Sport

Scandalul lui Toto Dumitrescu a ajuns în Grecia! Ce scrie presa elenă despre fiul lui Ilie Dumitrescu

Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost reținut preț de 30 de zile, iar această informație a ajuns și în Grecia. Ce scrie presa elenă despre Toto Dumitrescu.
Iulian Stoica
20.09.2025 | 07:30
Scandalul lui Toto Dumitrescu a ajuns in Grecia Ce scrie presa elena despre fiul lui Ilie Dumitrescu
ULTIMA ORĂ
Scandalul lui Toto Dumitrescu a ajuns în presa din Grecia. Sursă foto: Colaj Fanatik

Toto Dumitrescu a fost protagonistul unui incident rutier, în urma căruia a decis să părăsească locul faptei. În urma acestui eveniment, polițiștii au pornit pe urmele inculpatului și au dispus reținerea sa pentru o perioadă de 30 de zile. Informația a ajuns până în Grecia, iar presa elenă a relatat despre acest caz.

ADVERTISEMENT

Scandalul lui Toto Dumitrescu a ajuns în Grecia! Ce scrie presa elenă despre fiul lui Ilie Dumitrescu

Jurnaliștii eleni au scris despre reținerea lui Toto Dumitrescu pe o perioadă de 30 de zile. Publicația MetroSport a amintit de faptul că inculpatul consumase cocaină, dar și de faptul că tatăl lui, Ilie Dumitrescu, a fost în trecut pe la mai multe echipe din Grecia.

„De ce a fost arestat fiul lui Ilie Dumitrescu, fostul antrenor de la PAOK? Vești șocante vin din străinătate și îl vizează pe băiatul lui Ilie Dumitrescu, care a antrenat mai multe echipe din Grecia.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al echipelor AEK, PAOK, Egaleo, Akratitos și Panthrakikos și-a văzut fiul arestat pentru părăsirea victimei unui accident de circulație, dar și pentru consum de droguri! Așa cum se știe, acesta a consumat cocaină și va rămâne în închisoare pentru 30 de zile, riscând să fie pedepsit cu o sentință mai grea”, au scris jurnaliștii eleni.

Giovanni Becali: „Să mulțumească lui Dumnezeu că nu a fost mai grav”

Toto Dumitrescu riscă închisoare de la 2 la 7 ani. Fuga de la locul accidentului se pedepsește serios în România, iar faptele sunt agravate întrucât a consumat și substanțe interzise. Ioan Becali a transmis la „DON Giovanni” că fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi luat cocaina după accident, pentru a se calma.

ADVERTISEMENT
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste...
Digi24.ro
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste lacrimogenă. Care e adevărul

„Îl văd pe Ilie la televizor (N.r. pe Ilie Dumitrescu) , e distrus! Doar în pielea lui să nu fi. E un copil crescut în puf. Un copil făcut cu o nevastă, și ea mare fotomodel al anilor respectivi. Au un băiat și o fată. Îți dai seama. A fost ținut bine. Crescut în puf. Actor, telenovele. Anturajul distruge tot. Dacă nu îți urmărești copiii, i-ai pierdut. De la 15 ani începe anturajul.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep
Digisport.ro
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"

Dacă pleci de la locul faptei, e de la 2 la 7 ani. Știau că are probleme cu cocaina. Poate a plecat și, după ce a făcut accidentul, a consumat cocaină. La accident nu are nicio vină. Să mulțumească lui Dumnezeu că nu a fost mai grav. El avea viteză. Putea să intre în plin. Și omorârea era din culpă, dacă era. S-a speriat. Eu stau și mă gândesc că poate după a luat cocaina. Ca să uite. Poate să fie și asta. S-a speriat. Nici nu a văzut ce e acolo.

A văzut că nu sunt morți și a plecat. Probabil a dat telefoane. Probabil taică-su i-a spus să meargă la poliție. Am auzit că a mers pe la vreun prieten: «Ia, trage două linii, să te calmezi». Când a văzut poliția, atunci și-a dat seama că a greșit”, a declarat Giovanni Becali referitor la incidentul lui Toto Dumitrescu.

ADVERTISEMENT
Ipostaza surprinzătoare în care a apărut Sorana Cîrstea. Partenerul său de viață, Alexandru...
Fanatik
Ipostaza surprinzătoare în care a apărut Sorana Cîrstea. Partenerul său de viață, Alexandru Țiriac, nu a văzut-o așa
Gigi Becali, în silenzio stampa după un nou eșec rușinos al FCSB!? „Nu...
Fanatik
Gigi Becali, în silenzio stampa după un nou eșec rușinos al FCSB!? „Nu am ce să vorbesc!”
S-a rupt vestiarul la FC Botoșani după victoria cu FCSB! Moldovenii au dat...
Fanatik
S-a rupt vestiarul la FC Botoșani după victoria cu FCSB! Moldovenii au dat drumul la petrecere. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Ilie Dumitrescu, scos din minți de discursul finanțatorului din Superliga: 'Cum să dai...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu, scos din minți de discursul finanțatorului din Superliga: 'Cum să dai tu sfaturi?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!