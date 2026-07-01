Scandalul de blat de la barajul de promovare ajunge la tribunal: „Îl dăm în judecată!”

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Scandalul legat de un posibil blat la barajul de promovare în Liga 3 între ACS Barcău Nușfalău și Talna Orașu Nou continuă. Conducerea echipei pierzătoare, cea care ar fi organizat blatul, se apară și, în exclusivitate pentru FANATIK, a amenințat că se va ajunge în instanță.

Conducerea clubului ACS Barcău Nușfalău contestă amenință cu tribunaul după acuzațiile de blat

Scandalul de la barajul de promovare în Liga 3 a pornit după ce portarul lui Talna Orașu Nou, că ACS Barcău Nușfalău a încercat să cumpere cu suma de 12.000 de euro. Cu toate acestea, echipa din Nușfalău, care a primit acuzațiile, a pierdut „dubla” cu scorul general de 3-5.

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„Ce treabă am eu cu ce spune jucătorul ăsta Dombrady? Eu nu am nicio treabă. Nici măcar nu îl cunosc pe primarul de acolo. Astea sunt așa niște acuzații, fiecare poate spune ce vrea. Noi, ca primărie, susținem echipa de fotbal, dar anul ăsta nici nu am putut să le dăm bani pentru că bugetul s-a adoptat abia la începutul lunii iunie și erau niște blocaje, deci de unde bani?

Am fost la meci și am stat până în minutul 75, la 4-3, când am decis sa plec. Portarul a scăpat mingea din mână și asta e. Dacă era blat nu trebuia să câștige Nușfalău? Am fost și la Talna la meci, dar nu am avut niciun contact cu nimeni de la Talna. Eu nu înțeleg ce vrea băiatul ăsta. Câte ocazii a avut Nușfalău… Dacă am fi câștigat înseamnă că s-ar fi realizat blatul. Acum că am pierdut tot Nușfalău a făcut blat?”, a declarat Radu Mate, în exclusivitate pentru FANATIK.

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FANATIK a sat de vorbă și cu . Cu toate acestea, edilul din Nușfalău vrea să își caute dreptatea în instanță. În plus, Radu Mate a transmis că l-a dat afară pe team manager-ul„Eu mă bucur că m-ați sunat ca să lămurim lucrurile. Cred că Nușfalău va trebui să deschidă un proces pentru că suntem un club de tradiție de 21 de ani, iar eu sunt membru fondator. Vom da un comunicat de presă și primăria a dat deja, mai ales că mai avem sponsori care ne susțin și nu cred că merită această jignire. Dacă s-au dat bani trebuia să se și materializeze, nu?

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Noi vom continua să ne promovăm juniorii și suntem al doilea cel mai vechi club din județul Sălaj. Și acum doi ani am ratat promovarea. I-am cerut și team-manager-ului să își ceară scuze public jucătorului că l-a bruscat, mai ales că e și golgheterul echipei și a spus că se retrage definitiv din viața sportivă. După ce s-a întâmplat vom întrerupe colaborarea cu el pentru că s-au adunat mai multe. Mir îmi pare rău pentru că s-au făcut eforturi mari la Nușfalău”, a adăugat primarul din Nușfalău.

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Președintele lui Barcău Nușfalău, șocat: „Am crezut că e o greșeală când am văzut articolul”

FANATIK a stat de vorbă și cu președintele echipei din Nușfalău, care a negat cu vehemență implicarea sau mituirea echipei adverse. În plus, oficialul așteaptă scuzele lui Balazs Dombrady, portarul care a lansat acuzațiile de blat. „Eu am crezut că e o greșeală când am văzut articolul. Nu a fost nicio înțelegere și nu cunosc pe nimic de la Talna sau din conducerea clubului. Nici cum îi cheamă. Eu nu știu ce rufe și-a spălat băiatul ăsta. Eu tot am așteptat să își ceară scuze. Asta e gura lumii… Am auzit și eu din tribune ce se striga pe teren, dar dacă era vreo înțelegere nu se ajunge până acolo, pfoai de capul meu!

E păcat pentru că e vorba de denigrarea unei întregi comunități și avem 100 de copii aici la club și a auzit toată lumea în comună. Cine are o idee nu poate gândi așa ceva. Eu nu știu să spun dacă mai există blaturi în fotbalul românesc, dar eu aici nu îl văd de niciun fel. Jucătorii au avut două meciuri corecte din punct de vedere sportiv. Mi-aș dori ca lumea să judece corect și să nu mai denigreze, să arunce cu mizerie în comunitatea și clubul nostru cu poveștile astea”, a declarat Damian Adrian, președinte la ACS Barcău Nușfalău.