Sport

A marcat un euro-gol în poarta lui Chelsea, iar apoi s-a dus direct la cameră. Mesaj tăios despre cel mai controversat subiect al momentului

Scandalul de la Cupa Africii nu se oprește! Vezi ce a declarat atacantul senegalez al lui Everton imediat după victoria categorică obținută în fața lui Chelsea.
Dragos Petrescu
22.03.2026 | 08:45
A marcat un eurogol in poarta lui Chelsea iar apoi sa dus direct la camera Mesaj taios despre cel mai controversat subiect al momentului
ULTIMA ORĂ
Iliman Ndiaye a transmis un mesaj de impact după ce a înscris un super gol în poarta lui Chelsea // FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Everton a câștigat la scor de neprezentare pe teren propriu în fața lui Chelsea, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #31 din Premier League. Iliman Ndiaye, atacantul senegalez în vârstă de 26 de ani al „caramelelor”, a închis tabela pe Hill Dickinson Stadium cu o execuție de manual, iar la finalul partidei a transmis în direct un mesaj de impact, făcând referire la evenimentele controversate de la Cupa Africii pe Națiuni.

Iliman Ndiaye pune paie pe foc în scandalul de la Cupa Africii, după Everton – Chelsea 3-0

Imediat după ce fluierul de final al partidei s-a auzit la Liverpool, prim-planul camerelor de filmat s-a îndreptat spre omul care a reușit un eurogol în poarta lui Robert Sanchez, și anume Iliman Ndiaye, atacantul senegalez de la Everton. Acesta a profitat de moment pentru a oferi un mesaj clar celor care urmăreau transmisiunea în direct: „Noi suntem campionii Africii!”.

ADVERTISEMENT
chelsea everton premier league cupa africii
Mesajul lui Iliman Ndiaye, 26 de ani, după Everton – Chelsea 3-0 // FOTO: The Touchline

Contextul în care fotbalistul lui David Moyes a oferit aceste cuvinte este reprezentat de actualul scandal de la competiția africană, în care protagonistele sunt selecționatele din Senegal, respectiv Maroc. Cele două echipe au disputat marea finală, iar Senegalul a avut câștig de cauză pe teren (1-0 după prelungiri), în urma unui duel extrem de controversat la Rabat.

Senegalul refuză să cedeze trofeul CAN și merge la TAS!

Gruparea pregătită de Pape Thiaw a părăsit terenul după ce marocanii au primit o lovitură de pedeapsă chiar în finalul primelor 90 de minute. Ulterior însă, „leii din Teranga” au revenit pe gazon, Brahim Diaz a ratat de la punctul cu var, iar în prima repriză de prelungiri, Pape Gueye a marcat unicul gol al ultimului act. Astfel, Senegalul a cucerit, în prima fază, marele trofeu.

ADVERTISEMENT
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Digi24.ro
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”

După 60 de zile însă, selecționata Marocului a fost desemnată câștigătoare la masa verde, pe motiv că elevii lui Thiaw au abandonat meciul în momentul în care au hotărât să iasă de pe gazon. Chiar și așa, scandalul este departe de a fi încheiat. Federația Senegaleză de Fotbal (FSF) a anunțat că va merge la TAS și că va face orice este posibil astfel încât marele trofeu să rămână la Dakar.

Donald Trump și-a trimis oamenii la ”palatul” lui Gigi Becali: 2.000.000.000 $! Ce...
Digisport.ro
Donald Trump și-a trimis oamenii la ”palatul” lui Gigi Becali: 2.000.000.000 $! Ce s-a întâmplat
ADVERTISEMENT
FC Argeș, anunț oficial despre Cătălin Căbuz după gafa uriașă din meciul cu...
Fanatik
FC Argeș, anunț oficial despre Cătălin Căbuz după gafa uriașă din meciul cu U Cluj!
Ikast – Gloria Bistrița, live video în turul play-off-ului Champions League la handbal...
Fanatik
Ikast – Gloria Bistrița, live video în turul play-off-ului Champions League la handbal feminin. Româncele caută calificarea în sferturi
Cristi Balaj, scut în fața lui Kyros Vassaras: “Ar fi cea mai mare...
Fanatik
Cristi Balaj, scut în fața lui Kyros Vassaras: “Ar fi cea mai mare greșeală să îl schimbe!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Cum i-a caracterizat Sorin Cârțu pe Gigi Becali, Gică Hagi, Ilie Balaci sau...
iamsport.ro
Cum i-a caracterizat Sorin Cârțu pe Gigi Becali, Gică Hagi, Ilie Balaci sau Adrian Mititelu: 'Inimă mare de tot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!