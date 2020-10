Scandalul dintre Andreea Tonciu și Roxana Nemeș nu se mai termină. Dezvăluiri incendiare

Andreea Tonciu și Roxana Nemeș au ajuns să fie la cuțite după în ultimele ediții ale show-ului de modă „Bravo, ai stil! Celebrities”, și-au aruncat cuvinte grele. Fosta asistentă TV nu se lasă și vrea să o vadă eliminată pe rivala sa despre care a făcut dezvăluiri incendiare.

Frumoasa brunetă este o fire directă și sinceră și susține că artista nu are valoarea ei, vedeta primind recent o mașină în valoare de 80.000 de euro, în timp ce concurentele de la Kanal D au autoturisme de 3.000 de euro. În acest sens a luat-o în vizor pe nimeni alta decât Roxana Nemeș.

„Este o mașină nouă, care a creat foarte multe intrigi la emisiunea la care am participat. Anumite domnișoare veneau cu mașini de 3.000 de euro, cât valorau tenișii mei din picioare”, a spus Andreea Tonciu pentru cancan.ro.

Andreea Tonciu și Roxana Nemeș, la cuțite. Ce declarații face fosta asistentă TV

„Nu știu cine este Roxana Nemeș (sic! – n.r.). Nu știu. Știu doar că Andreea Tonciu este foarte șmecheră. Toate fetele vor să mă provoace pe mine și eu mă pun la mintea lor. Le dau valoarea mea”, a mai precizat bruneta.

Andreea Tonciu este foc și pară pe colega sa de emisiune care a venit într-una dintre ediții îmbrăcată într-un tricou pe care scria „Tonciu e cea mai valoroasă”. Puțin a lipsit ca cele două să se ia la bătaie, fosta asistentă TV mărturisind că nu suportă să fie ținta glumelor.

„Mie mi se pare o chestie foarte frumoasă! O port pe mine. Pe spate ce-i drept”, a zis Roxana Nemeș când și-a prezentat ținuta în fața juriului de la Kanal D.

„Tu cu cine îți permiți să faci glumele astea expirate?”, a fost replica acidă a Andreei Tonciu.

„Știi care e problema ta? Degeaba ai un stilist bun, un estetician bun… Cred că de cinci emisiuni încoace spune câți bani are ea și ce emisiuni are ea și ce ținute ce are și că nimeni nu are ca ea”, a completat cântăreața.

„Face mișto și eu nu permit să mă ia nimeni la mișto sau probabil e o fană înfocată a mea. Ți-am dat valoare! Regret că mă bag în seamă cu una ca tine”, a completat bruneta vizibil enervată de situația în care a fost pusă de adversara sa.

