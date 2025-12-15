Scandalul Baroan la Rapid, afacerea de 400.000 de euro: „Pleacă în iarnă!. E un alt caz Boupendza”. Atac și la Pederzoli: „Săpunaru făcea mai mult!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Atacantul francez, cel care se spera să-l facă uitat pe Albion Rrahmani, a fost, mai degrabă, o dezamăgire pentru echipa din Giulești, iar acum viitorul jucătorului pare din ce în ce mai clar.

Situația lui Baroan. Atacantul nu mai are viață la Rapid

Situația lui Baroan i-a ridicat semne de întrebare lui Horia Ivanovici, cel care nu e de acord cu faptul că fotbalistul a fost criticat public, inclusiv de către . Tehnicianul a dezvăluit că există probleme de comportament care au dus la decizia de excludere a jucătorului din lot.

„Mi se pare o greșeală totală de management și la Gâlcă, și la conducere, cum e gestionat subiectul Baroan. Ieși la conferință, tu, Gâlcă, spui că nu te bazezi, iar după câteva zile zici că e subiect închis. După părerea mea nu faci așa ceva, eu m-am mirat că a făcut Gâlcă asta, doar dacă nu a vrut să aibă un alibi că nu are atacant. Eu o gândesc din punct de vedere business. Tu, dacă ieși și anunți public, și-l faci varză pe jucător, că are probleme de comportament, cum îl mai vinzi?”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu e sigur: „E o strategie”

Adrian Mutu e de părere că bucureștenii s-au decis și toată strategia a fost făcută pentru a-l forța pe Baroan să plece de la echipă în această vară. Francezul i-ar fi costat pe cei de la Rapid aproximativ 400.000 de euro, sumă ce nu este una uriașă și ar putea fi trecută la pierderi de către giuleșteni, asta dacă atacantul o să plece fără vreo sumă de transfer.

„Dacă Gâlcă a ieșit și a făcut acele declarații înseamnă că nu-i interesează să ia bani, e o strategie a clubului, probabil că l-au anunțat pe antrenor că trebuie să facă asta pentru a-l forța să plece. (n.r. 400.000 de euro a costat transferul) E clar că ideea e de a scăpa de Baroan în iarnă.

Atunci cum faci ca jucătorul să se gândească la plecare? Antrenorul declară public că nu mai are viitor aici. Și fotbaliștii sunt inconștienți. Dacă au ajuns să spună public înseamnă că e și mai rău față de ceea ce s-a zis. La Baroan zici că e ceea ce a fost la Boupendza. Aceeași situație. Îmi pare rău pentru Rapid că nu nimerește un atacant”, a declarat Adrian Mutu.

Greșeala pe care Rapid a făcut-o în vară. Ce spune Adrian Mutu

Îndepărtarea lui Cristi Săpunaru de la Rapid, cel care trebuia să fie noul director sportiv, a fost o greșeală pe care a făcut-o. Mutu e de părere că Mauro Pederzoli, italianul adus să pună ordine în activitatea sportivă a clubului, nu a arătat că a schimbat lucrurile.

„Mă așteptam mai mult de la directorul sportiv, să facă puțin diferența. Mi se pare că e și nu e acolo. Nu iese niciodată în față să ne arate o strategie. Mi se pare că nu cunoaște fotbalul românesc, nu știe spiritul Rapidului. Totuși, ești italian, ai venit cu surle și trâmbițe, eu cred că Săpunaru făcea treabă mai bună, făcea mai mult.

Cunoștea tot, poate și jucători din Portugalia, reușea să aducă de acolo. Așa să stai pe lângă domnul Șucu și să stai să-i spui cât de mare și frumos e nu ajută cu nimic Rapid”, a mai spus Adrian Mutu.