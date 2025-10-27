Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui Baiaram!” Rotaru: “Eu nu am fost de acord!”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi i-a oferit un ceas Rolex în valoare de 18.000 de euro lui Ștefan Baiaram. Gestul antrenorului de la Universitatea Craiova, care ar fi trebuit să fie unul superb, a creat mari tensiuni în vestiarul alb-albaștrilor. Cum a reacționat Marius Șumudică și ce exemplu din cariera sa a dat.

Cum a comentat Marius Șumudică gestul lui Mirel Rădoi la adresa lui Ștefan Baiaram

Mirel Rădoi i-a oferit lui Ștefan Baiaram un ceas a cărui valoare este estimată la 18.000 de euro. Scandalul dintre cei doi de la Craiova a făcut ca jucătorul să vrea să-i returneze cadoul antrenorului în vârstă de 44 de ani.

Marius Șumudică este ferm convins că Mirel Rădoi nu a procedat bine și că gestul tehnicianului a creat tensiuni în vestiarul Universității Craiova. Antrenorul cu experiență atât în România, cât și în fotbalul din străinătate a povestit un episod fabulos de pe vremea când o antrena pe Gaziantep, în Turcia.

„Păi, nu, dar cum se simt jucătorii? Știi ce am făcut eu în Turcia? Am ajuns la echipă, la Gaziantep, în primul meu an, când după 20 de etape eram pe primul loc. De-abia promovasem și eram pe primul loc și m-au concediat că am făcut o glumă cu tentă politică. În fine, nu mai contează. Au terminat pe locul 9 când toată lumea spunea că ne batem la cupele europene, o echipă nou-promovată.

Știi ce am făcut? M-am dus la un magazin după un meci cu Beșiktaș, i-am bătut 3-2 acasă. Am făcut cadou la tot clubul, vreo 45 de inși, câte o brățară din sfoară, dar cu inițialele numelui din aur. M-am dus cu 3 ore înainte la antrenament, le-am pus în ghete la fiecare brățara împachetată frumos. Pe restul, staff-ul medical și chiar pe omul care îngrijea terenul i-am chemat la mine și le-am dat.

S-au bucurat atât de mult și pentru mine era așa o mândrie când i-am văzut a doua zi la antrenament că toți le aveau pe mână. Pentru mine a fost ceva extraordinar. Un gest prin care am încercat să-i câștig la momentul respectiv și să îi țin aproape de mine foarte mult. În momentul în care tu faci diferențe e o problemă. M-am întâlnit cu astfel de situații la Budescu, la Alibec și jucătorul simte. Noroc că aveam jucători de peste 30 de ani care veneau și îmi spuneau. De exemplu, îl certam pe Alibec și începea Găman cu caterinca. ‘Tati, tati, tati’. Sunt lucruri care se simt și lucruri care nu fac bine grupului”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce gestul lui Mirel Rădoi este, de fapt, unul care produce tensiuni la Craiova

Horia Ivanovici a comentat, de asemenea, . Deși la bază intenția antrenorului a fost una bună, consecințele au fost unele dezastruoase. „E o bubă. E un gest pe care eu nu-l înțeleg și un gest al lui Mirel… Sunt convins că l-a făcut din dorința de a face bine, dar e un gest al lui Mirel profund greșit. E un gest care cum spui și tu, pentru că toți sunt oameni și după fotbaliști, un gest care produce divizarea vestiarului”, a spus directorul FANATIK.

Cum a scăzut treptat Universitatea Craiova în evoluții: „Nu-i mai iese nimic lui Baiaram”

Pe lângă faptul că vestiarul stă pe un butoi de pulbere, jocul Universității Craiova nu mai este similar cu cel din starul sezonului. Oltenii au coborât în clasamentul din SuperLiga, iar în cupele europene rezultatele nu sunt cele așteptate.

„(n.r. un gest care produce divizarea vestiarului) E adevărat, mai ales că nu i-a luat o ciocolată, nu l-a invitat la o masă. I-a luat un ceas de 18.000 de euro. Cum se uită ceilalți jucători sau jucătorul care este pe post cu Baiaram?

M-am uitat la joc și nu poți să zici că Baiaram nu a vrut, dar nu-i mai iese. Copilul ăsta este apăsat în momentul de față de tot ceea ce s-a întâmplat. Îi este foarte greu, acea pasă când deschide foarte mult latul și lovește și se duce pe lângă poartă…

Nu ai cum să greșești așa ceva. Niște greșeli. Pe urmă Assad, era într-o formă extraordinară, toți eram entuziasmați, ce transferuri a făcut Craiova. După care cade, nu mai are nicio realizare. Spun de rotație și automat pierzi din încredere”, a mai spus Marius Șumudică.

Sfatul lui Marius Șumudică pentru Mirel Rădoi

Marius Șumudică l-a sfătuit pe Mirel Rădoi, în aceste momente delicate de la Craiova, să creeze stabilitate în jurul echipei. Fostul antrenor de la Rapid sau CFR Cluj susține că Mirel Rădoi ar trebui să se învârtă în jurul a 14-15 jucători de bază.

„Este un antrenor care, din câte ați văzut, la fiecare conferință de presă încearcă să ne explice cum joacă, ce joacă, de ce joacă așa, că i-a închis, că au fost tone de analiză. Bravo, frumos, dar eu, ca sfat pe care pot să i-l dau lui Rădoi, că am mai multă experiență decât el, în momentul de față Craiova nu avea nevoie de o epurare așa de la un meci la altul.

Craiova are nevoie de stabilitate, Craiova are nevoie de un prim 14-15 jucători care să simtă că sunt numărul 1 acolo cum au simțit-o la început de campionat când nu erau angrenați în cupele europene și nu întâlneau adversari așa de puternici”, a fost analiza lui „Șumi”.

Ce a spus Mihai Rotaru despre ceasul oferit de Rădoi lui Baiaram: „Nu am fost de acord”

În direct la TV, Mihai Rotaru, acționarul Universității Craiova, a declarat că nu a fost de acord cu gestul lui Mirel Rădoi la adresa lui Ștefan Baiaram. Omul de afaceri a dezvăluit, de asemenea, că .

„Cred că Baiaram a vrut să returneze ceasul acum 2 săptămâni, dar Rădoi nu a vrut. Personal, nu am fost de acord cu acest cadou”, au fost dezvăluirile lui Mihai Rotaru, la TV Digi Sport.