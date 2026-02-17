Scandalul din SuperLiga a ajuns în Parlament! Deputatul AUR vorbește despre „jocuri de culise” și cere măsuri urgente

ADVERTISEMENT

Scandalul momentului din Superliga României a ajuns și în Camera Deputaților. Un parlamentar de la AUR a vorbit în plen despre faza controversată din timpul meciului Petrolul – FC Argeș. Acesta a luat cuvântul și a făcut referire la anumite jocuri de culise.

Scandalul din Superliga a explodat în Parlament! Deputat AUR, atac dur după Petrolul – FC Argeș: „Nu vom permite așa ceva!”

Bogdan Velcescu, deputat AUR, a vorbit în plenul Camerei Deputaților despre evenimentele din timpul meciului Petrolul – FC Argeș, încheiat 2-1 în favoarea echipei de pe Ilie Oană. Acesta a scos în evidență eroarea gravă de arbitraj comisă de centralul Radu Petrescu.

ADVERTISEMENT

Deputatul cere măsuri ferme, întrucât ec și riscă să rateze calificarea în play-off-ul Superligii. Bogdan Velcescu a vorbit despre anumite jocuri de culise și a amenințat cu proteste. Mesajul său se aliniază cu cel transmis de Daniel Stanciu, oficialul formației din Pitești, care, la rândul său, a dat de înțeles că așteaptă măsuri din partea Ligii.

„Profit de atenția dumneavoastră din aceste momente pentru a-mi exprima nemulțumirea și, dacă vreți, o formă de protest asupra a ceea ce s-a întâmplat la meciul FC Argeș – Petrolul.

ADVERTISEMENT

Dacă FRF a venit să spună că este viciere de rezultat, nu înțeleg de ce nu se iau măsuri, nu înțeleg de ce ne uităm așa, lung, la aceste aspecte. Noi, argeșenii, nu vom permite să fim călcați în picioare de toți cei care fac diverse jocuri la București. Sper să nu fie cazul să trecem la alte forme de protest. Mulțumesc pentru timpul acordat!”, au fost cuvintele lui Bogdan Velcescu.

ADVERTISEMENT

Expertul a dat verdictul! Ce spune Cristi Balaj despre eroarea făcută de Radu Petrescu

Piteștenii cer publicarea înregistrărilor dintre Radu Petrescu, centralul meciului dintre Petrolul și FC Argeș, și arbitrii din camera VAR. E , iar gruparea din Trivale a fost dezavantajată fără drept de apel.

ADVERTISEMENT

„A fost groaznic. Clar vorbim de două greșeli. Odată, acordarea loviturii libere și, apoi, fluierul dinainte ca mingea să intre în poartă. Arbitrul nu avea de unde să știe că va urma un gol. Există multe lovituri libere care nu se soldează cu înscrierea unui gol. Înțeleg dorința arbitrului de a-și repara greșeala. Este dureros pentru o echipă când arbitrul repară o greșeală cu o altă greșeală”, a explicat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.