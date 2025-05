Scandalul siglei cu leul se reaprinde la Craiova. Mititelu: „Rotaru minte de îngheață apele! Leul este al nostru!”

Conflictul identitar dintre cele două cluburi din Bănie, Universitatea Craiova (Superliga), condusă de Mihai Rotaru, și FC U Craiova 1948 (Liga 2), patronată de Adrian Mititelu, s-a reaprins după ce , susținând că nu vizează sigla oficială a clubului său, cea cu leul.

Reacția lui Adrian Mititelu pentru FANATIK: ”Mihai Rotaru face o confuzie gravă”

Adrian Mititelu, patronul FC U Craiova 1948, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK la declarațiile făcute de Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova din Superliga.

ADVERTISEMENT

„În primul rând, Mihai Rotaru face o confuzie gravă între procese. Se referă la cel privind numele Universitatea Craiova, pe care, da, l-au câștigat ei, clubul de drept public. Nu mai spun cum l-au câștigat… Dar în acel proces Fotbal Club Universitatea Craiova nu a fost parte. S-au judecat cu copiii mei, pentru că mărcile erau pe numele lui Adiță și Gabriela”, a precizat Mititelu.

Acesta susține că acel dosar nu a avut nicio legătură cu sigla cu leul, așa cum afirmă Rotaru, ci a fost strict despre denumirea „Universitatea Craiova”.

ADVERTISEMENT

„Instanța a hotărât că numele Universitatea Craiova aparține Clubului Sportiv de drept public. Atunci au fost analizate două mărci: marca noastră, Fotbal Club Universitatea Craiova, cu leul, și marca lor, CS Universitatea Craiova, cea în dungi. Dar toată discuția a fost despre nume, nicidecum despre emblema cu leul”.

”Leul este al nostru și a fost dintotdeauna al echipei de fotbal”

În continuare, Mititelu face referire la al doilea proces, cel în care miza este, în mod clar, sigla cu leul, simbolul pe care ambele cluburi îl revendică:

ADVERTISEMENT

„După acel proces, a început al doilea litigiu, cel care are legătură directă cu marca ce conține leul. Aici, într-adevăr, au câștigat în primă instanță – cum au câștigat, știm cu toții, dar între timp Curtea de Apel a retrimis cauza spre rejudecare. Asta este realitatea juridică actuală.

ADVERTISEMENT

Concluzia e simplă: Rotaru minte de îngheață apele! Leul este al nostru și a fost dintotdeauna al echipei de fotbal. Ei îl folosesc abuziv, doar pentru că este cea mai iubită și cea mai atractivă siglă pentru suporteri. Asta îi doare cel mai tare”.

Curtea de Apel a trimis cazul spre rejudecare la Tribunalul București

Războiul pentru identitatea Universității Craiova, cu tot ce înseamnă marcă, palmares și siglă, este departe de a se încheia. Deși Mihai Rotaru insistă că stema oficială a clubului său nu este obiectul procesului, Adrian Mititelu susține cu vehemență contrariul.

Pe 21 mai, cazului privind sigla cu leul a Universității Craiova.

Mihai Rotaru neagă că procesul vizează sigla oficială: „Este o gogomănie”

„Nu este vorba de stema noastră. Asta vreau să se înțeleagă clar”, a declarat Mihai Rotaru. „Nu e nicio decizie referitoare la sigla oficială. Asta e o gogomănie. Sigla Universității Craiova, cea cu leul, este în patrimoniul nostru din 2017. Nu există nicio acțiune împotriva acestei sigle”, a declarat Rotaru, susținând că vizează doar imitațiile siglei, pe care FC U Craiova le-ar fi folosit fără drept.

Conform declarațiilor sale, clubul din Superliga a intentat o acțiune în justiție pentru anularea acestor variante „stilizate” și susține că a câștigat în primă fază, însă Curtea de Apel a decis rejudecarea cauzei:

„FC U are o siglă care copiază aproape identic sigla noastră. Noi am încercat să anulăm această pseudostemă. Am făcut acțiune în instanță și am câștigat, în baza unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Am câștigat! Nici măcar stemele stilizate nu mai pot fi folosite. Erau vreo 20 de astfel de variante, le-am anulat pe toate. Apoi, Curtea de Apel a decis să se rejudece cazul. Însă nu este vorba de stema noastră, asta vreau să se înțeleagă clar”, a insistat Rotaru.

Mititelu, reacție furibundă pe Facebook: „Minte cum respiră! Procesul vizează exact marca cu leul!”

Adrian Mititelu a extins scandalul și pe Facebook. Patronul FC U Craiova 1948 l-a acuzat pe Mihai Rotaru de manipulare și dezinformare intenționată:

„NICIO LUMINĂ! Minte cum respiră! Procesul în cauză face obiectul mărcii cu LEUL! Este procesul principal, altul pe subiectul mărcii nu există. Rotaru este în confuzie, ori este preocupat să mintă.”

„Procesul din 2017, pe care l-au câștigat, a fost despre nume, nu despre siglă!”

Mititelu a contestat și procesul invocat de Rotaru din 2017, câștigat de Clubul Sportiv Universitatea Craiova, afirmând că acel verdict viza doar numele „Universitatea Craiova”, și a fost obținut, susține el, prin mijloace dubioase:

„Așa-zisul proces câștigat de Badea în 2017 vizează exclusiv numele Universitatea Craiova, proces câștigat cu contribuția judecătorului bandit Marian Buda. Însă în acel proces Fotbal Club U Craiova nu a fost parte, și, prin urmare, după ce se va tranșa palmaresul la ICCJ, în funcție de soluție, procesul cu numele o să fie reluat.”

Miza reală: sigla cu leul

În ceea ce privește , Mititelu susține că acesta a fost dintotdeauna emblema echipei de fotbal și că actuala Universitatea Craiova din Superligă îl folosește abuziv:

„Leul a fost dintotdeauna emblema echipei de fotbal și nu a fost folosit de alte secții. El a urmat echipa atât la desprinderea din 1 februarie 1991, cât și la privatizarea din 1994 și reorganizarea din 2002. Ei îl folosesc abuziv, așa cum au și apărut în fotbal. Însă într-o zi abuzurile vor înceta.”

Mititelu a încheiat mesajul cu o notă de optimism și încredere în justiție:

„Unii ar zice că în România e greu să ți se dea dreptate… Eu spun că momentul este mult mai aproape decât bănuiți.”