Scandalul de la Sepsi – Dinamo ajunge la UEFA! „Incalificabil. Un spectacol al urii”

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Meciul de vineri dintre Sepsi și Dinamo, încheiat cu victoria „câinilor”, a fost întrerupt în repriza secundă de arbitrul Viorel Flueran din cauza scandărilor xenofobe și antimaghiare ale fanilor dinamoviști, iar primarul orașului Sfântu Gheorghe, Arpad Antal (51 de ani), a anunțat luni că a făcut o plângere oficială atât la FRF, cât și la UEFA, împotriva celor de la Dinamo.

Dinamo, reclamată la UEFA de primăria din Sfântu Gheorghe

Primarul orașului Sfântu Gheorghe a criticat dur cele întâmplate în timpul și a anunțat că a făcut o reclamație atât la Federația Română de Fotbal, cât și la UEFA. Meciul a fost oprit în repriza secundă de arbitrul Viorel Flueran din cauza scandărilor xenofobe, însă s-a reluat mai apoi.

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„Am depus astăzi (n.r. luni, 12 octombrie 2026) sesizări oficiale atât la Federația Română de Fotbal, cât și la forul european UEFA, ca urmare a incidentelor incalificabile de la meciul de vineri de la Sfântu Gheorghe dintre Sepsi OSK şi Dinamo București. Pe 9 octombrie, pe stadionul din Sfântu Gheorghe, am asistat din nou la un spectacol al urii: zeci de minute de scandări xenofobe și antimaghiare de o agresivitate extremă din partea galeriei oaspete.

Deși partida a fost întreruptă scurt, manifestările au continuat fără ca arbitrii sau forțele de ordine să aplice până la capăt protocolul în 3 pași împotriva discriminării – trimiterea echipelor la vestiare sau oprirea definitivă a jocului”, a transmis Arpad Antal în comunicatul postat pe .

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Ce a solicitat primarul din Sfântu Gheorghe din partea UEFA

Tot în cadrul comunicatului, edilul a anunțat și ce a solicitat din partea FRF și UEFA în cazul incidentelor de la meciul dintre Sepsi și Dinamo. „Comunitatea noastră refuză să accepte ca arenele sportive să devină platforme pentru șovinism și ură etnică. La meciuri vin familii cu copii, iar tolerarea tacită din ultimii ani transmite un singur mesaj: fără pedepse pentru recidiviști. Prin sesizarea înaintată la nivel național, am cerut ferm conducerii FRF: analizarea de urgență a probelor video-audio și sancțiuni disciplinare exemplare pentru cei vinovați; instruirea clară a arbitrilor și observatorilor pentru aplicarea strictă și fără ezitare a protocolului anti-discriminare; un plan real de toleranță zero față de xenofobie în fotbalul românesc.

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Pentru că la nivel intern aceste derapaje au fost tratate prea mult timp cu jumătăți de măsură și sancțiuni blânde care nu rezolvă problema, am sesizat în paralel şi Corpul de Control, Etică și Disciplină al UEFA. Am solicitat forului internațional: să ceară un raport complet din partea FRF cu privire la modul în care a fost gestionat acest meci și cum se aplică procedurile anti-discriminare în România; să monitorizeze direct procedurile disciplinare pentru a se asigura că principiul toleranței zero este respectat cu strictețe; să impună mecanisme de supraveghere pentru ca arbitrii și oficialii de joc din România să aplice fără ezitare protocolul în 3 pași atunci când sunt atacate minoritățile.

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Fotbalul trebuie să însemne sport și respect, nu ură. Sportul nu poate fi un refugiu pentru prejudecăți etnice”, se arată în comunicatul postat de primarul din Sfântu Gheorghe. După meciul disputat vineri a „explodat” și un alt scandal, președintele executiv al lui Dinamo, , acuzând lipsa de ospitalitate a celor de la Sepsi.