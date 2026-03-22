Everton a câștigat la scor de neprezentare pe teren propriu în fața lui Chelsea, 3-0, într-un duel al . Iliman Ndiaye, atacantul senegalez în vârstă de 26 de ani al „caramelelor”, a închis tabela pe Hill Dickinson Stadium cu o execuție de manual, iar la finalul partidei a transmis în direct un mesaj de impact, făcând referire la evenimentele controversate de la Cupa Africii pe Națiuni.

Iliman Ndiaye pune paie pe foc în scandalul de la Cupa Africii, după Everton – Chelsea 3-0

Imediat după ce fluierul de final al partidei s-a auzit la Liverpool, prim-planul camerelor de filmat s-a îndreptat spre omul care a reușit un eurogol în poarta lui Robert Sanchez, și anume Iliman Ndiaye, atacantul senegalez de la Everton. Acesta a profitat de moment pentru a oferi un mesaj clar celor care urmăreau transmisiunea în direct: „Noi suntem campionii Africii!”.

Contextul în care fotbalistul lui David Moyes a oferit aceste cuvinte este reprezentat de actualul scandal de la competiția africană, în care protagonistele sunt selecționatele din Senegal, respectiv Maroc. Cele două echipe au disputat marea finală, iar Senegalul a avut câștig de cauză pe teren (1-0 după prelungiri), în urma unui duel extrem de controversat la Rabat.

Senegalul refuză să cedeze trofeul CAN și merge la TAS!

Gruparea pregătită de Pape Thiaw a părăsit terenul după ce marocanii au primit o lovitură de pedeapsă chiar în finalul primelor 90 de minute. Ulterior însă, „leii din Teranga” au revenit pe gazon, Brahim Diaz a ratat de la punctul cu var, iar în prima repriză de prelungiri, Pape Gueye a marcat unicul gol al ultimului act. Astfel, Senegalul a cucerit, în prima fază, marele trofeu.

După 60 de zile însă, selecționata Marocului a fost desemnată câștigătoare la masa verde, pe motiv că elevii lui Thiaw au abandonat meciul în momentul în care au hotărât să iasă de pe gazon. Chiar și așa, scandalul este departe de a fi încheiat. și că va face orice este posibil astfel încât marele trofeu să rămână la Dakar.