Scandalurile la FCU Craiova continuă și după ce echipa a retrogradat în liga secundă . Imediat după finalul sezonului, team managerul Eduard Zelgin a fost dat afară, iar în media au apărut mai multe acuzații referitoare la felul în care și-a îndeplinit atribuțiile.

Scandalul continuă în Bănie! Oficialul dat afară de Adrian Mititelu, mesaj furibund în 10 puncte după demiterea de la FCU Craiova

Eduard Zelgin a fost îndepărtat de la echipă în luna iunie. , iar imediat au apărut reacții acide la adresa fostului oficial al echipei. Zelgin a ținut să dea răspuns tuturor criticilor primite și lansează săgeți către foștii săi colaboratori.

Fostul team manager de la FCU a oferit un drept la replică pe contul său personal de social media, în care își prezintă toată activitatea la clubul lui Adrian Mititelu. Acesta a precizat că acuzațiile conform cărora anumiți jucători și-au dorit ca echipa să retrogradeze sunt nefondate și a ținut să explice relațiile sale cu anumiți impresari din lumea fotbalului.

Mesajul lui Eduard Zelgin:

„Dreptul la replică în urma plecării mele de la FCU:

Patronul FCU Craiova 1948, domnul Adrian Mititelu, mi-a adus la cunoștință dorința dumnealui de a renunța la rolul meu de team manager. Fapt transmis în săptămâna revenirii echipei din vacanță. Am acceptat și respectat hotărârea luată. Iar, datorită loialității pe care o port față de domnia sa, prefer să nu dezvălui adevăratul motiv al ”rupturii”. Acesta ține de raportul profesional pe care l-am avut cu domnul Mititelu, în rolul de team manager. La scurt timp însă, în mass media, au apărut declarații acuzatoare la adresa mea și a unor jucători sosiți la propunerea mea la FCU.

Reiterez reacția venită din partea patronatului, la momentul respectiv: „Am luat decizia de a ne despărți de Eduard Zelgin pentru că îl bănuim de niște lucruri necurate. Credem că a luat comisioane de la impresarii cu care a colaborat pentru a aduce jucători la FCU Craiova. Părerea noastră este că a subminat autoritatea clubului. Îl bănuim că a influențat anumiți jucători pe care i-a adus să nu-și apere corect șansele, pentru ca prin retrogradarea noastră în Liga 2 aceștia să poată pleca liber de contract”, a fost declarația dată de Adrian Mititelu Junior.

Pentru o mai bună înțelegere, aș vrea să aduc la cunoștință activitatea mea profesională desfășurată pe perioada de doi ani în cadrul clubului FCU Craiova 1948:

1. Numirea mea în funcția de team manager a însemnat, înainte de toate, o transparență profesională față de patronat, indiferent de planul de desfășurare al lucrurilor. Rolul meu a fost acela de a intermedia relația clubului vizavi de jucători, antrenori, agenți, FRF și LPF. Astfel, am fost mandatat, în anumite momente, atât de Adrian Mititelu Senior cât și de Adrian Mititelu Junior, să preiau diverse negocieri pentru a le rezolva.

2. Am respectat ad litteram datele contractuale și financiare, dar și aspectele de ordin juridic transmise de patronat. I-am adus la cunoștință tot timpul domnului Adrian Mititelu numele partenerilor de negocieri. Aici mă refer în primul rând la agenți, relația profesională cu aceștia, dar și alte aspecte venite în sprijinul FCU, pentru o mai bună derulare a evenimentelor.

3. De la venirea mea la echipă, domnia sa a aprobat numele de jucători aflați pe lista FCU. Astfel, jucătorii sosiți la propunerea mea, dar numai după permisiunea domnului Mititelu: Andre Duarte, Yassine Bahassa, Danny Henriques, Matheus Mascarenhas, Giovanni Piccolomo, Amar Kvakic, Gabriel Compagnucci, Leo Lacroix și Tudor Oltean.Nu mi-am permis niciodată să discut în numele clubului fără acordul dumnealui.

4. Bradley Diallo, Juan Bauza și Aurelian Chițu au semnat cu FCU înainte de venirea mea, în rolul de reprezentant al jucătorilor.Toți jucătorii au venit liberi, mai puțin Pepe Bauza, pentru care patronul a plătit sumă de transfer.

5. Referitor la preluarea negocierilor, domnul Adrian Mititelu mi-a transmis să mă ocup, la rândul meu, de venirile lui Andrea Padula, Nestorly Lumbu și Andrei Dragu. Adrian Mititelu Junior m-a înștiințat să preiau, după înțelegerile de principiu avute de dumnealui cu agenții, sosirile a trei jucători: Gabriel Buta, Apostolos Diamantis și Andrei Dragu. De asemenea, în urma unor propuneri de fotbaliști sosite de la impresari, a redirecționat informațiile în vederea unor posibile transferuri. Și tot timpul a fost însțiințat de mersul lor.

