliști implicați în acest scandal nu mai fac parte din lotul Politehnicii Timișoara, menționând că unul dintre ei era deja împrumutat la o altă echipă:

„Nu mai fac parte din lot, unul dintre ei era dat împrumut. Doar că este o anchetă acum, nici noi nu știm ce s-a întâmplat. Acestea sunt lucruri care n-ar trebui să se întâmple! Nu știu exact ce s-a întâmplat, urmează să vedem, ancheta este în curs”, a comentat Dan Alexa, conform