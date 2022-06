Scandalul momentului în folclor. Ce daune cere Olguța Berbec în procesul cu Niculina Stoican: “Nu e sănătos să dai exemplul ăsta tinerilor”

Solista Olguța Berbec a acționat-o în instanță pe colega ei de breaslă, Niculina Stoican, după ce aceasta i-ar fi furat o piesă, “Dragoste veche și nouă”, și a urcat-o pe YouTube. Miercuri, 14 iunie, cele două artiste au ajuns în fața magistraților pentru a da declarații, dar nu și-au vorbit.

De ce a dat-o în judecată Olguța Berbec pe Niculina Stoican

Olguța Berbec, în vârstă de 38 ani, a explicat că nu a fost intenția ei să ajungă în instanță, dar a fost forțată de cei de la YouTube. Mai mult, solista a cerut în mod simbolic daune morale, în valoare de 1 euro.

“Dragoste veche și nouă” este melodia imprimată de Olguța Berbec în anul 2014, când a scris textul, iar compoziția este realizată de Aurel Blândea. Un an mai târziu, interpreta de muzică populară și-a înregistrat piesa la UCMR-Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, pentru care a primit sume modice de bani ca drepturi de autor.

În 2021, Niculina Stoican, în vârstă de 51 ani, a înregistrat o piesă cu aceeași linie melodică, dar cu alt titlu: “Iar mi-e dor de Mehedinți”. YouTube a cerut uneia dintre ele să renunțe. Cum nu s-au înțeles, solistele au ajuns la tribunal.

”Am fost chemate amândouă în instanță pentru a ni se lua o opinie. Atât. A fost un soi de interviu. Nu a fost sub jurământ. Avocatul îmi explicase că va fi ceva relaxat. Ea a auzit ce am spus eu, eu am auzit ce a spus ea.

Când a fost întrebată de judecător dacă este de acord că linia melodică a piesei ei seamănă cu a mea lansată în 2015, ea a recunoscut și a spus da. Pentru mine nici nu mai contează altceva”, a declarat, pentru FANATIK, interpreta Olguța Berbec.

”În 2022, folclorul are autor cu nume! Asta încerc eu să spun”

Olguța Berbec vrea să lămurească lucrurile și să explice că, în anii aceștia, folclorul are autor, nu mai este ca în trecut, când melodiile se culegeau de la bătrânii din sat.

Dar acum, în opinia ei, tinerii nu mai au de la cine să culeagă folclor, deoarece până și bătrânii de la sate ascultă posturile de muzică populară și intră și pe YouTube.

Solista spune că artiștii trebuie să înțeleagă că folclorul este o creație cu autor și când altcineva a înregistrat-o cu ani în urmă, cu nume de autor.

”În 2022, folclorul are autor cu nume! Asta încerc eu să spun. Nu ne mai putem ascunde pe tema asta. Nu este sănătos să dai exemplul acesta tinerilor, să ne inspirăm la nesfârșit, să încurajăm creația nouă și să o protejăm, ca pe oricare altă muzică, care se crează.

Este de bun simț tot ce spun eu și nu atac pe nimeni! Să se pună la punct, nu să copiem, să spunem că e folclor și că există cu mai multe variante de text. Nu există asta, acum!

Da, era din bătrâni, când mergeam cu reportofonul, dar acum nu mai ai de la cine să culegi. Te duci la ei și îți redau ce au auzit de la un solist de pe Etno cu trei zile în urmă. Bătrânii aceia ascultă chiar și de pe YouTube. Acestea sunt vremurile. Trebuie să fim realiști”, a declarat cântăreața de muzică populară Olguța Berbec.

”Nu a fost intenția mea să ajung aici”

Olguța Berbec a explicat și cum a a ajuns în instanță, deși nu și-a dorit acest lucru și nici un război mediatic. Piesa lansată de Olguța, cu aproape 8 ani în urmă, “Dragoste veche și nouă”, este înregistrată la UCMR din 2015 și figurează și pe un album al ei.

