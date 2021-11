Scandal uriaș pe rămășițele pământești ale lui Petrică Mîțu Stoian! Niculina Stoican și impresarul Doru Gusman, replici acide

În ziua în care corpul neînsuflețit al regretatului cântăreț de muzică populară Petrică Mîțu Stoian a părăsit Reșița cu destinația Craiova, un scandal uriaș a izbucnit în lumea folclorului românesc.

Niculina Stoican este acuzată de fostul impresar al lui Petrică Mîțu Stoian, Doru Gusman, că l-ar fi supărat cumplit pe artist, ea fiind văzută și motivul pentru care acesta s-ar fi retras din ansamblul popular pe care l-a ridicat în ultimii 14 ani, Ansamblul Folcloric Maria Tănase din Craiova.

Doru Gusman, în scandal cu fosta șefă a lui Petrică Mîțu Stoian: ”Niculina Stoican îl teroriza, îl umilea”

Doru Gusman, fostul impresar al lui Petrică Mîțu Stoian, printre lacrimi, s-a arătat revoltat de felul în care Niculina Stoican procedează în aceste momente, cu atât mai mult cu cât, susține el, marele artist de muzică populară nici nu mai voia să audă de ea.

”El a plecat de la Ansamblul Maria Tănase supărat, foarte supărat! Și a plecat din cauza ei, din cauza Niculinei Stoican. Pentru că îl teroriza, îl umilea. Nu s-a dus la un spectacol sau ceva, i-a făcut adresă la primărie, primăria i-a tăiat ziua. Mi-a spus: `Nu mai suport`.

El s-a pensionat din cauza ei, să scape de ea, să nu o mai vadă. Astea sunt cuvintele lui: `Nu vreau să o mai văd. Nu suport să mă umilească ea`. Știe toată lumea, știu cântăreții mari. Nu îl lasă acum, nici mort, în pace, vrea să se răzbune, nu știu”, a spus, printre lacrimi, fostul impresar al lui Petrică Mîțu Stoian, Doru Gusman, în direct, la Oltenia TV.

În replică, pentru aceeași sursă, Niculina Stoican a negat toate acuzațiile, ba chiar susține că relația dintre ei era una cât se poate de bună.

”Noi nu am avut doar o prietenie, noi venim din aceleași locuri, noi am crescut împreună, am plecat pe același drum împreună, ne-am angajat împreună la Doina Gorjului, am plecat împreună de la Doina Gorjului. Am venit la Maria Tănase împreună, tot parcursul nostru profesional este împreună, am stat 14 ani”, a explicat Niculina Stoican pentru Oltenia TV.

De ce s-a pensionat Petrică Mîțu Stoian? Niculina Stoican neagă certurile cu artistul

”Nu s-a pensionat devreme, s-a pensionat pentru că avea vârsta de pensionare și pentru că atunci când eu i-am spus că nu e un om care să își întrerupă activitatea, că trebuie să continue, mi-a spus că nu mai vrea, că își dorește să facă ce vrea el, când vrea el, cum vrea el și cât vrea el. Petre a plecat pentru că și-a dorit să plece și și-a dorit din tot sufletul să trăiască pentru el”, explică Niculina Stoican pentru sursa citată.

Mai mult chiar, susține cântăreața de muzică populară și cea care conduce Ansamblul Maria Tănase din Craiova la care activase și Petrică Mîțu Stoian, între ei nu a existat niciodată vreun moment tensionat.

”Eu nu m-am certat cu Petre niciodată în viața mea. Vocile care spun asta, își asumă ceea ce spun, eu îmi asum ce zic eu. Niciodată în viața mea nu m-am certat cu el, noi am avut discuții pe un subiect sau altul, constructive, dar niciodată nu ne-am certat. El a plecat pentru că și-a dorit să plece de la ansamblu, el a avut anii de pensie, nu mai voia să fie la program.

În momentul în care a primit decizia de pensionare, i-am făcut o surpriză: i-am pregătit un aranjament floral și ne-am luat la revedere, în fața publicului, noi tot ansamblul. Așa că plecarea lui Petre din Ansamblul Folcloric Maria Tănase a fost mai mult decât onorantă, cu un La revedere într-un spectacol în fața publicului”, a mai spus Niculina Stoican.

