Scandalul nevăzut din ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4: „Băi, țiganule!“. Exclusiv

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Universitatea Craiova a făcut un pas uriaș spre turul al doilea preliminar al UEFA Champions League, după victoria categorică, scor 4-1, în fața lui ML Vitebsk. Dincolo de spectacolul oferit de elevii lui Filipe Coelho, pe teren s-a petrecut însă și un episod regretabil, surprins de FANATIK. Un jucător al formației din Belarus a avut mai multe ieșiri cu tentă rasistă la adresa unui fotbalist al campioanei României, iar arbitrul bosniac Luka Bilbija a fost nevoit să intervină.

Tudor Băluță, ținta insultelor în timpul meciului. Ce decizie a luat centralul bosniac

În timp ce Universitatea Craiova controla jocul și își asigura un avantaj consistent înaintea returului de pe stadionul „Ion Oblemenco”, spiritele s-au încins în teren pe finalul partidei din cauza comportamentului unui fotbalist al celor de la ML Vitebsk.

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FANATIK a surprins momentul în care jucătorul cu numărul 23 al formației din Belarus, Sergey Balanovich, l-a provocat în repetate rânduri pe Tudor Băluță. În timpul unui schimb de replici, adversarul i s-a adresat mijlocașului Universității Craiova folosind de trei ori apelativele „țigan” și „băi, țiganule“, într-o evidentă încercare de a-l scoate din joc și de a crea tensiune pe teren. Vizibil deranjat de cele întâmplate, Băluță i-a cerut adversarului să înceteze, însă acesta și-a continuat comportamentul. Mijlocașul oltenilor a ales, apoi, să se îndrepte către arbitrul bosniac Luka Bilbija, căruia i-a explicat ceea ce s-a întâmplat și i-a solicitat intervenția.

Centralul a reacționat imediat. După discuția cu cei doi jucători, Luka Bilbija l-a sancționat pe fotbalistul lui ML Vitebsk cu cartonaș galben în minutele de prelungire ale partidei, punând capăt conflictului.

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Oleksandr Romanchuk, probleme medicale în ML Vitebsk – Universitatea Craiova

, din prima manșă a turului 1 din Champions League, doar că nu din punct de vedere moral. Fundașul Universității Craiova a suferit după o intrare dură a unui adversar.

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În finalul primei reprize, la momentul acordării celui de-al doilea penalty pentru Universitatea Craiova, Oleksandr Romanchuk a fost lovit cu cotul în gură de un fundaș advers, iar ucraineanul a primit îngrijiri chiar pe gazon.

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După o scurtă evaluare, fundașul ”alb-albaștrilor” a fost scos pe marginea terenului, pentru ca întâlnirea să poată continua. În timp ce era bandajat și i se punea tifon în gură, acesta se uita insistent spre teren pentru a urmări execuția lui Assad Al Hamlawi. Romanchuk i-a făcut semn medicului să se oprească puțin pentru a vedea mai bine faza și a strâns pumnul când a mingea a intrat în plasă și scorul s-a făcut 3-1. Apoi, el a primit în continuare îngrijiri.

În repriza a doua a jucat cu tifon și un mic bandaj, dar în minutul 76 a fost înlocuit cu Alexandru Crețu. Imediat după schimbare, ucraineanul a salutat toată banca, antrenorul Filipe Coelho l-a luat în brațe, iar apoi medicul Claudiu Stamatescu l-a luat din nou la verificări.

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Acționarii Universității Craiova, prezenți la partida cu ML Vitebsk

Meciul ML Vitebsk – Universitatea Craiova a avut loc în Ungaria, pe stadionul din Mezokovesd, fără spectatori, din cauza implicării Belarusului în războiul din Ucraina.

Dacă fanii ”alb-albaștrilor” nu au putut face deplasarea pentru această partidă, elevii lui Filipe Coelho au parte, totuși, de susținători de lux. La întâlnirea cu ML Vitebsk au fost prezenți și acționarii grupării din Bănie, în frunte cu Adrian Andrici și Virgil Popescu. Acesta din urmă este . Omul de afaceri este fondatorul companiei Vectrum Solution, care oferă servicii de construcții și instalații, și a cumpărat conacul din Ștefănești, cunoscut drept Casa Donescu.

la partida cu ML Vitebsk. El și-a făcut apariția în tribune chiar înainte ca Assad Al Hamlawi să marcheze din penalty golul de 2-1.