”Nu a fost intenția mea să se ajungă aici. M-a contranotificat ca și când aș fi coautoare. Din 2015 am înscris-o la UCMR-ADA. Adică, eu aș fi putut păcăli instituțiile acestea timp de 6 ani?

Trebuie și noi, ariștii mai tineri să fim respectati și încurajați. Ce facem, ne învârtim toți între ‘Constantine, Constantine’ și ‘Mai ții minte, măi dragă Mărie’? Punem alte versuri și este varianta noastră! Folclorul are autor!

Muzica populară, ca orice altă muzică se creează cu autor în anii aceștia, de aceea există și instituții care ne renumerează ulterior. Eu atât am, cântecele acestea și vreau să le protejez”, mai spune Olguța Berbec.

”Nu am vrut să mă judec cu nimeni, dar nici nu mai puteam da înapoi!”

Olguța Berbec a știut de la bun început că Niculina Stoican îi cântă piesa, dar spune că nu a avut nicio problemă până când a primit o notificare. În plus, YouTube, pentru a remunera pe una dintre ele, a cerut să se lămurească situația. Olguța Berbec a fost obligată să depună o acțiune într-o perioadă de 10 zile, iar așa s-a ajuns la un război pe care cele două îl poartă în instanță.

”Am știut că îmi cântă piesa și nu am spus nimic. Nu eram nici prima și nici ultima care pățește așa ceva. Știam de la apropiați că a modificat versurile și că a înregistrat-o. Lucrurile rămâneau așa dacă nu mă notifica ca și autoare.

Inițial eu am notificat-o prima dată, iar cei de la YouTube i-au dat jos piesa. Melodia a fost urcată iar pe YouTube și în acel moment ea m-a contranotificat. YouTube este ca un robot, mi-a dat șansa să fac un demers în 10 zile, să le prezint o acțiune.

Mă puteau închide și pe mine. Și atunci a spus, mergeți în instanță și decideți autorul. Nu am vrut să mă judec cu nimeni, dar nici nu mai puteam da înapoi! Nu mă face fericită situația aceasta. Mă mâhnește fiecare telefon, dacă trebuie să vorbesc despre acest aspect”, a declarat, pentru FANATIK, Olguța Berbec.

De ce a cerut Olguța Berbec daune 1 euro în procesul cu Niculina Stoican: ”Am vrut să îmi apăr repertoriul!”

Conform informațiilor obținute de FANATIK, judecătorul le-ar fi spus celor două artiste, la prima înfățișare a procesului, că amândouă au un nume și o carieră și ar fi bine să se împace. În acel moment, Niculina Stoican i-a spus magistratului că la mijloc este vorba de bani.

De cealaltă parte, întrebată dacă a cerut daune morale pentru melodia furată, Olguța Berbec susține că în acțiunea ei a cerut doar 1 euro. De asemenea, spune că sumele de bani primite de aceasta din drepturile de autor pentru piesa respectivă înregistrată la UCMR în anul 2015 sunt modice.

”Oricum, ea nu mai are cum să o înregistreze la UCMR după mine. Melodia nu poate fi înregistrată de două ori. Se va analiza partitura și va trebui să renunțe la piesă și atât. Dar ea o ține una și bună, că piesa este culeasă din folclor.

Eu am cerut ceva simbolic drept daune morale, 1 euro. În concluzie nu s-au cerut daune morale în acest proces, ci am vrut să îmi apăr repertoriul!”, a mai declarat Olguța Berbec, pentru FANATIK.

Niculina Stoican așteaptă decizia judecătorilor

Olguța Berbec și Niculina Stoican au avut termen al procesului, în care ”Dragoste veche și nouă”, pe data de 14 iunie. Cele două au dat nas în nas pe holul Tribunalului București, dar nu și-au vorbit deloc. Contactată de FANATIK, Niculina Stoican a spus că așteaptă decizia instanței înainte de a face orice comentariu.

”Nu comentez. În momentul în care instanța se va pronunța și va exista o hotărâre judecătorească, voi vorbi. Până atunci nu fac nicio declarație”, a spus Niculin Stoican, pentru FANATIK.