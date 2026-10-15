Scandalul de la Sepsi – Dinamo ia amploare! Doi primari îi dau replica lui Andrei Nicolescu. Ce spune șeful CNCD

ADVERTISEMENT

Noi episoade de xenofobie în fotbalul românesc! Duelul dintre Sepsi și Dinamo, din SuperLiga României, a fost marcat de incidente grave în tribune. Scandările antimaghiare au dus la întreruperea jocului, însă manifestările au continuat și după reluarea acestuia. FANATIK a luat legătura cu Antal Árpád și Korodi Attila, primarii municipiilor Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc. Cei doi au analizat situația, au lansat acuzații la adresa conducerii fotbalului românesc și au vorbit despre consecințele unor incidente care se repetă de ani întregi.

Ce s-a întâmplat la Sepsi – Dinamo. Scandările xenofobe au continuat și după intervenția arbitrului

Meciul dintre Sepsi și Dinamo, disputat la Sfântu Gheorghe, a fost marcat de scandările xenofobe ale galeriei bucureștene. Suporterii oaspeților au adresat mesaje jignitoare comunității maghiare, iar arbitrul Viorel Flueran a fost nevoit să intervină. În minutul 83, centralul a întrerupt partida și a declanșat protocolul antidiscriminare. Jocul a fost reluat după aproximativ două minute, dar scandările au continuat. Arbitrul nu a mai oprit partida, iar meciul a fost dus la capăt.

ADVERTISEMENT

. Antal Árpád a transmis o sesizare oficială către FRF și UEFA, prin care a solicitat sancționarea celor responsabili și aplicarea regulamentelor. Edilul a reclamat faptul că manifestările xenofobe sunt tratate cu prea multă indulgență. Nu este prima dată când galeria lui Dinamo se află în centrul unui asemenea scandal. În septembrie, partida cu Csíkszereda a fost întreruptă din motive similare.

Antal Árpád, revoltat după incidentele de la Sfântu Gheorghe: „Stadioanele nu ar trebui transformate în arene ale urii”

Contactat de FANATIK, Antal Árpád a criticat dur comportamentul suporterilor dinamoviști. P nu a asistat la partida cu Dinamo, dar susține că a fost martorul mai multor episoade asemănătoare în trecut. În opinia sa, problema nu se limitează la un singur meci sau la o singură galerie. Edilul consideră că lipsa sancțiunilor a permis repetarea unor asemenea manifestări.

ADVERTISEMENT

„Nu am fost în tribună, dar am fost de nenumărate ori la meciuri la care au existat comportamente care nu își au locul pe un stadion. Inclusiv la partidele cu Dinamo au mai fost asemenea manifestări din partea suporterilor. Deci cred că putem spune că ei recidivează în această activitate care nu ar trebui să aibă loc pe un stadion. Stadioanele nu ar trebui transformate în arene ale urii, iar asta se întâmplă în ultima perioadă în România.

ADVERTISEMENT

Nu cred că nu putem noi să rezolvăm în România această problemă și că trebuie să o ducem la nivel european. O vom duce la nivel european dacă nu vom putea să o rezolvăm pe plan național, cu siguranță. Deci nu vom lăsa acest lucru, pentru că pur și simplu nu este normal ceea ce se întâmplă în acest moment pe stadioanele din România”, a explicat primarul.

ADVERTISEMENT

Răzvan Burleanu, acuzat că a ignorat avertismentele: „L-am sunat, i-am trimis mesaje, dar nu s-a întâmplat nimic”

Antal Árpád susține că a încercat în repetate rânduri să discute cu Răzvan Burleanu despre această problemă. Primarul a dezvăluit că l-a contactat personal pe președintele FRF și că i-a transmis inclusiv sesizări scrise. Demersurile nu ar fi produs însă rezultatele așteptate. Edilul a criticat și decizia arbitrului Viorel Flueran de a permite continuarea partidei, deși scandările nu au încetat.

„Nu am primit încă un răspuns. De aceea am trimis în scris, pentru că de nenumărate ori l-am apelat personal pe domnul președinte Burleanu. L-am atenționat, l-am rugat, i-am atras atenția că nu este în regulă ceea ce se întâmplă și nu s-a întâmplat nimic. Nu numai că regulamentul este permisiv, nici măcar nu este respectat. Deci ceea ce s-a întâmplat la Sfântu Gheorghe nu putea să continue. Pur și simplu, arbitrul sau observatorul trebuia să oprească definitiv meciul. L-a declanșat, dar nu l-a dus până la capăt. Vă rog să-l întrebați pe arbitru de ce nu a respectat protocolul până la capăt.

