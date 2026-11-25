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Gigantul american Nike se află în centrul unui scandal uriaș, după ce una dintre cele mai importante autorități religioase islamice din Libia a emis o decizie prin care le interzice musulmanilor să cumpere, să vândă sau să poarte haine cu celebrul logo al companiei.

Nike, interzis de autoritățile religioase din Libia! Decizie controversată împotriva gigantului american

Motivul este unul surprinzător: numele și simbolul Nike ar promova, în opinia liderilor religioși, venerarea mai multor zei. Hotărârea a provocat controverse și readuce în atenție legătura dintre unul dintre cele mai cunoscute branduri sportive din lume și mitologia greacă.

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Autoritatea religioasă Dar al-Ifta, cu sediul la , a emis o fatwa, o hotărâre bazată pe interpretarea legii islamice, prin care le interzice credincioșilor să cumpere, să comercializeze sau să poarte produse vestimentare care afișează marca Nike. Decizia a fost aprobată de Sadiq al-Gharyani, Marele Muftiu al Libiei.

Explicația oferită de are legătură cu originea numelui companiei americane. Nike este numele zeiței victoriei din mitologia greacă, iar celebrul logo, cunoscut sub denumirea de „Swoosh”, ar fi inspirat de aripile acesteia. Autoritatea religioasă susține că afișarea simbolului reprezintă o formă de promovare a politeismului, adică venerarea mai multor zei, practică interzisă de islam, religie strict monoteistă.

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Nike, acuzată și că susține Israelul! Ce riscă musulmanii care nu respectă interdicția

Dar al-Ifta a acuzat compania Nike că susține Israelul și a cerut boicotarea firmelor considerate apropiate de statul israelian. Acuzațiile au fost incluse în argumentele care au stat la baza deciziei. Deși Nike nu deține magazine proprii în Libia, produsele companiei sunt comercializate prin distribuitori locali, iar pe piețele din țară circulă inclusiv numeroase articole contrafăcute.

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O fatwa are caracter religios și nu produce automat efecte juridice. Astfel, persoanele care continuă să poarte haine Nike nu riscă sancțiuni legale doar în baza acestei decizii. Nu este nici prima controversă de acest fel. În 2025, aceeași autoritate religioasă a emis o hotărâre împotriva bijuteriilor și ceasurilor Van Cleef & Arpels.