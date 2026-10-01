Scandalul legat de ambasadoarea SUA la Atena nu l-a surprins pe Dragomir: „Simion și Grindeanu sunt cu Trump”

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Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia a provocat un val de reacţii în politica românească, după ce Financial Times a dezvăluit că aceasta ar fi sugerat, în luna martie, că SUA pot răsturna guvernul Bolojan. Mitică Dragomir a privit acest scandal dintr-un unghi diferit faţă de cei care au rostogolit acest scandal în spaţiul public.

Mitică Dragomir, despre întâlnirea dintre Kimberly Guilfoyle și liderii PSD: „Ce e ilegal în asta?”

Dumitru Dragomir crede că acest scandal face parte dintr-o luptă mult mai amplă, care se duce la vârful politicii româneşti. În plus, el nu vede nimic rău în întâlnirea pe care ambasadoarea Kimberly Guilfoyle a avut-o la sfârşitul lunii martie cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi cu Bogdan Ivan, care la vremea respectivă era ministrul energiei.

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„Păi bine, măi, frate, ce-a vrut să facă de fapt? Să aducă în ţară combustibil, energie. Dacă ne convine preţul, bine. Dacă nu, nu. Ce e ilegal în asta?”, s-a întrebat retoric Dumitru Dragomir. „Rolul unui ambasador este să-şi ajute ţara. Rolul partidelor e să facă de aşa natură să aducă energie în ţară”, a adăugat el.

critice stârnite de întâlnirea dintre Grindeanu şi ambasadoarea Guilfoyle. „Este lupta între sorosişti şi trumpişti. O parte dintre români sunt cu Trump. George Simion şi Sorin Grindeanu sunt cu Trump”, a mai spus el, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Avertismentul lui Mitică Dragomir: „Ferească Dumnezeu dacă iau americanii trupele de aici”

Pe de altă parte, ca Statele Unite să rămână aproape de România, pentru a se menţine un echilibru în ţară. „Ferească Dumnezeu dacă iau americanii trupele de aici”, a avertizat fostul politician şi om de fotbal.

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În acelaşi timp, Dragomir a criticat supunerea oarbă a politicienilor români faţă de Bruxelles. „Noi n-am avut în ultimii ani un conducător cu sânge în instalaţie, să le pună frână puţin conducătorilor Uniunii Europene, care ne-au stors ca pe o lămâie. N-am fost ajutaţi, ne-au dat nişte bani, tot de la noi, pentru autostrăzi. Că aveau ei nevoie de autostrăzi. Europa are nevoie de autostrăzile noastre”, a mai punctat fostul şef al LPF.