Scandal violent în Rahova. Manelist atacat cu bricege și topoare de un clan temut: ”Mi-au spart capul”

Scandal cu topoare și bricege în cartierul Rahova din București, între un clan de temut și un cunoscut manelist. Ali Sultanul, interpret de muzică de petrecere, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce s-a întâmplat de a ajuns să fie atacat de mai mulți indivizi și de ce nu a făcut plângere penală.

Cunoscut manelist, implicat într-o răfuială cu bricege și topoare în Rahova

Totul s-a petrecut în urmă cu câteva zile, chiar de 1 Mai, iar încăierarea a pornit de la un spațiu închiriat de Ali Sultanul, unde vinde mâncare pentru animale. Se pare că artistul a deranjat o familie care închiriase înainte în același loc, pe strada Mărgeanului, potrivit mărturisirilor pe care ni le-a făcut.

Au apărut, de altfel, imagini și , unde a fost surprins momentul în care polițiștii au descins la fața locului, încercând să potolească atmosfera. Ali Sultanul povestește, cu lux de amănunte, tot ce s-a întâmplat.

Ali Sultanul povestește de la ce a început totul

„Eu, împreună cu un cumătru de-al meu, am închiriat un spațiu comercial, la dorința lui, să facem un pet shop, să vindem mâncare pentru animale. Acest pet shop, înainte să îl închiriem noi, a fost închiriat unor altor persoane, dar nu au plătit chiria și i-au dat afară. Noi am văzut că e spațiu de închiriat acolo, am hotărât să luăm acel spațiu, dar persoanele care au fost acolo ne-au interzis să facem asta, că sunt șefii din zonă, că ei sunt șmecheri, că sunt clan, că ei sunt familia Fotografu și că peste ei nu se trece.

Am încercat în nenumărate rânduri să vorbim cu ei, să ne lase în pace, că nu e un business din care să facem foarte mulți bani, e mai mult o pasiune. Pe data de 1 mai, la ora 22, aceștia s-au strâns în acea zonă, făcând un grătar. Au avut ei o locuință pe care au pierdut-o la primărie, pentru că n-au plătit chiria, dar s-au dus să facă grătar”, ne-a declarat cunoscutul manelist.

Cum s-a trezit, însă, Sultanul atacat de cei din familia Fotografu? Se pare că celebrul manelist și-a luat-o serios pentru că a încercat să aplaneze în care era implicat un prieten de-ai săi. a recunoscut că nu a putut face față hoardei de bătăuși, însă îi provoacă și acum să-și măsoare mușchii cu ei, dar fără alte ajutoare de tipul armelor albe.

„Mi-au dat cu briceagul în cap și mi-au spart capul”

„După ce m-am dus în acea zonă la magazin, pe la 16, că acolo vinde soția cumătrului meu, după aia, la 21, am plecat, trecând printre ei, căci unul dintre ei îmi e un alt cumătru, nespunându-mi nimic. După ce am plecat, m-a sunat soția cumătrului că s-au năpustit peste ei cu cuțite, bricege și topoare. Aflându-mă în zonă, mai concret, pe la Piața Rahova, am decis să merg acolo pentru a aplana situația cu acele persoane care au închiriat înainte, însă când am ajuns acolo am văzut că o persoană era tăiată pe spate, cumătrul meu bătut…

Când m-am dat jos din mașină, s-au năpustit asupra mea cu briceag de tip cricket, doi băieți au fost, să dea în mine. Mi-au dat cu briceagul în cap și mi-au spart capul. A venit Poliția, au tăbărât pe mine și femei, și bărbați. Nu aveam scăpare să pot să mă apăr, m-am ferit cât am putut. Scopul lor era de a mă tăia.

‼️Când a dat Ali Sultanul drumu la brațe , au fugit cu tot cu bricegele în mână‼️

Celebrul manelist vrea să se bată parte în parte cu rivalii

Polițiștii mi-au solicitat să merg să depun plângere, am dat doar o declarație, nu sunt de acord să fac plângere. Dacă e nevoie să ne măsurăm puterile ca bărbați, nu trebuie să o facem prin Poliție ci noi, cu mâinile goale, fără bricege. Dacă vor să se bată cu mine, sunt la dispoziție. Ei sunt fugiți, că îi caută polițiștii pentru tentativă de omor.

Polițiștii au luat filmările de pe camerele din zonă și așteptăm să vedem ce măsuri se vor lua. Mie nu îmi e frică de nimeni, de niciun clan, pentru că nu suntem în junglă. Sunt alte persoane vătămate, tăiate, victime colaterale care au depus plângere. Una e în stare gravă la spital”, a mai povestit cunoscutul manelist despre circul din Rahova.