Scandal uriaș! O mare campioană olimpică a fost acuzată de trădare națională

Irina Rodnina, triplă medaliată cu aur olimpic la patinaj, a fost acuzată de trădare națională. Marea campioană în vârstă de 76 de ani a ajuns fără să vrea în centrul unui scandal fără precedent.

Irina Rodnina, acuzată de trădare națională

Andrej Cervicenko, fost președinte la Spartak Moscova, este cel care a lansat aceste acuzații dure. El susține că fosta patinatoare ar putea fi implicată în spionaj în favoarea SUA.

De menționat e faptul că Irina Rodnina a locuit în Statele Unite timp de 13 ani. Și în aceeași țară locuiește în prezent chiar fiica acesteia. Cum au luat naștere însă astfel de acuzații de trădare națională?

Declarațiile făcute de Andrej Cervicenko vin în contextul în care fosta patinatoare ocupă în prezent funcția de deputat în Duma de Stat, din partea partidului lui Vladimir Putin.

Mai mult de atât, ea se numără și printre persoanele publice care au fost sancționate de autoritățile străine odată cu debutul războiului din Ucraina din luna februarie 2022.

Fosta patinatoare nu e privită cu ochi buni în Rusia

Menționăm faptul că deși a bifat o carieră impresionantă și a obținut trei medalii olimpice de aur, fosta patinatoare rusă nu este privită cu ochi buni în spațiul public rusesc.

Motivul îl reprezintă faptul că înainte de a deveni , Irina Rodnina a locuit în Statele Unite. Iar acest lucru a pus la îndoială loialitatea pe care fosta mare campioană o are față de Kremlin.

Andrej Cervicenko a precizat însă că pe plan sportiv, acesta o apreciază enorm pe fosta patinatoare. Când vine vorba însă de partea politică, există niște semne mari de întrebare cu privire la statutul ei.

„Momentan, nu am o părere prea bună despre Rodnina. Ca sportivă, am respectat-o enorm, dar de când a devenit deputat și a început să se exprime. Nici nu vreau să văd un film despre ea (n.r. film apărut în 2025, după memoriile autobiografice ale fostei campioane). Nu-l voi vedea, chiar dacă mi-ar plăti.

Irina Rodnina spune constant lucruri nepotrivite. Mă surprinde că cineva care a trăit atâția ani în SUA lucrează ca deputat. Cine știe ce i s-a întâmplat acolo. Poate a fost recrutată de mult și acum stă în Duma de Stat. Practic, fiecare deputat are acces la secrete de stat. Și apoi ne mirăm cum este posibil ca inamicul să știe mai mult decât noi. De aceea mă tem atât de mult de Rodnina”, a declarat Andrej Cervicenko, potrivit sport.aktuaity.sk.

Cine este Irina Rodnina

După cum spuneam anterior, Irina Rodnina este una dintre în Rusia. De-a lungul carierei sale, ea a cucerit zece titluri mondiale în proba de perechi.

Totodată, fosta sportivă și-a trecut în palmares 11 titluri europene, dar și trei titluri olimpice, consecutive. Este vorba despre Sapporo 1972, Innsbruck 1976 și Lake Placid 1980, după cum se arată în descrierea sa de pe site-ul oficial dedicați olimpicilor.

Fosta patinatoare s-a retras din activitatea sportivă în 1980. A devenit ulterior antrenoare și a ajutat numeroase perechi să facă performanță în acest domeniu, în primă fază în URSS, iar mai apoi, din 1990, în SUA.