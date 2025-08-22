Scandalul de la tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României a ajuns în presa internațională: „Pare să rămână mereu în contact cu o anumită bilă”

, a ajuns în presa internațională. Jurnaliști britanici au scris despre cele întâmplate marți, 19 august, atunci când un oficial FRF a părut că alege bila extrasă din bol.

Probleme mari la tragerea la sorți a Cupei României

După ce Farul Constanța a fost extrasă din prima urnă, acesta a dat impresia că alege special bila care conținea numele celor de la Corvinul Hunedoara.

FRF, dar și Răzvan Burleanu, au intervenit în această situație. Președintele Federației Române de Fotbal a admis faptul că momentul a fost unul regretabil și a dat garanții că, pe viitor, astfel de situații vor fi prevenite. Totuși, scandalul a fost mediatizat și în afara României.

Ce scrie presa din Anglia despre scandalul de la tragerea la sorți din Cupa României

Jurnaliștii britanici de la au scris despre situația întâmplată în timpul tragerii la sorți a playoff-ului Cupei României. Englezii au scos în evidență, în principal, reacția suporterilor din țara noastră, care au făcut haz de necaz pe rețelele de socializare.

“Gabriel Bodescu, Secretar General Adjunct al Federației Române de Fotbal, poate fi văzut în videoclip încercând să amestece bilele într-un bol mic și suprasaturat pentru tragerea la sorți. Co-prezentatorul său extrage echipa Farul Constanța, care ocupă în prezent locul șase în prima divizie din România, SuperLiga.

Bodescu începe apoi să amestece bilele, dar pare să rămână mereu în contact cu o anumită bilă în timp ce o mută printre celelalte. Ulterior, extrage chiar acea bilă și o deschide, anunțând că Farul Constanța va întâlni în Cupă echipa de liga a doua, Corvinul Hunedoara”, au notat jurnaliștii britanici.