ADVERTISEMENT

De foarte multe ori i-am trimis mesaje domnului Burleanu, l-am contactat, am trimis și adrese la un moment dat, dar nu se întâmplă nimic. Deci, practic, pe ei se pare că nu-i deranjează fenomenul. Problema este că ceea ce tolerăm noi la meciurile de club se întâmplă după aceea și la meciurile naționalei. Și acolo suntem sancționați de federațiile internaționale”, a afirmat Antal Árpád.

Replică pentru Andrei Nicolescu: „Cum să provoci cântând în maghiară?”

Primarul din Sfântu Gheorghe a comentat și explicațiile oferite de Andrei Nicolescu după incidente. Oficialul dinamovist a vorbit despre presupuse provocări ale suporterilor gazdelor, inclusiv prin cântecele în limba maghiară. Antal Árpád consideră că această justificare este inacceptabilă. În opinia sa, folosirea unei limbi minoritare nu poate fi confundată cu o manifestare ostilă. „Este lipsă de cunoaștere. Adică, în momentul în care președintele unui club spune: «Domnule, dar ne provoacă pentru că ei cântă în maghiară»… Păi, dar cum să provoci cântând în maghiară?

Nu jignești pe nimeni prin faptul că tu cânți în maghiară. Adică, dacă acceptăm ideea că a cânta în limba maghiară pe stadion este o jignire, este o provocare, atunci acceptăm ideea că existența comunității maghiare din România este o jignire la adresa României. Deci și noi suntem cetățeni români. România este și țara noastră. Trebuie să accepte acest lucru toată lumea. S-ar putea ca următorul Bölöni să fie acum un junior la Sepsi, la școala sau la academia noastră. Dar acel copil foarte puțin probabil va juca pentru România dacă se întâlnește cu aceste probleme. Poate va pleca în Ungaria sau în altă țară. Deci ne facem singuri rău dacă nu intervenim. Cred că aici Federația are o responsabilitate și chiar asta am spus: prin inacțiunea Federației, ei, de fapt, încurajează acest fenomen”, a transmis edilul pentru site-ul nostru.

Ce spune Korodi Attila, primarul din Miercurea Ciuc: „Suntem pregătiți mental pentru scandările xenofobe”

Incidentele de la Sfântu Gheorghe nu reprezintă un caz izolat. Csíkszereda s-a confruntat, la rândul său, cu manifestări xenofobe la meciurile împotriva unor formații din SuperLiga. Pentru a afla cum este privită situația la Miercurea Ciuc, FANATIK l-a contactat și pe primarul Korodi Attila. Edilul a explicat că autoritățile locale cunosc deja comportamentul anumitor galerii și că asemenea episoade au devenit previzibile.

„Adevărul este că, din păcate, de obicei, când Dinamo are suporteri deplasați undeva, este o chestie repetitivă. Se întâmplă și la Ciuc. Sunt rare situațiile în care arbitrul oprește meciul și mai rare sunt situațiile în care LPF sau Federația își asumă rolul de a asigura desfășurarea corectă a competițiilor din punctul de vedere al comportamentului suporterilor. Din păcate, sunt câteva cluburi ale căror galerii abuzează de ceea ce se întâmplă în peluze. Cluburile nu iau în serios această problemă, iar LPF și Federația intervin foarte rar”, a declarat Korodi Attila pentru FANATIK.

Acuzații directe la adresa conducerii lui Dinamo: „Sunt cluburi părtașe și partenere la aceste fenomene”

Korodi Attila consideră că responsabilitatea nu aparține exclusiv suporterilor. Primarul din Miercurea Ciuc susține că unele cluburi evită să condamne ferm comportamentele propriilor galerii și că această atitudine contribuie la repetarea incidentelor. Edilul l-a criticat pe Andrei Nicolescu pentru declarațiile despre presupusele provocări ale suporterilor maghiari. Totodată, a reclamat faptul că unele manifestări xenofobe nici măcar nu ar fi consemnate în rapoartele arbitrilor.

„Eu cred că, dacă ar exista un dialog onest între cluburi și suporteri, iar cluburile ar cere sportivitate din partea galeriilor, în majoritatea cazurilor această abordare ar avea succes. Și avem exemple care demonstrează că se poate. Pe de altă parte, dacă un club nu vrea să intervină, automat se întâmplă ceea ce vedem în peluze. Atunci ar trebui să intervină comisiile care analizează aceste situații. Regulamentele ar trebui aplicate foarte ferm. Dar nu se întâmplă acest lucru. Sau se întâmplă foarte rar. Am văzut de foarte multe ori, inclusiv în sezonul trecut, situații în care arbitrii nu trec în raportul final al meciului asemenea incidente. Deși fenomenele se văd, se aud și sunt prezente în peluze, ele nu sunt consemnate.

