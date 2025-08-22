Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Scandalul de la tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României a ajuns în presa internațională: „Pare să rămână mereu în contact cu o anumită bilă”

Scandalul din Cupa României ajunge în atenția presei străine. Jurnaliștii englezi analizează gestul controversat al oficialului FRF.
Alex Bodnariu
22.08.2025 | 19:18
Scandalul de la tragerea la sorti a playoffului Cupei Romaniei a ajuns in presa internationala Pare sa ramana mereu in contact cu o anumita bila
ULTIMA ORĂ
Scandalul de la tragerea la sorți a Cupei României a ajuns în presa internațională! Ce scriu jurnaliștii englezi

Scandalul momentului din fotbalul românesc, legat de tragerea la sorți a playoff-ului Cupei României Betano, a ajuns în presa internațională. Jurnaliști britanici au scris despre cele întâmplate marți, 19 august, atunci când un oficial FRF a părut că alege bila extrasă din bol.

ADVERTISEMENT

Probleme mari la tragerea la sorți a Cupei României

Concret, Gabriel Bodescu, oficialul delegat de FRF pentru tragerea la sorți a playoff-ului Cupei României, a fost surprins cu un gest controversat. După ce Farul Constanța a fost extrasă din prima urnă, acesta a dat impresia că alege special bila care conținea numele celor de la Corvinul Hunedoara.

FRF, dar și Răzvan Burleanu, au intervenit în această situație. Președintele Federației Române de Fotbal a admis faptul că momentul a fost unul regretabil și a dat garanții că, pe viitor, astfel de situații vor fi prevenite. Totuși, scandalul a fost mediatizat și în afara României.

ADVERTISEMENT

Ce scrie presa din Anglia despre scandalul de la tragerea la sorți din Cupa României

Jurnaliștii britanici de la Sky Sports au scris despre situația întâmplată în timpul tragerii la sorți a playoff-ului Cupei României. Englezii au scos în evidență, în principal, reacția suporterilor din țara noastră, care au făcut haz de necaz pe rețelele de socializare.

“Gabriel Bodescu, Secretar General Adjunct al Federației Române de Fotbal, poate fi văzut în videoclip încercând să amestece bilele într-un bol mic și suprasaturat pentru tragerea la sorți. Co-prezentatorul său extrage echipa Farul Constanța, care ocupă în prezent locul șase în prima divizie din România, SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Bodescu începe apoi să amestece bilele, dar pare să rămână mereu în contact cu o anumită bilă în timp ce o mută printre celelalte. Ulterior, extrage chiar acea bilă și o deschide, anunțând că Farul Constanța va întâlni în Cupă echipa de liga a doua, Corvinul Hunedoara”, au notat jurnaliștii britanici.

ADVERTISEMENT
Au făcut anunțul și au precizat și salariul! Ianis Hagi ”a acceptat oferta”...
Digisport.ro
Au făcut anunțul și au precizat și salariul! Ianis Hagi ”a acceptat oferta” și semnează
Plecare de la Rapid înaintea meciului cu Metaloglobus! Jucătorul adus de Dan Șucu...
Fanatik
Plecare de la Rapid înaintea meciului cu Metaloglobus! Jucătorul adus de Dan Șucu pe 250.000 de euro a fost vândut în Slovacia
Live video Liga 2, etapa 3. Șelimbăr – Sepsi 0-2. Covăsnenii câștigă primul...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 3. Șelimbăr – Sepsi 0-2. Covăsnenii câștigă primul meci al sezonului. Gazdele și-au trecut în cont ratarea sezonului
Ianis Hagi a bătut palma cu noua echipă! Internaționalul român semnează și va...
Fanatik
Ianis Hagi a bătut palma cu noua echipă! Internaționalul român semnează și va încasa un salariu uriaș
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!