6. În privința antrenorilor, o singură dată am fost mandatat să mă ocup de posibilul antrenor. Iar numele propus și acceptat ulterior de domnul Mititelu a fost Joao Janeiro. În alte două situații, patronul m-a pus să port un dialog cu alți doi antrenori sosiți, ulterior, la FCU.

7. Mi s-a reproșat faptul că am avut anumite înțelegeri cu agenții în urma cărora am primit bani. Însă în lumea fotbalului se știe faptul că rolul de team manager implică, de foarte multe ori, disensiuni cu impresarii din diverse motive profesionale. Iar poziția mea, venită în sprijinul patronatului, a reușit să determine anumiți agenți să adreseze direct lui Adrian Mititelu Senior și Adrian Mititelu Junior. Mărturie stau, printre altele, situațiile în privința jucătorilor Andre Duarte și Yassine Bahassa, primii jucători aduși în vara lui 2022. Primul, impulsionat de impresar, a vrut să părăsească echipa încă din ianuarie 2023, deși era sub contract, iar al doilea a refuzat să semneze o nouă înțelegere, influențat de impresarul său.Și nu au fost singurii deranjați de atitudinea mea în raport cu strategiile lor de a primii mai mulți bani sau de a lua jucătorii liberi. Aș vrea să subliniez faptul că un singur agent a intermediat venirea a doi fotbaliști. În rest, toți fotbaliștii au avut reprezentanți diferiți.

8. În altă ordine de idei, domnul Adrian Mititelu m-a mandatat să mă ocup de obținerea dreptului de a fi pe lista jucătorilor români, Andrea Padula și Vlad Blănuță. Lucru pe care l-am respectat, și cu sprijinul colegilor de la FCU și a unor prieteni apropiați profesional, cărora țin să le mulțumesc, s-a reușit acest lucru. Edi Alexandru, secretarul general al LPF și Adrian Stângaciu, șeful Departamentului Juridic FRF, au susținut demersurile clubului în realizarea acestor documente.

9. De asemenea, referitor la acuzele vizavi de influențarea jucătorilor pentru a retrograda echipa și a deveni liberi, vreau să menționez faptul că nici un fotbalist propus patronului nu putea sa fie liber, cu excepție jucătorii ale căror contracte urmau să expire. Mai mult, domnul Mititelu a răsplătit contractele la un nivel pe care cu greu îl poți avea în Liga 1 și tot timpul jucătorii au fost motivați pe măsură pentru a demonstra, după primul sezon, faptul că merită să rămână la echipă. Salariile și bonusurile de performanță au fost mereu îmbunătățite și duse până la nivelul top 3 Liga 1. Iar plățile respectate mereu la zi. În privința mea, orice strategie de acest fel ar fi fost numai în dezavantajul meu. Atât personal, dar mai ales profesional. Retrogradarea FCU, după două sezoane petrecute aici, a însemnat renunțarea patronatului la mine și, în egală măsură, un venit renumerat la un alt nivel.

10. Dezamăgirea de azi este, pentru fiecare dintre noi, departe de gândirea și planurile noastre la start de sezon. Mai ales că, aproape în aceeași formulă, FCU Craiova 1948, ediția trecută, a fost la doar două finale de play-off, a reușit locul 7 și a fost la un pas de Europa”, a explicat Eduard Zelgin.

Eduard Zelgin: ”Îi mulțumesc domnului Adrian Mititelu pentru șansa de a fi în familia FCU”

În final, Eduard Zelgin a ținut să-i mulțumească lui Adrian Mititelu pentru șansa de a activa în cadrul echipei, suporterilor din Bănie pentru sprijinul lor necondiționat și familiei sale pentru suportul constant. Acesta speră ca echipa să revină în Superliga României cât mai curând posibil.

„Vreau, în primul rând, să îi mulțumesc domnului Adrian Mititelu pentru șansa de a fi în familia FCU, experiența profesională alături de dumnealui, dar, mai ales, bagajul de învățăminte. Le mulțumesc persoanelor din staff, tehnic și administrativ. Am avut mereu sprijinul profesional și am manageriat împreună activitatea alături de directorul sportiv Robert Săceanu, Gigel Preoteasa și Gabi ”Blondu”. De asemenea vreau să le mulțumesc suporterilor pentru sprijinul lor, și sper, din suflet, la revenire în prima ligă, acolo unde este locul, în vara lui 2025. În ultimul rând, dar cel mai important, vreau să mulțumesc familiei pentru sprijin, nu doar în perioada petrecută la FCU, dar, mai ales, acum!”, a încheiar fostul Team-Manager de la FCU Craiova.