Scandalul monstru generat de Vladislav Blănuță în Ucraina a ajuns în Gazzetta dello Sport! Ce au scris jurnaliștii italieni „Nimeni nu-l vrea!”

Scandalul în care este implicat Vladislav Blănuță a ajuns și în presa internațională. Jurnaliștii italieni de la Gazzetta dello Sport au scris despre controversele în care a ajuns atacantul român după transferul la Dinamo Kiev. Vârful, vândut de Adrian Mititelu în Ucraina, a evoluat în trecut la Pescara.

Vladislav Blănuță i-a pus pe jar pe ucraineni după transferul la Dinamo Kiev

După transferul la Dinamo Kiev, , deși Ucraina se află de ani buni sub asaltul forțelor lui Vladimir Putin. Fanii grupării din Kiev au luat foc după ce au văzut mesajele lui Blănuță și l-au amenințat chiar cu moartea.

ar clubul a anunțat că se va baza pe serviciile sale în acest sezon, după ce oficialii au purtat o discuție serioasă cu acesta.

Ce scrie presa din Italia despre scandalul în care e implicat Blănuță

Presa din Italia a scris despre scandalul monstru provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au analizat în detaliu situația fotbalistului, trecut și pe la Pescara, înainte să ajungă în Ucraina, la Dinamo Kiev.

„La Dinamo Kiev a fost adus un nou atacant, dar, în doar câteva ore, fotografiile tânărului au devenit ținta fanilor ucraineni. Scopul? Să lovească cât mai dur. Fotbalul și politica în Ucraina, din motive evidente, merg mână în mână. De aproape patru ani, cele două domenii se intersectează frecvent.

Vladislav Blănuță este noul atacant al lui Dinamo, dar la Kiev nimeni nu-l vrea. Totul din cauza TikTok-ului și a unui steag în plus în arborele său genealogic (N.r. Tatăl fotbalistului e originar din Rusia). La Kiev, el nu este deloc binevenit.

De vină, spun fanii, sunt videoclipurile vechi de pe TikTok, în care Blănuță afișa cu mândrie conținut filorus. În unele dintre ele discuta relaxat cu Vladimir Solovyov, controversatul prezentator rus, despre război, fără să pară că susține Kievul. Aceasta nu a fost uitat de suporteri, care au reacționat rapid, cu insulte și amenințări pe rețelele sociale”, au notat jurnaliștii de la