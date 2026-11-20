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Scandalul major de la Academia Universității Craiova continuă. Miercuri, 18 noiembrie, au fost efectuate percheziții la domiciliile părinților unor copii din academie, după ce antrenorul Adrian Lică a depus o plângere la IPJ Dolj. Mașina tehnicianului a fost vandalizată în repetate rânduri în ultimele luni, însă acesta nu este singura victimă a atacurilor. IPJ Dolj a oferit o reacție pentru FANATIK după cele întâmplate.

Scandalul de la Academia U Craiova escaladează după dezvăluirile FANATIK! Mascații au făcut descinderi la domiciliile părinților

pe 13 noiembrie situația incredibilă de la Academia Universității Craiova, unde mai multe persoane au fost atacate. În vara acestui an, , fiind aduși mai mulți tehnicieni străini, însă metodele acestora nu au fost pe placul tuturor. Din acest motiv, s-a ajuns la o situație incredibilă, mai mulți tehnicieni fiind victimele unor atacuri. Adrian Lică, fost antrenor secund la echipa U17 și asistent al șefului Academiei, Eduardo Covelo, a depus o plângere la IPJ Dolj după ce mașina sa a fost vandalizată în repetate rânduri în ultimele luni.

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Conform , Poliția a început să ia măsuri în acest caz, iar miercuri, în jurul orei 06:00, au fost efectuate percheziții la domiciliile părinților unor copii din Academie, care au fost indicați drept suspecți chiar de Adrian Lică. „Nu s-au luat măsuri preventive, absolut nimic. Perchezițiile au fost făcute, cel puțin deocamdată, pentru administrarea de probatoriu“, au transmis polițiștii de la IPJ Dolj, pentru FANATIK.

Ce a transmis IPJ Dolj după perchezițiile efectuate la Craiova

Într-o reacție oferită pentru FANATIK, reprezentanții IPJ Dolj au dezvăluit că în cadrul perchezițiilor efectuate miercuri au fost ridicate mai multe arme, dar și sume de bani. „În dimineața zilei de 18 noiembrie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Craiova au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, ambele în județul Dolj.

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Activitățile au avut loc în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Cu ocazia perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă, dar și sume de bani (10.950 de euro și 13.800 de lei).

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Totodată, la una dintre adresele percheziționate au fost identificate 5 arme, 4 neletale și una letală, fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor, pentru care au fost prezentate permise de port armă neavizate pentru anul 2026. Cercetările continuă sub supraveherea unității de parchet competente, urmând ca la finalizare să fie propuse măsuri legale”, au transmis aceștia.