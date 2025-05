Scandalul care se leagă de numele Papei Leon al XIV-lea. Este acuzat că a mușamalizat cazuri în care preoți catolici au abuzat sexual copii

Așadar, aflăm că întreaga carieră a lui Prevost nu este lipsită de controverse. În 2000, în timp ce conducea Augustinienii din Midwest, cardinalul de atunci a aprobat găzduirea unui preot acuzat de abuz sexual asupra minorilor dintr-o parohie din Chicago, lângă o școală catolică, o decizie criticată pentru lipsa de transparență.

Scandalul sexual care se leagă de numele Papei Leon al XIV-lea

În 2022, Papa Leon al XIV-lea a fost acuzat că a încercat să mușamalizeze mai multe investigații privind acuzațiile de abuz împotriva a doi preoți din Chicago, deși dieceza a susținut a dat vina pe Vatican, care ar fi închis ancheta. Aceste scandaluri, raportate la nivel internațional în 2024, au stârnit îngrijorări în rândul cardinalilor care caută un papă nepătat de scandaluri.

S-a speculat o perioadă că Prevost nu ar avea șanse să ajungă papă tocmai din cauza acestor scandaluri, pentru că opozanții Papei Francisc îl văd drept urmașul acestuia și ar fi dorit să-i blocheze ascensiunea drept Vicarul lui Dumnezeu. Ca episcop de Chiclayo, Prevost

Conform, infobae.com, cardinalul Robert Prevost, , a mușamalizat mai multe abuzuri sexuale din Peru: trei tineri abuzați au fost ignorați de Biserică deși au povestit ce au povestit. Mai mult, preotul a recunoscut cazul, conform publicației Cuarto Poder.

Două dintre victime au vorbit cu această publicație sub protecția anonimatului. Ana María Quispe, membră a grupului de copii misionari, a declarat pentru Sunday Times că a fost atacată la vârsta de 9 ani într-o casă parohială. ”Era ziua de naștere a părintelui Eleuterio (Vásquez Gonzales).

Mai mulți copii susțin că au fost violați de preoți catolici în Peru

Mama i-a făcut un tort și i-a spus: Du-te, du-l acolo. Preotul nu era acolo, așa că Ricardo Yesquen (un alt preot) a deschis ușa. M-a așezat în poala lui și a început să mă sărute”, a povestit copila. ”S-a întins și m-a îmbrățișat, ținându-mă cu brațele și picioarele. Am înlemnit, nu am dormit deloc. După câteva ore, m-am trezit și am vomitat”, a povestit tânăra,

Abuzul a fost raportat episcopului de Chiclayo de atunci, Robert Prevost, care în acel moment deținea una dintre cele mai influente funcții din Sfântul Scaun. O altă supraviețuitoare a declarat că a fost abuzată la vârsta de 11 ani, într-o misiune similară în Cueva Blanca. ”Mi-a spus ia ceva cald. Am făcut patul și l-am simțit cum începe să mă îmbrățișeze sub cămașă, atingându-mi spatele”, a spus ea. Tiparul a continuat până dimineața devreme.

Papa Leon al XIV-lea va avea mari bătăi de cap din cauza trecutului său

Deși a recunoscut raportat față de Prevost, agresoarea a fost doar transferată într-o altă locație. Deși acuzațiile nu au termen de prescripție, ele impun Bisericii să numească un avocat canonic, lucru pe care cele trei supraviețuitoare l-au refuzat până acum. Eparhia de Chiclayo a informat ziarul că ancheta preliminară a fost trimisă Sfântului Scaun.

”Cele trei victime au mers să vorbească cu profesioniști care își oferă serviciile pentru a asculta și a ajuta victimele abuzurilor. După câteva săptămâni, au decis să depună plângerile la parchet, în instanța civilă. În același an, parchetul a decis să închidă cazul din cauza prescripției și a lipsei de probe”, este precizat în comunicat.

În iulie 2023, o misiune specială a Sfântului Scaun a sosit în Peru pentru a investiga și a prezenta un raport despre Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), un grup aflat în centrul celui mai mare scandal de abuzuri sexuale din Biserica Peruană. Cazul a fost dezvăluit în 2015 de jurnaliștii Pedro Salinas și Paola Ugaz în cartea lor ”Jumătate călugări, jumătate soldați”. În ianuarie 2018, Vaticanul și-a anunțat intervenția în Peru, iar Parchetul a solicitat arestarea preventivă pentru mai mulți membri, inclusiv pentru fondatorul său, Luis Fernando Figari.