Scandalos! Cum promovează Miercurea Ciuc meciul cu Sepsi, din Cupa României: „Hai Ținutul Secuiesc”

Formația din Miercurea Ciuc, nou-promovată în SuperLiga, va da piept cu Sepsi, echipă care a fost în primul eșalon până la finalul sezonului trecut.

Meciul dintre Miercurea Ciuc și Sepsi, promovat drept un duel între două echipe din Ținuțul Secuiesc

Cele două echipe sunt susținute de etnici maghiari care locuiesc în România, iar unii dintre aceștia, susținuți de conducătorii grupărilor, afișează la meci însemne care ar trebui interzise, precum steagul Ținutului Secuiesc. Ba chiar cei de la Miercurea Ciuc au fost amendați de FRF în actuala stagiune, cu 30.000 de lei, pentru că au permis afișarea acestui steag la partida cu U Cluj.

Se pare că șefii de la Ciuc nu țin cont de nimic și chiar îi sfidează pe cei care conduc fotbalul din România, iar partida cu Sepsi este folosită din nou ideea de Ținut Secuiesc. Jucătorul adus în vară de gazde, de la Ferencvaros, Lorand Paszka, a spus că „pentru Ținutul Secuiesc ar fi minunat să fie ambele formații în prima ligă”.

„Le urăm tot binele, în afara acestui meci, pentru că ar fi frumos să revină cât mai curând în prima ligă. Ar fi minunat pentru Ținutul Secuiesc să aibă două echipe de prim eșalon. Sper ca atât ei, cât și noi să ne atingem obiectivele. Toată lumea este foarte motivată, dar nu trebuie să facem greșeala de a ne subestima adversarul. Sepsi are un lot de calitate și știm că orice se poate întâmpla într-un meci de cupă ca acesta”, a declarat Paszka.

Și Robert Ilieș, antrenorul celor de la Miercurea Ciuc, a avut o declarație care susține aceeași idee: „Sunt amintiri speciale, întâlnirea a două echipe secuiești este o sărbătoare specială. Mă umple de mândrie cum ne primim reciproc, cu respect. Mă bucur că meciul este transmis și la televizor. Cunosc stilul lor de joc, le cunosc punctele forte și punctele slabe. Întotdeauna pot exista surprize într-un meci de Cupă, dar aș vrea să evităm. Trebuie să ne impunem avantajul pe teren propriu, echipa este într-o formă bună”.

Reguli speciale la partida dintre Miercurea Ciuc și Sepsi

Chiar dacă la fanii gazdelor și cei oaspeți nu au voie să stea împreună, fiind o regulă a jandarmeriei, se pare că la partida frățească dintre Miercurea Ciuc și vor fi reguli speciale, conform anunțului făcut de organizatori. Aceștia chiar îi încurajează pe oaspeți să stea în orice sector și să vină cu însemnele echipei favorite, lucru interzis, în mod normal.

„Ne așteptăm la un duel bărbătesc, corect și la o adevărată atmosferă de sărbătoare. Suporterii echipelor noastre au o relație prietenească, chiar fraternă, iar grupurile Lokalpatriotak și Szekely Legio s-au ajutat de nenumărate ori, atât la meciurile de acasă, cât și la cele din deplasare. Îi încurajăm pe frații noștri să cumpere bilete cu încredere la orice sector al stadionului din Miercurea Ciuc, chiar și peste cota alocată prin regulament. Pot să-și susțină echipa preferată în deplină liniște, chiar și îmbrăcați în roșu și alb. Să fim împreună, să încurajăm împreună fotbalul secuiesc! Hai FK, hai Sepsi, hai Ținutul Secuiesc!”, a fost anunțul făcut de clubul Miercurea Ciuc.

De ce steagul Ținutului Secuiesc este interzis să fie afișat

Arborarea steagului Ținutului Secuiesc este interzisă în România, în spații publice, pentru că acesta reprezintă un simbol al ideii de autonomie regională, lucru care contravine cu Constituția României privind statul unitar, suveran şi indivizibil.

În ultimii ani, arborarea steagului Steagul Ținutului Secuiesc a devenit un punct de tensiune în spaţiul public românesc. Autorităţile locale şi forţele de ordine au intervenit în mai multe cazuri pentru a împiedica folosirea acestui simbol în spaţii publice – de exemplu, la un meci desfăşurat pe Arena Națională a fost decisă interzicerea steagului pentru a preveni incidentele.

Scandal la partida dintre Miercurea Ciuc și Dinamo

Modul în care cei de la Miercurea Ciuc s-au comportat la partida cu Dinamo, prima din istoria echipei, de pe teren propriu, în SuperLiga, a fost considerat de mulți drept abuziv. Au oferit suporterilor oaspeți un număr limitat de bilete, în conformitate cu regula de 5 la sută impusă de lege, asta după ce omolagarea stadionului, care nu are minimul de 4000 de locuri, a fost făcută după o derogare de la FRF.

Fanii lui Dinamo au fost victime ale unor abuzuri din partea forțelor de ordine, care au folosit forța și mijloacele din dotare, asta după ce suporterii au fost lăsați în afara stadionului, fără motiv, până cu puține minute înainte de startul partidei. Imaginile de atunci au arătat o dezorganizare totală din partea celor de la Csikszereda, care au picat un prim test în ceea ce privește respectul în fotbalul din România.