Scandalul dintre Giani Kiriță și Steliano Filip continuă: „Eu cred că suferă de retard rău de tot! E în stare să se pună cu mine?”

Giani Kiriță a vorbit și despre o dispută dintre cei doi purtată pe rețelele de socializare prin mesaje, în care Steliano Filip s-a simțit amenințat cu bătaia.

Scandalul dintre Giani Kiriță și Steliano Filip continuă

și Steliano Filip, iar fostul jucător al „alb-roșilor” i-a dat mai multe replici dure lui „Stelu”: „Acest băiat eu cred că suferă de retard rău de tot, mă refer la retard fotbalistic.

ADVERTISEMENT

Uitați-vă la el și o să vedeți ce a putut să facă pe teren în acest campionat. E posibil să-i fi trimis și un mesaj pe Instagram, aici poate că are dreptate, dar ce smardoială visează el? Păi, el e în stare să se pună cu mine?”.

„Oricum, după tot ce a spus acum, îl sfătuiesc să mă evite prin oraș. Nu-i doresc să mai dea ochii cu mine. Niciodată! A făcut o grămadă de nenorociri la Dinamo, iar eu văd că tot mai are tupeul să apară și să vorbească.

ADVERTISEMENT

Cu el în echipă și cu altii ca el Dinamo a ajuns în B, asta este cel mai dureros”, a mai spus Giani Kiriță, pentru .

Steliano Filip s-a simțit amenințat cu bătaia

l-a amenințat pe Instagram cu bătaia, însă preferă să nu îi dea nicio replică: „Eu îi respect pe toți, i-am respectat și nu am ce să le răspund. Nu am ce să-i răspund lui Giani, mai ales cu el nu am ce să vorbesc.

ADVERTISEMENT

El m-a înțepat mereu în ultima vreme, știu și de ce, nu este momentul să intru într-o discuție cu el. Atunci, dacă avea ceva să-mi spună, putea să-mi spună personal”.

„A fost mai pe bătaie, mai pe smardoială, a fost în direcția asta și am preferat să-mi văd de treabă. Când îți spune un om: ’Lasă că o să ne întâlnim noi și o să vezi tu…’”, a mai spus Steliano Filip.