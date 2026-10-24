Scandalul de 73 de milioane de euro care afectează metroul spre trei mari stadioane din București!

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Un scandal de peste 73 de milioane de euro între Metrorex și gigantul francez Alstom are consecințe asupra transportului cu metroul din București. Lipsa noilor trenuri destinate Magistralei 5 obligă compania să folosească garnituri transferate de pe alte magistrale, inclusiv de pe cea care deservește Arena Națională și stadionul Giulești.

Situație complicată la Metrorex

Metrorex se confruntă cu o situație complicată, după ce cele 13 trenuri de metrou comandate în 2020 de la producătorul francez Alstom nu au fost introduse în circulație nici până în prezent. Contractul, în valoare de peste 103 milioane de euro, a acumulat întârzieri de aproximativ trei ani, iar compania de transport solicită penalități de peste 73 de milioane de euro, potrivit .

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Problemele nu îi afectează doar pe bucureștenii care folosesc zilnic metroul pentru a ajunge la serviciu, ci pot avea repercusiuni și asupra suporterilor care se deplasează la meciurile de fotbal. Trei dintre cele mai importante stadioane ale Capitalei, Arena Națională, Giulești și Steaua, sunt accesibile prin intermediul magistralelor implicate în această situație.

Trenurile care ar fi trebuit să circule în Drumul Taberei au fost înlocuite cu garnituri de pe alte magistrale

Magistrala 5, care deservește cartierul Drumul Taberei, ar fi trebuit să beneficieze de 13 trenuri noi Alstom Metropolis. Deși 12 dintre acestea au fost deja livrate în România, niciunul nu a fost introdus în circulație.

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În lipsa noilor garnituri, Metrorex a apelat la o soluție provizorie: utilizarea trenurilor Bombardier transferate de pe Magistralele 1 și 3. Situația este importantă inclusiv pentru transportul spectatorilor la evenimentele sportive. Magistrala 1 oferă acces către două dintre cele mai cunoscute arene din București, în timp ce Magistrala 5 reprezintă o legătură importantă cu zona Ghencea.

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Arena Națională poate fi accesată de la stația Piața Muncii, de unde spectatorii își pot continua drumul pe jos sau cu transportul de suprafață. În cazul stadionului Giulești, una dintre variantele de acces este stația Crângași, aflată pe aceeași magistrală.

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În schimb, suporterii care merg la stadionul Steaua pot utiliza Magistrala 5 până în zona Parcul Drumul Taberei, de unde își continuă călătoria cu tramvaiul 41 sau cu alte mijloace de transport. Astfel, lipsa celor 13 trenuri noi nu reprezintă doar o problemă pentru locuitorii cartierului Drumul Taberei. Garniturile utilizate provizoriu pe M5 provin de pe alte magistrale, care au, la rândul lor, un rol important în deplasarea suporterilor către stadioane.

Se schimbă intervalul de așteptare la metrou

Conform sursei menționate anterior, pe Magistrala 5, intervalul minim de succedare a trenurilor este în prezent de aproximativ șase minute. Odată cu introducerea garniturilor Alstom, sistemul de automatizare și siguranță ar permite reducerea intervalului până la 90 de secunde, adică un minut și jumătate.

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Diferența este una considerabilă, în special în perioadele aglomerate, când sute sau mii de călători folosesc simultan transportul subteran. Totuși, intervalul de 90 de secunde reprezintă capacitatea tehnică posibilă a sistemului, nu un program de circulație garantat după introducerea noilor trenuri.

În cazul evenimentelor sportive, transportul public capătă o importanță suplimentară. La finalul unui meci disputat pe Arena Națională, în Giulești sau în Ghencea, numeroși spectatori se îndreaptă în același timp către stațiile de metrou și mijloacele de transport de suprafață.

O frecvență mai mare a trenurilor ar putea contribui la preluarea mai rapidă a fluxurilor de călători, în timp ce lipsa garniturilor limitează posibilitățile de suplimentare a capacității de transport.

Metrorex a recunoscut că intervalele de circulație pot crește

Problemele legate de numărul garniturilor disponibile nu sunt noi. În septembrie 2026, Metrorex a transmis public că disponibilitatea trenurilor aflate în exploatare s-a modificat, situație care poate conduce la creșterea timpilor de așteptare.

Intervalele de circulație pot crește în anumite perioade față de graficul aprobat”, a transmis compania, printr-un comunicat oficial.

La acel moment, Metrorex explica și că a fost nevoită să introducă trenuri Bombardier pe Magistrala 2, pentru a înlocui temporar garnituri CAF aflate în revizie. La rândul său, Marian Artimon, a atras atenția asupra întârzierii celor 13 trenuri destinate Magistralei 5, în contextul problemelor legate de disponibilitatea materialului rulant.

Metrorex cere peste 73 de milioane de euro de la Alstom

Disputa financiară dintre Metrorex și Alstom a ajuns în instanță. Contractul pentru cele 13 trenuri a fost semnat pe 2 decembrie 2020, iar valoarea acestuia depășește 103 milioane de euro. Conform informațiilor transmise de operatorul de transport subteran din București, compania a emis facturi de penalități în valoare totală de 73.250.621,34 euro, după nerespectarea termenelor contractuale.

Metrorex a executat deja garanția de bună execuție, în valoare de aproximativ 10,3 milioane de euro, în septembrie 2025, iar pentru recuperarea altor sume a deschis mai multe procese. De cealaltă parte, Alstom a invocat, de-a lungul timpului, dificultăți în aprovizionarea cu materii prime și componente, pe fondul pandemiei și al războiului din Ucraina.

Cele 12 garnituri livrate trebuie să parcurgă procedurile de testare și autorizare înainte de a putea transporta călători. În aceste condiții, nu există încă o dată certă la care noile trenuri vor intra în exploatare. Până atunci, Magistrala 5 continuă să funcționeze cu garnituri preluate de pe alte linii, iar rețeaua de metrou din București rămâne sub presiunea unui parc de trenuri limitat. O situație care contează nu doar pentru navetiști, ci și pentru suporterii care aleg transportul public pentru a ajunge la meciurile disputate pe marile stadioane ale Capitalei.

București, fără metrou la finala Europa League

În 2012, Bucureștiul a găzduit finala Europa League. Pe Arena Națională s-au înfruntat Atletico Madrid și Athletic Bilbao, iar Diego Simeone și-a trecut în cont primul trofeu al competiției. Atunci, spaniolii nu au avut la dispoziție o linie directă a metroului de la aeroport până în centrul Capitalei sau la Arena Națională. Au fost nevoiți să ia un autobuz.

La 16 ani distanță, , după decizia luată de Comitetul Executiv al UEFA din data de 15 septembrie. Cu toate că lucrările pentru Magistrala 6 (M6) – 1 Mai – Otopeni au început la finalul lui 2023, metroul nu va fi gata în timp util pentru evenimentul găzduit în România peste doi ani. Potrivit celor mai recente estimări, Aeroportul Otopeni ar urma să beneficieze de un transport subteran abia în 2029, la un an după finala Europa League.