Și ce dacă se cântă în maghiară? Dacă se cântă în slovenă sau în germană? Nu contează aceste lucruri! Aici este responsabilitatea clubului. Nicolescu transmite întotdeauna mesaje care sunt într-o coordonare perfectă cu galeriile. De aceea spun că sunt cluburi care sunt părtașe și partenere la aceste fenomene. Dacă se cântă în engleză, ce se întâmplă? Dacă se cântă în italiană, ce se întâmplă?”, a afirmat primarul din Miercurea Ciuc.

FRF și LPF, puse la zid de ambii primari: „Nu ar trebui să intervenim pentru că alții nu își fac treaba”

La final, Korodi Attila a cerut schimbarea modului în care sunt analizate și sancționate incidentele xenofobe. Edilul consideră că persoanele responsabile trebuie identificate și pedepsite, dar și că echipele trebuie să suporte consecințe atunci când nu intervin. Primarul a criticat diferențele pe care le observă între sancțiunile aplicate pentru afișarea simbolurilor maghiare și cele dictate în cazurile de xenofobie.

„De foarte multe ori, aceste grupuri restrânse care provoacă incidentele sunt foarte ușor de identificat. În asemenea situații, ar trebui să se acționeze direct împotriva lor. Dar, în momentul în care vezi că fenomenul nu este oprit de club, atunci și clubul trebuie să suporte măsuri coercitive. Altfel, cluburile nu vor lua niciodată decizia fermă de a dialoga cu suporterii și de a le spune: «Oameni buni, nu! Nu așa se face!».

Asumarea foarte fermă a responsabilității din partea LPF și a Federației. Pentru că declarații există, dar când ajungem la modul în care funcționează comisiile de disciplină, abordările sunt total diferite. Împotriva simbolurilor secuiești sau maghiare au existat decizii foarte ferme și foarte rapide. În schimb, în cazurile de xenofobie, deciziile nu sunt aproape niciodată la fel de ferme. Sau sunt luate foarte rar, iar cazurile sunt analizate foarte lent.

Din punctul de vedere al autorităților locale, fotbalul ar trebui organizat în așa fel încât noi să ne putem bucura de acest sport. Nu ar trebui să fim obligați să intervenim pentru că alții nu își fac treaba. De ce la un concert este în regulă? De ce la teatru este în regulă? De ce la un bazin de înot este în regulă? De ce în foarte multe săli polivalente este în regulă? Dar, când ajungem la fotbal și la acele câteva echipe, de ce nu mai este în regulă?”, a încheiat Korodi Attila, în exclusivitate pentru FANATIK.

Președintele CNCD, prima reacție despre incidentele de la Sepsi – Dinamo 0-2

Cătălin Raiu, președintele Consiliului Național Pentru Combaterea Discriminării nu a ezitat nici el și a tras un semnal de alarmă. Acesta a explicat pentru FANATIK și cum se poate autosesiza instituția pe care o conduce

„Noi nu ne autosesizăm chiar dacă este atributul oricăruia dintre cei 5 membri ai Colegiului. Această inițiativă trebuie să fie acceptată de ceilalți în urma unui vot, adică să voteze 3 din 5 pentru a fi majoritate. Deci un membru poate propune, însă asta nu înseamnă că instituția se autosesisează.

Noi încurajăm când vine vorba de fotbal ca ONG-urile să se sesizeze și să depună petiții pentru că perspectiva lor asupra cazului este mult mai bogată și mai nuanțată pe care noi le putem apoi raporta la lege.

Legat de ce s-a întâmplat la Sfântu Gheorghe e că am lucrat destul de intens în ultimii ani pe subiectul acesta și am avut periodic întâlnirii cu FRF, MAI, Procuratura și cu Jandarmeria, însă fenomenul acesta al violenței în limbaj pe stadioane a rămas la aceleași cote. Noi am dat sancțiuni de-a lungul timpului, dar la capătul procedurii noastre. Nu putem să dăm pe loc pentru că trebuie să ascultăm și petentul și partea reclamantă.

Practic noi simulăm ceea ce se întâmplă în instanță și toate aceste proceduri durează de la 90 de zile până la 3 ani, iar timpul de așteptare mediu pentru un dosar e de 3 ani și poate crește la 4. Vom intra în 2027 și încă vom avea dosare restante din 2023.

Deci dacă se vor depune plângeri după incidentele de la Sepsi – Dinamo va mai dura mult până vom soluționa speța. Din păcate aceste amenzi nu rezolvă cauza, ci doar efectul. S-a întâmplat de multe ori ca persoanele identificate să fie minori. Fenomenul are nevoie de o abordare mai fermă și în Occident se aplică măsuri mai dure. Am putea să ne inspirăm de acolo”, a precizat Cătălin Raiu