Impresarul Doru Gusman, șocat de decizia luată de sora lui Petrică Mîțu Stoian

Doru Gusman, impresarul lui Petrică Mîțu Stoian, nu este deloc îngăduitor cu Niculina Stoican. Ba chiar dimpotrivă, el o acuză că nu respectă ultima dorință a decedatului și că sora acestuia îi este părtașă.

”Eu când am plecat de la Reșița am stabilit cu sora lui următoarele: eu vin la Craiova și mă duc la firmă (la firma de pompe funebre, n. red.), mă ocup de lucrurile care trebuie făcute. Atunci nu era vorba nici de Maria Tănase (Ansamblul condus de Niculina Stoican, n. red.), nici de nimic… Când am ajuns la Orșova, m-a sunat ea (sora lui Petrică Mîțu Stoian, n. red.) și mi-a spus că nu îl mai aducem acasă, că a vorbit cu Niculina Stoican și că îl duc la Maria Tănase. I-am și zis: `Tu vorbești serios`? Da, mi-a spus, nu are ce să caute acasă, că îl ducem acolo. Am rămas trăsnit!”, a mai spus Doru Gusman.

Iar acest lucru, susține fostul impresar al lui Petrică Mîțu Stoian, contravine flagrant cu dorințele pe care le avea regretatul artist pe când era în viață.

Impresarul Doru Gusman: ”Petrică Mîțu Stoian era cel mai bun prieten, era ca un tată pentru fetele mele”

”El a spus așa, și știe multă lume: `Nici sufletul nu mai îmi calcă la Maria Tănase!`. L-a rugat pe Enceanu (Constantin Enceanu, coleg și preten cu el, n. red.) să îi ia un tablou, avea un tablou, nu știu ce tablou, l-a rugat să i-l aducă la el acasă. Cred că era ultimul lucru pe care și l-ar mai fi dorit, să fie dus la Maria Tănase”, mai susține fostul impresar al lui Petrică Mîțu Stoian.

De altfel, explică impresarul, el știe aceste lucruri pentru că, de-a lungul anilor, au fost apropiați ca niște frați, iar decesul lui Petrică Mîțu Stoian l-a făcut să verse lacrimi fără număr, amare.

”Nu are nimeni o durere mai mare. Petrică Mîțu Stoian era cel mai bun prieten, era ca un tată pentru fetele mele, era un om extraordinar. Nu știa să zică `Nu` niciodată, bunătatea asta nu i-a ajutat la nimic…”, a mai spus impresarul Doru Gusman.

Sora lui Petrică Mîțu Stoian așteaptă rezultatul necropsiei

Sora lui Petrică Mîțu Stoian a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre ce se petrece, acum, în cazul decesului regretatului artist care a încetat din viață acum două zile.

”L-am luat, am luat sicriul de la morga din Reșița și mergem la Craiova. Oricum, aștept rezultatele de la autopsie, nu am primit încă niciun fel de hârtii. Procurorii au deschis o anchetă, ei au cerut autopsie, acum eu vreau doar să văd ce s-a întâmplat. Nu pot să spun mai multe, acum, dar când voi avea rezultatele le voi face publice”, ne-a spus sora lui Petrică Mîțu Stoian.

„Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșita au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă în cazul lui Petrică Mîțu Stoian. Procurorii s-au autosesizat după declarațiile făcute de sora regretatului artist care a susținut că medicii au informat-o că alte trei persoane au ajuns aici la spital în stare gravă de la aceeași clinică unde era internat Petrică Mîțu Stoian”, anunță un comunicat de presă al Parchetului Reșița.

Petrică Mîțu Stoian a murit la 61 de ani

, pe 6 noiembrie 2021, la doar 61 de ani, regretatul artist urmând proceduri de recuperare medicală post-COVID. De altfel, procedurile la care a fost supus după ce a suferit de COVID sunt văzute de unii ca fiind cele care i-ar fi adus sfârșitul, declarațiile surorii acestuia, dar și ale fostului impresar, fiind, oarecum, acuzatoare la adresa tratamentului pe care acesta în urma la o clinică din Reșița, specializată pe proceduri care folosesc oxigenul hiperbaric.

De altfel, sunt și , mai ales atunci când este vorba de recuperare septică și de cea necesară în urma unei bronhopneumonii.