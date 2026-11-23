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Mbaye Diagne (35 de ani) a lansat un atac dur la adresa celor de la Amedspor, după ce clubul turc a oferit explicații în spațiul public privind absența sa de la antrenamente. Atacantul senegalez susține că nu a primit salariul timp de cinci luni și acuză conducerea că încearcă să îl transforme în vinovat în fața suporterilor.

Mbaye Diagne, acuzații grave la adresa lui Amedspor! Susține că nu a fost plătit timp de cinci luni

Fotbalistul în vârstă de 35 de ani a răspuns public comunicatului emis de Amedspor și a transmis că a continuat să joace chiar și în perioadele în care nu și-ar fi primit salariul. Diagne afirmă că a făcut totul pentru club și că a pus suflet în perioada petrecută la formația din Diyarbakir.

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„Am jucat timp de cinci luni fără să primesc salariul. Nu am spus niciun cuvânt. V-am ajutat întotdeauna atât cât am putut. Am făcut totul din inimă”, a transmis atacantul. De asemenea, acesta a criticat și atitudinea conducerii după promovarea echipei în .

Diagne acuză conducerea că vrea să îl întoarcă împotriva suporterilor: „Sunteți mincinoși!”

Senegalezul a continuat tirada și a susținut că oficialii clubului încearcă să îl prezinte într-o lumină negativă în fața fanilor. „Știu foarte bine cât îmi datorați. Cei din exterior nu știu ce se întâmplă în interior. Sunteți mincinoși! Vreți să mă scoateți pe mine vinovat în fața suporterilor”, a afirmat Diagne.

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Atacantul a mai adăugat faptul că este mândru de ceea ce a oferit echipei și că nu va accepta ca imaginea sa să fie afectată. „M-ați pierdut de astăzi. M-ați pierdut ca suporter, ca jucător și ca frate”, a mai transmis acesta, lăsând să se înțeleagă că relația cu Amedspor a ajuns într-un punct critic.

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Amedsporlu Diagne’nin açıklaması: ▬ 5 ay boyunca maaş almadan oynadım. Tek kelime etmedim. ▬ Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Her şeyi kalbimle yaptım. Şimdi Süper Lig’desiniz diye hepiniz uyanıklık yapmaya çalışıyorsunuz. ▬ Ben kendimle gurur duyuyorum. Beni bugünden itibaren kaybettiniz. Bir taraftar olarak, bir oyuncu ve kardeş olarak kaybettiniz. Bana ne kadar borcunuz olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak dışarıdaki kimse içeride neler döndüğünü bilmiyor. ▬ Yalancısınız. Taraftarın önüne beni atmak istiyorsunuz. Ben bütün gerçekleri biliyorum. Ben Amedspor’a ruhumu ve tecrübemi verdim. Taraftarlar, takıma, arkadaşlarıma, kulübüme karşı hep iyi oldum. Şimdi bana yalancı diyorsunuz. ▬ Ben buradan ayrıldığım zaman başım dik ayrılacağım. Çünkü Amedspor mutlu olduğunda ben de hep mutlu oldum. Ancak adımın lekelenmesine asla izin vermem. — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama)

Amedspor a explicat de ce Mbaye Diagne nu s-a prezentat la antrenamente

Conflictul a izbucnit după ce Amedspor a anunțat că Diagne nu s-a prezentat la antrenamentele din 13, 14, 15 și 17 noiembrie, deși perioada de pauză acordată echipei se încheiase pe 12 noiembrie. Clubul a precizat că absențele au fost consemnate oficial și că i-a trimis fotbalistului o notificare prin care îi solicita să ofere explicații și să revină la pregătiri.

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Potrivit comunicatului, Diagne a transmis prin reprezentantul său o apărare scrisă și un document medical, anunțând că va reveni la Diyarbakir pe 22 noiembrie. Amedspor a precizat că analizează documentele și că va lua măsurile necesare dacă va considera că se impune. Deocamdată, clubul nu a oferit un răspuns public la acuzațiile privind salariile restante.

Mbaye Diagne, carieră impresionantă în Europa! A jucat la Galatasaray, Club Brugge și West Bromwich

Mbaye Diagne a evoluat de-a lungul carierei la numeroase cluburi din Europa și Asia. Cele mai importante experiențe le-a avut la , Club Brugge și West Bromwich Albion, dar a mai îmbrăcat tricourile celor de la Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Tianjin Jinmen Tiger și Al-Qadsiah. Senegalezul a fost legitimat și la Juventus, însă nu a bifat apariții oficiale pentru formația din Torino.

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Atacantul s-a remarcat în special la Kasımpaşa, unde a înscris 32 de goluri în 36 de meciuri, și la Galatasaray, alături de care a câștigat titlul în Turcia și Cupa Turciei în sezonul 2018-2019. A mai cucerit titluri în ligile secunde din Arabia Saudită, cu Al-Qadsiah și Neom, iar în 2025 a ajuns la Amedspor, formație pe care a ajutat-o să promoveze în prima ligă turcă, după ce a devenit golgheterul ligii secunde, cu 29 de reușite. De asemenea, acesta are 11 selecții la prima reprezentativă a Senegalului, între 2018 și 2021.