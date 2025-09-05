Sport

Scandal uriaș pe masa FIFA! Campionul european a ratat transferul în ultima zi de mercato, iar ibericii dau vine pe sabotaj

Situație extrem de tensionată în fotbalul spaniol. Șeicii au blocat transferul unui campion european în La Liga. Despre cine e vorba.
Alex Bodnariu
05.09.2025 | 09:51
Scandal uriaș în Spania. Presa iberică vorbește despre un sabotaj după ce campionul european a ratat transferul în ultima zi de mercato

Ultima zi din perioada de transferuri a venit cu un scandal uriaș. Aymeric Laporte, fundașul iberic, părea foarte aproape să revină în Spania, la Athletic Bilbao, însă saudiții au blocat mutarea, iar clubul din La Liga nu a putut să îl înregistreze la FIFA.

Fundașul spaniol, care are în palmares un Campionat European și un UEFA Champions League, era așteptat la Bilbao, echipa la care a evoluat înainte să ajungă în Arabia Saudită, la Al Nassr. Mutarea părea foarte aproape să se concretizeze, însă fotbalistul s-a lovit de refuzul saudiților de a trimite actele la FIFA.

Concret, părțile s-au înțeles. Aymeric Laporte, Athletic Bilbao și Al Nassr au ajuns la un acrod, însă Federația de Fotbal din Arabia Saudită nu a trimis la FIFA actul care confirma transferul, iar mutarea a picat.

Oficialii de la Athletic Bilbao au prezentat situația. Presa din Spania vorbește despre un sabotaj al saudiților, care și-ar fi dorit să se răzbune pe fundașul iberic, care a refuzat să mai joace pentru Al Nassr după ce i s-a refuzat rezilierea contractului.

Aymeric Laporte pare hotărât să nu mai joace în Arabia Saudită

Situația e una foarte complicată. Athletic Bilbao nu a avut timp să găsească un alt fundaș central și va fi nevoită să se bazeze pe jucătorii pe care îi are deja în lot. În plus, e greu de crezut că, după acest episod, Aymeric Laporte va dori să mai evolueze pentru Al Nassr.

Laporte mai are opțiunea să își rezilieze contractul cu gruparea din Arabia Saudită și să meargă la Athletic Bilbao din postura de jucător liber de contract, însă pentru ca acest lucru să se întâmple, ibericul trebuie să ajungă la un numitor comun cu șeicii. Este posibil să apară tot mai multe presiuni în perioada imediat următoare.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
