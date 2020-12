Scandalos! Sorin Lavric, lider AUR: “Niciun bărbat nu caută în femeie deșteptăciunea. Poţi s-o doreşti, nu s-o admiri”

Sorin Lavric, preşedintele Senatului AUR, are păreri scandaloase despre femei. Au trecut doar câteva ore de la alegeri și încep să apară scheleții ascunși în dulapul partidului Alianța pentru Unirea Românilor.

Dintr-un decor gri și prăfuit de iarnă, într-un 2020 ce abia așteptăm să treacă ca să-l putem șterge din amintire, răsare pe scena politică un partid venit parcă de nicăieri. Nu, 6 decembrie nu va fi ziua de AUR a României, dar va fi ziua în care un partid mic cu personaje suspecte poate avea un rol determinant în viitorul acestei țări blestemate.

FANATIK a descoperit ce a scris despre femei, într-o carte, unul dintre președinții partidului Alianța pentru Unirea Românilor. ”Decoct de femeie” este una din cele 6 cărți publicate de Sorin Lavric, unul din liderii AUR. Mai mult, îți arătăm și mesajul anti-mască postat de acesta pe pagina de Facebook, dar vorbim și de un alt candidat judecat în două dosare penale.

Unul din liderii AUR, cuvinte jignitoare despre femei

„Ce-și dorește o femeie e s-o faci să uite de condiția precară a alcătuirii sale bolânde” (p. 188), notează România literară.

Formațiunea Alianța pentru Unirea Românilor s-a înființat în septembrie 2019 și are 3 președinți. Liderul este George Simion, în vârstă de 34 de ani. Conform declarației de avere, acesta nu are nu are niciun cont bancar și a primit doar un salariu de 3.200 de lei/lunar în 2019 lucrând ca director de marketing la firma Ideal Proiect Arhitecture&Engineering S.R.L.

Despre Claudiu Târziu s-a aflat că este homofob și simpatizant legionar. Sorin Lavric, al treilea lider AUR, este făcut dintr-un alt aluat. Ce scrie despre femei în cartea lui este trist și deranjant. În esență, ”Decoct de femeie” se dorește a fi o carte filosofică despre sexul frumos. Rezultatul este unul care lasă un gust amar.

„Nu sunt un admirator al sexului frumos. Admirația cere recunoașterea ab initio a unei relații de superioritate: admiri pe cineva pe care îl bănuiești a fi deasupra ta, pe când femeia poate fi cel mult dorită, dar în nici un caz admirată”, scrie Lavric.

Practic, unul din liderii AUR, a scris o carte despre 6 relații avute și a încadrat femeile în 6 tipuri. „Fiecare decoct e un tip aparte, o specie adolescentină de sine stătătoare”, spune autorul.

Lavric, unul din președinții AUR: „Nici un bărbat nu caută în femeie deșteptăciunea”

”Rostul femeii e să fie muză, după ce a încetat să mai fie amantă”, scrie Lavric în carte.

„Cum n-am de gând să menajez vanitățile, e firesc să afirm că chinul gândirii abstracte e prerogativa cuvenită intelectului masculin”, se arată în text.

Într-un alt pasaj lucrurile încep să scape de sub control. Misoginismul etalat nu poate decât să jignească orice femeie.

„Nici un bărbat nu caută în femeie deșteptăciunea, profunzimea sau luciditatea. Cine vrea filosofie, nu o va găsi în capul femeii, dar în schimb va găsi cufundarea în athanorul labios,” scrie autorul.

În confesiunile din carte se menționează că sunt „sunt două locuri predilecte unde merită să mergi alături de o femeie: în muzee și în cimitire”. Apoi apar câteva trăiri ciudate și mistice ale liderului AUR care a candidat pe listele pentru Senat de la Neamț: „Voiam să-i contemplu sânii, era îndeajuns să le prind pe rând rotunjimea în palmă, săltându-i ușor de jos în sus, ca pe două cupole străjuind acoperișul unei biserici”.

Sorin Lavric, lucruri dezgustătoare despre femei apărute în cartea sa

„Vopsirea unghiilor de la picioare e unul dintre oficiile cele mai absurde la care se poate preta femeia, un oficiu în care bărbatul vede o stupiditate crasă”, scrie autorul.

„Sunt trei împrejurări când priveliștea unei femei culminează în dezgust: când își face toaleta intimă, când își probează hainele în oglindă și când stă pe masa ginecologică", se arată într-un alt pasaj, conform sursei citate.

La pagina 117 se regăsește următoarea frază: „Cât de precar e filonul de gânduri din min­tea femeii”.

Bun, oricine are sau nu are „athanor labios” poate înțelege clar că sunt prea multe jigniri și mesaje cu tentă peiorativă la adresa femeii în cartea lui Sorin Lavric.

Cine este Sorin Lavric?

Sorin Lavric s-a născut pe 27 noiembrie 1967 la Turnu Severin. Este scriitor și traducător român. Este absolvent al Facultății de Medicină (1993) și al Facultății de Filosofie (1996), doctor în filosofie în 2005. A publicat 6 cărți și are funcția de Președinte al Senatului Alianței pentru Unirea Românilor.

A candidat la alegerile parlamentare pe listele pentru Senat din județul Neamț.

Care sunt președinții AUR?

Co-președinte: George Simion

Co-președinte: Claudiu Târziu

Președintele Senatului: Sorin Lavric

Alianța pentru Unirea Românilor a surprins la scrutinul de duminică, 6 decembrie. Este un partid politic din România, înființat în septembrie 2019 de către activistul unionist George Simion.

AUR a avut primul congres în 24 ianuarie 2020, conducerea aleasă fiind formată din doi copreședinți: George Simion și fostul jurnalist Claudiu Târziu. Președinte al senatului partidului este scriitorul Sorin Lavric.

Candidat AUR, probleme cu justiția

Coordonatorul AUR Bihor este judecat pentru constituirea unui grup infracțional organizat care spărgea bancomate. Este vorba de Ioan Mihai Lasca, liderul filialei din Bihor a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Acesta este judecat în două dosare penale.

Deja a fost condamnat, luna trecută, la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru lovire, într-unul din dosare, conform g4media.

În alt dosar, din 2019, instanța a instituit un ordin de restricție împotriva sa, la cererea fostei iubite care s-a plâns că ar fi avut un comportament agresiv.

Lasca deschide lista de deputați AUR din Bihor. Aici, partidul surpriză de la alegeri a strâns aproximativ 9% din voturi. Candidatul partidului Alianța pentru Unirea Românilor este cunoscut și pentru organizarea unor proteste anti-măști.

Tot împotriva măștilor s-a declarat și unul din lideri – Sorin Lavric. Într-un mesaj postat pe facebook, acesta spunea că „din punct de vedere medical ele sunt inutile, din punct psihologic sunt mutilante.”

Găsești AICI totul partidul care a produs surpriza de la alegeri.