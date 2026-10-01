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Scandalul legat de ambasadoarea SUA la Atena nu l-a surprins pe Dragomir: „Simion și Grindeanu sunt cu Trump”

Mitică Dragomir susține că în spatele scandalului legat de ambasadoarea SUA în Grecia se duce o luptă pentru influență în politica românească și explică de ce apropierea de americani este esențială pentru România.
Daniel Spătaru
01.10.2026 | 05:50
Scandalul legat de ambasadoarea SUA la Atena nu la surprins pe Dragomir Simion si Grindeanu sunt cu Trump
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir spune că Sorin Grindeanu şi George Simion se numără printre românii care sunt "trumpişti" Foto: colaj Fanatik
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Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia a provocat un val de reacţii în politica românească, după ce Financial Times a dezvăluit că aceasta ar fi sugerat, în luna martie, că SUA pot răsturna guvernul Bolojan. Mitică Dragomir a privit acest scandal dintr-un unghi diferit faţă de cei care au rostogolit acest scandal în spaţiul public.

Mitică Dragomir, despre întâlnirea dintre Kimberly Guilfoyle și liderii PSD: „Ce e ilegal în asta?”

Dumitru Dragomir crede că acest scandal face parte dintr-o luptă mult mai amplă, care se duce la vârful politicii româneşti. În plus, el nu vede nimic rău în întâlnirea pe care ambasadoarea Kimberly Guilfoyle a avut-o la sfârşitul lunii martie cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi cu Bogdan Ivan, care la vremea respectivă era ministrul energiei.

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„Păi bine, măi, frate, ce-a vrut să facă de fapt? Să aducă în ţară combustibil, energie. Dacă ne convine preţul, bine. Dacă nu, nu. Ce e ilegal în asta?”, s-a întrebat retoric Dumitru Dragomir. „Rolul unui ambasador este să-şi ajute ţara. Rolul partidelor e să facă de aşa natură să aducă energie în ţară”, a adăugat el.

„Oracolul de la Bălceşti” a privit dincolo de reacţiile critice stârnite de întâlnirea dintre Grindeanu şi ambasadoarea Guilfoyle. „Este lupta între sorosişti şi trumpişti. O parte dintre români sunt cu Trump. George Simion şi Sorin Grindeanu sunt cu Trump”, a mai spus el, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Avertismentul lui Mitică Dragomir: „Ferească Dumnezeu dacă iau americanii trupele de aici”

Pe de altă parte, Dumitru Dragomir crede că este foarte important ca Statele Unite să rămână aproape de România, pentru a se menţine un echilibru în ţară. „Ferească Dumnezeu dacă iau americanii trupele de aici”, a avertizat fostul politician şi om de fotbal.

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În acelaşi timp, Dragomir a criticat supunerea oarbă a politicienilor români faţă de Bruxelles. „Noi n-am avut în ultimii ani un conducător cu sânge în instalaţie, să le pună frână puţin conducătorilor Uniunii Europene, care ne-au stors ca pe o lămâie. N-am fost ajutaţi, ne-au dat nişte bani, tot de la noi, pentru autostrăzi. Că aveau ei nevoie de autostrăzi. Europa are nevoie de autostrăzile noastre”, a mai punctat fostul şef al LPF.

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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