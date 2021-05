Scandalul care era să îl scoată din showbiz pe Culiță Sterp de la Survivor România. De ce a fost acuzat acum un an

Culiță Sterp este unul din cei mai iubiți concurenți de la Survivor România, iar acum, datorită reality-show-ului de la Kanal D se bucură de o imagine bună în fața publicului, însă în urmă cu un an cântărețul de muzică de petrecere a fost implicat într-un scandal care putea să îi coste definitiv impresia pe care a creat-o fanilor prin munca sa.

În urmă cu un an, un bărbat care a lucrat pentru familia lui Culiță Sterp care își desfășoară activitățile agricole în Țara Hațegului l-a acuzat pe concuentul de la Survivor România că ar fi vrut să-l bată pentru că și-a cerut banii după ce a muncit pentru el.

Marian Moldovan pe numele său este un cioban care părea dispus să arate adevărata față a familiei Sterp, el având o problemă cu Culiță, cel care l-a angajat să lucreze la fermă.

Culiță Sterp de la Survivor România, scandal cu un cioban acum un an

Acesta a declarat la Acces direct în luna aprilie a lui 2020 că artistul s-a purtat foarte urât cu el și nu și-a onorat obligațiile financiare față de acesta, mai ales că tânărul cioban se afla și într-o situație de familie destul de delicată. Ba mai mult, și tatăl cântărețului, care a intervenit în acest scandal, a spus despre fiul său că ar fi bătut un alt angajat, lucru pe care l-a spus ciobanul care și-a cerut banii.

„În urmă cu patru luni, am lucrat la Culiţă Sterp. El având animale, la oi, ca cioban. Și și am lucrat acolo și nu am fost plătit. Nu mi-a dat banii!

Am fost amenințat cu bătaia. Că ce bani să-mi dea? Că eu mint că mi-a murit copilul! Eu trebuia să plec acasă, pentru că s-a întâmplat să-mi moară un copil”, este relatarea pe care a făcut-o ciobanul care a lucrat pentru Culiță Sterp de la Survivor România.

Cum s-a apărat cântărețul în fața acuzațiilor

În acest scandal a intervenit atunci și artistul, care a explicat faptul că după ce a primit banii și nici nu prea a muncit acesta a dispărut fără urmă, spunând că acuzațiile care i s-au adus lui și familiei sale au fost niște simple minciuni.

„Omul acesta dă țepe prin sat. Mi-a zis că are un copil bolnav, când nu era nevoie. Mi-a zis că avea nevoie de bani pentru copilul bolnav, eu i-am trimis”, a fost apărarea lui Culiță Sterp, care a mai spus că acesta i-a furat și 60 de oi.

Cu acea ocazie, oamenii au putut afla lucruri neștiute despre relația lui Culiță cu tatăl său, părinții lui fiind despărțiți. Conform dezvăluirilor de atunci, cei doi nu au o legătură foarte strânsă.

