Scandalul ia amploare la Real Madrid! Kylian Mbappe, confruntat direct de Jose Mourinho

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Kylian Mbappe (27 de ani) le face în această perioadă foarte multe probleme celor de la Real Madrid, iar Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul „galacticilor”, a simțit nevoia să intervină pentru a-l mai pondera puțin pe starul francez, în contextul în care deja a început să se vorbească despre posibilitatea ca el să plece de la echipă la finalul acestui sezon, cea mai vehiculată variantă în acest sens fiind constituită în prezent de

Tensiuni la Real Madrid. Jose Mourinho l-ar fi băgat în ședință pe Kylian Mbappe

Totul a început când, potrivit presei din Spania, Mbappe le-ar fi cerut conducătorilor lui Real să facă lobby pentru ca el să câștige „Balonul de Aur” în acest an. Fotbalistul și-ar fi dorit ca o campanie în acest sens să fi fost pusă în scenă în săptămâna premergătoare derby-ului de pe terenul lui Atletico Madrid, de dinainte de pauza internațională.

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Acest lucru nu s-a întâmplat însă. Echipa de pe „Bernabeu” a pierdut acea partidă, iar ulterior starul francez a fost acuzat în media din Spania că, întrucât era supărat pe club pentru acel refuz, nu și-a dat prea mult interesul pe teren în acel derby, nici măcar în condițiile în care echipa lui a evoluat de la un anumit moment în inferioritate numerică.

Apoi, Kylian Mbappe a suferit o accidentare minoră la echipa națională a Franței. Așteptat să revină după aceea la baza de pregătire a Realului, de la Valdebebas, pentru recuperare, fotbalistul a avut cu totul alte preocupări în zilele respective. Mai întâi , iar ulterior a fost și la o plimbare cu bicicleta în Alpii Elvețieni.

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Motivul pentru care s-a ajuns în această situație și ce i-a reproșat antrenorul fotbalistului

Problema a fost că, cu doar câteva zile înainte de acest episod, Jose Mourinho spusese clar în mod public faptul că el nu este de acord ca fotbaliștii profesioniști să facă astfel de chestiuni în timpul lor liber, întrucât există un risc destul de mare de accidentări: „Din păcate, un fotbalist nu poate merge cu bicicleta, chiar dacă o face pe ascuns. Nu mă interesează contractul lui. Mă uit dacă acel jucător își respectă meseria. Dacă tu cazi de pe bicicletă, ai putea rata trei meciuri sau, mai rău, ți-ai putea rupe un picior. Sau poate doar o vânătaie, dar acea vânătaie te împiedică să fii la capacitate maximă”.

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Iar acum, în acest context, jurnaliștii spanioli de la El Chiringuito au susținut că Mourinho l-ar fi băgat în ședință pe Mbappe. „Jose Mourinho a avut o discuție față în față cu Kylian Mbappe la micul dejun și l-a certat. I-a spus ‘Ești atât de…’. Nu voi reproduce adjectivul folosit de Mourinho. ‘Să publici așa ceva…’ (n.r. clipul cu Mbappe pe bicicletă). Apoi i-a spus: ‘În public, o să te apăr dacă voi fi întrebat despre tine, dar aici, nu, nu am cum să te apăr’!”, ar fi fost mesajul transmis de antrenorul portughez cu acea ocazie, potrivit