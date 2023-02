Scandalul continuă în echipa Faimoșilor de la Survivor România 2023. DOC, acuzat de manevre: „A jucat ca la cazino”

DOC a fost acuzat de jocuri murdare după ce Kamara a nominalizat-o pe Ada în ultimul consiliu de la Survivor România 2023. Pe de altă parte, Vica Blochina și Bianca Patrichi și-au continuat disputa și și-au arunct una alteia cuvinte grele.

Scandaluri noi pe subiecte vechi în echipa Faimoșilor de la Survivor România 2023

La întoarcerea în camp, , Bianca Patrichi și Vica Blochina

ADVERTISEMENT

„Încetează să mai scuipi venin. Ea face ce vrea cu toată lumea. Nu știu dacă observați, nu observă nimeni”, a spus Bianca Patrichi.

În discuția aprinsă s-au aruncat din nou cuvinte dure, iar coregrafa i-a cerut în mod repetat Vicăi să nu mai înjure, în timp ce fosta balerină a susținut că nu face acest lucru.

ADVERTISEMENT

„Te-am făcut ca pe mașinuțele americane. Bine că ești tu deșteaptă. Și când….tot așa deșteaptă ești?”, a spus, ironică, Vica.

„Încetează cu tâmpeniile, cu mahalagismele tale de tot…..”, i-a răspuns Bianca Patrichi.

DOC, acuzat de colegii de echipă de la Survivor România 2023 că a făcut manevre

Pe de cealaltă parte, Kamara a încercat să scape de vină după ce a nominalizat-o pe Ada și a afirmat că vina îi aparține lui DOC.

ADVERTISEMENT

„Manevrele care s-au făcut în ultimul moment au schimbat toată joaca, încât eu să ajung în situația asta. E foarte urât”, a afirmat Kamara.

Nu doar el l-a acuzat pe DOC de manevre, ci și ceilalți Faimoși, care sunt de părere acum că dacă rapper-ul ar fi spus că a rugat-o pe Bianca să-l voteze, situația ar fi fost cu mult diferită.

ADVERTISEMENT

„DOC m-a rugat să-l votez pe el, dar nu voia să știe el, pentru că altfel nu mai funcționa. De unde să știu că el va face asta?”, s-a apărat Bianca Patrichi.

ADVERTISEMENT

Deși nu este de acord cu acuzele care i s-au adus, DOC a declarat că este împăcat cu situația și nu ar fi putut să-i permită lui Kamara să-l nominalizeze.

„Eu sunt diavolul. Sunt împăcat cu asta. Dacă asta considerați voi. (…) Unul dintre cei trei nominalizați pentru a doua oară. Am avut două consilii și sunt a doua oară pe listă. Urma să mă nominalizeze Kamara și am ales să o rog pe Bia să o facă”, a afirmat DOC.

Vica: „DOC a jucat ca la cazino”

Ada, numită de colegii de la Survivor România 2023 „victima colaterală”, nu a fost fericită cu situația și nici nu vrea să părăsească atât de repede competiția, susținând și ea afirmațiile făcute anterior de ceilalți Faimoși.

„Singurul lucru pe care am să-l spun despre acest consiliu este faptul că am fost nominalizată face parte din joc și e jocul pe care ni l-am asumat toți când am venit aici, prin care o să trecem toți și nu am de ce să fiu supărată. Sunt propusă spre eliminare și nu mi-a plăcut în viața mea acest rol de victimă”, a susținut Ada Dumitru.

Vica, pe de altă parte, a mărturisit că era convinsă de faptul că o să fie propusă spre eliminare în cazul în care ar fi pierdut imunitatea și asta pentru că nu are rezultate atât de bune pe traseu, dar și pentru că este „un pic certăreață”. Totuși, este bucuroasă că Bianca Patrichi a picat, cumva, la mijloc.

„DOC, perversel, că a jucat la cazino”, a concluzionat concurenta Survivor România 2023.