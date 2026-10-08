Scandalul continuă la Academia FCSB! Gigi Mustață: „O să vorbesc cu Gigi Becali!” Toate detaliile de la Gabi Safta

ADVERTISEMENT

Scandalul din jurul sectorului juvenil al FCSB continuă, iar Gigi Mustață anunță că este pregătit să discute direct cu Gigi Becali despre problemele reclamate la Academia din Berceni. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mustață a transmis că îi va prezenta patronului „fapte” și „probe”, în timp ce Gabi Safta a relatat mai multe situații pe care le consideră grave și susține că sute de părinți i-ar fi trimis lui Mustață mesaje despre ceea ce se întâmplă la copii și juniori.

Gigi Mustață merge direct la Gigi Becali cu problemele de la Academie

Gigi Mustață spune că nu mai vrea să continue disputa publică, însă anunță că urmează să aibă o discuție directă cu Gigi Becali. Acesta susține că îi va prezenta patronului FCSB .

ADVERTISEMENT

„Nu mai vorbesc nimic, m-am oprit aici. Eu am pornit discuția asta, tot eu o opresc. O să am o discuție și cu domnul Gigi Becali, nu e problemă. Vă dați seama că și prin declarația de ieri Gigi nu dă în mine, ci face referire la Filip. Veți vedea în curând ce și cum“, a declarat Gigi Mustață, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Acesta spune că va fi una bazată pe informații concrete și că patronul va fi cel care va decide dacă sunt necesare măsuri: „Deci voi discuta cu patronul, clar, concret, pe fapte, pe probe, pe tot ce se vrea. Atunci o să vedeți reacția patronului sau a mea. Îi voi arăta anumite lucruri, de ce Academia nu merge și o să vadă dânsul. Atunci va lua măsurile pe care le dorește, dacă vrea să le ia“.

ADVERTISEMENT

Gabi Safta susține că Mustață a primit sute de mesaje de la părinți

Gabi Safta a venit cu noi informații despre situația de la sectorul juvenil și susține că Gigi Mustață ar fi primit sute de mesaje de la părinți ai copiilor de la Academie: „M-am întâlnit cu Mustață de curând și, având telefonul la încărcat, nu putea face față mesajelor la câți părinți povesteau ce și cum, iar el nota. A primit sute de mesaje de la părinți care povesteau ce se întâmplă acolo, la Academie. Sunt faze chiar șocante”, a afirmat Safta la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Acesta a relatat apoi un caz în care, potrivit informațiilor primite, un copil ar fi fost dat afară după ce tatăl său ar fi avut un incident cu mașina unui angajat: „A fost un antrenor de la copii și juniori care a împrumutat mașina cuiva, a făcut accident. Ăla nu i-a zis nimic, era șofer la o firmă. Apoi, la două săptămâni distanță, copilul a fost dat afară. Apoi a venit altul care l-a reprezentat ca avocat, pentru că a fost dat în judecată că i-a stricat mașina omului, iar băiatul avocatului, la rândul lui, a fost dat afară”, a povestit Safta.

ADVERTISEMENT

Gabi Safta a continuat cu alte acuzații privind modul în care ar funcționa sectorul juvenil al clubului și a folosit o comparație extrem de dură pentru a descrie situația pe care susține că a întâlnit-o: „Nici pe Netflix nu vezi astfel de filme, cum se întâmplă în baza din Berceni. Doar dacă te uiți la parcare îți dai seama cine joacă acolo, fiul bucătarului, al șefului de post, al dentistului etc. Mustață ține la acest club din suflet, nu din interes și de aceea trebuie să rezolve lucrurile. Îi va transmite domnului Becali ce se întâmplă“, a mai declarat Gabi Safta.

Copilul lui Gabi Safta, pedepsit după ce a făcut două pase în pauza meciului

Gabi Safta a relatat și o experiență personală legată de perioada în care fiul său avea opt ani și participa la competiții de copii și juniori. Potrivit acestuia, la un turneu disputat pe stadionul Romprim, copiii care nu erau pe teren ar fi fost ținuți în centrul terenului, în condiții de temperatură extremă.

ADVERTISEMENT

„Legat de tineret, că tot ați discutat pe tema asta, vreau să povestesc o întâmplare, de când băiatul meu avea 8 ani. Era o competiție pe stadionul Romprim, pe 45 de grade, toți părinții au fost chemați, pentru că urmau să se joace 3 reprize în care toată lumea urma să intre pe teren. Au fost ținuți la centrul terenului cei care nu jucau, pe 45 de grade”, a mai povestit Safta.

Acesta susține că fiul său nu ar mai fi fost introdus în ultima repriză după ce, în pauza dintre reprizele a doua și a treia, el și un alt copil s-ar fi ridicat de pe gazon pentru a pasa mingea: „Între repriza a doua și a treia, băiatul meu, împreună cu alt băiețel au făcut două pase, iar pentru acest gest, că au îndrăznit să se ridice de pe gazon și nu aveau voie, n-a mai fost băgat în repriza a treia”, a relatat el. Safta spune că și-a luat copilul și a plecat, însă ulterior ar fi fost chemat să îl readucă la echipă.

Gabi Safta, mărturie despre un episod uluitor de la copii și juniori

O altă situație relatată de Gabi Safta privește un meci în care două echipe de copii ar fi trebuit să evolueze în aceeași etapă, una la baza FCSB, iar cealaltă la Romprim. Potrivit acestuia, copiii de la Romprim își făcuseră încălzirea și urmau să înceapă partida, când cealaltă echipă ar fi ajuns cu microbuzul de la baza FCSB și ar fi fost introdusă în joc în locul lor.

„La prima etapă, se făcuseră două echipe, una a jucat în baza FCSB, cealaltă la Romprim și ne-am trezit că după ce băieții de la Romprim au făcut încălzirea și arbitrul se pregătea să dea startul, au venit ceilalți cu microbuzul urgent, de la baza FCSB și a zis că ei trebuie să joace ca prima echipă. Justificarea a fost că trebuie să câștige prima etapă, pentru că părinții trebuiau să vadă că au copii campioni. Acei copilași care aveau un meci oficial pentru prima dată în viața lor, meci cu arbitru, cu tot, s-au trezit în tribună după ce făcuseră încălzirea“, a mai continuat Gabi Safta.

În final, acesta a cerut o implicare mai puternică din partea Federației Române de Fotbal în verificarea activității academiilor de copii și juniori: „Eu aș face un comando, că FRF poate face ceva în privința asta. Un comando cu 300 de oameni, cu Marcel Răducan, Main Barbu, Liță Dumitru, cu oricare dintre ei, să se ducă în toată țara, să participe cu o strategie bine stabilită a FRF. Unde nu se face asta, la orice școală de copii și juniori, licența să fie tăiată, oprită, clubul închis“, a încheiat Safta.