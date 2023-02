Scandalul Bâstroe se intensifică. Ambasadorul Ucrainei, convocat la MAE. Premierul Ciucă: ”Vrem să executăm măsurători”

Luni, de la Guvern, premierul Nicolae Ciucă a avut o primă reacție în . Oficialii din statul vecin au avut mai multe poziții contradictorii în ultimele zile.

Dat fiind acest aspect, ambasadorul ucrainean la București a fost convocat luni la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Prin intermediul acestuia, va fi solicitată aprobarea Ucrainei ca autoritățile române să meargă să facă verificări și măsurători la canalul de navigație.

Conform lui Nicolae Ciucă, eventualele lucrări de adâncire a Canalului Bâstroe ”au impact pe mediu, au impact asupra Deltei Dunării”. Șeful Executivului avertizează Ucraina că, dacă se vor constata nereguli, România va sesiza Comisia Europeană.

”Azi, la Ministerul Afacerilor Externe va fi prezent ambasadorul Ucrainei. I se va cere ca în perioada următoare autoritățile române să primească aprobare pentru verificarea lucrărilor care se fac, iar mijloacele noastre tehnice să poată să meargă pe canal.

E vorba de executarea unor lucrări care au impact pe mediu asupra Deltei Dunării. Trebuie să verificăm și să confirmăm aceste date, să ajungem pe canal să executăm măsurătorile de adâncime. Întreținerea e pentru 3,5 metri, ce depășește această adâncime înseamnă adâncirea canalului.

Pe baza măsurătorilor, Ministerul Mediului – și celelalte structuri care răspund și sunt preocupate de menținerea în forma naturală a Deltei Dunării – va acționa ca atare, inclusiv prin sesizarea Comisiei Europene”, a declarat Nicolae Ciucă.

Deși lucrările de întreținere, conform spuselor lui Nicolae Ciucă, se rezumă la adâncimea de 3,5 metri, Ucraina admite oficial că a încălcat prevederile. Ministerul Infrastructurii de la Kiev afirmă, într-un mesaj pe Twitter, că adâncimea de navigare pe Canalul Bâstroe a crescut de la 3,9 la 6,5 metri, pentru prima oară de la declararea independenței țării.

”Pentru prima dată în timpul independenței Ucrainei, pescajul care trece prin Canalul Bîstroe a crescut de la 3,9 la 6,5 m. Este o mare oportunitate pentru capacitatea fluviului Dunărea și pentru cifra de afaceri a porturilor de export. Continuăm să dezvoltăm clusterul portuar dunărean împreună cu partenerii noștri europeni”, se arată în postarea publicată, vineri, pe site-ul de socializare.

First time in independence 🇺🇦 draft of ⛴ passing through the Bystroe Canal increased from 3,9 to 6,5 m. It’s great opportunity to Danube river capacity and & ports export turnover. We keep on developing Danube port cluster with our European partners.

— Ministry of Infrastructure of Ukraine (@minfrastucture)