News

Scandalul uriaș care explodează în fața lui Donald Trump. Adolescent de 15 ani, băgat cu forța în izolare în hotel. Ce i-au făcut agenții de la imigrări

Un scandal uriaș zguduie Statele Unite ale Americii, iar vizat direct este președintele Donald Trump. Ce se întâmplă cu minorii imigranți înainte să fie expulzați?
Dan Suta
19.08.2025 | 17:03
Scandalul urias care explodeaza in fata lui Donald Trump Adolescent de 15 ani bagat cu forta in izolare in hotel Ce iau facut agentii de la imigrari
SPECIAL FANATIK
Scandal uriaș din cauza unor politici luate de administrația lui Donald Trump. Foto-montaj: FANATIK

Recent, cazul unei fetițe de 7 ani reținute de agenții de imigrație a scandalizat New York-ul, însă, potrivit noilor relatări apărute în presa de peste Ocean, nu este singurul caz.

ADVERTISEMENT

Scandalul cât Casa Albă care explodează în fața lui Donald Trump

Publicația The Intercept scoate la iveală o nouă poveste cutremurătoare, a unui adolescent de 15 ani, elev la un liceu din Manhattan, care a fost deportat în Ecuador după o detenție secretă, petrecută în hoteluri păzite de autoritățile de la departamentul de imigrație, unde nu avea acces la telefon sau internet.

Tânărul se numește Roger Iza, iar el și tatăl său au fost arestați pe 9 august, chiar la un ”check-in” de rutină cu autoritățile de imigrație. După câteva ore li s-au confiscat telefoanele, au fost duși direct la aeroport și urcați într-un avion spre Louisiana. Acolo, ICE (Serviciul de Imigrație și Vamă) i-a închis într-un hotel Sheraton, sub pază strictă. „Nu aveam voie să sunăm pe nimeni. Nu aveam internet. Nu știam nici măcar un număr de telefon pe de rost”, povestește adolescentul.

ADVERTISEMENT

Roger, un tânăr de 15 ani, ținut ”ostatic” de autoritățile americane, în lupta împotriva imigranților: „Scriau tot ce făceam, chiar și când mergeam la baie”

Datele oficiale ICE arată că numai în iunie și iulie, 48 de minori au fost arestați în New York, Lond Island și zonele din nord. 32 dintre ei au fost deja deportați, iar identitatea celor mai mulți rămâne necunoscută. Cazul lui Roger este primul în care un adolescent spune public prin ce a trecut, notează The Intercept.

Spre deosebire de centrele ICE, unde există telefoane și acces la avocați, Roger și tatăl său au fost ținuți complet izolați. Doar un apel telefonic scurt, de maximum două minute pe zi, le era permis. Chiar și atunci, agenții îi obligau să vorbească tare și să nu spună unde se află. „Ne supravegheau non-stop. Gărzile scriau tot ce făceam, chiar și când mergeam la baie. Nici măcar geamul nu aveam voie să-l deschidem”, a mai povestit băiatul.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna

Roger și tatăl său ajunseseră în SUA acum doi ani, după ce au cerut azil la granița cu Mexicul. S-au stabilit în New York, unde Roger s-a integrat repede. În școala din Manhattan, unde învăța, își făcuse prieteni și spunea cu mândrie că vrea să devină american.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E...
Digisport.ro
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”

Profesorii și colegii îl descriau ca pe un copil vesel, politicos și dornic să reușească. În vara aceasta, s-a înscris la cursuri de matematică pentru a-și mări notele, dar planurile i-au fost spulberate pe 9 august, când a fost ridicat de agenții ICE.

Victoria din instanță care zguduie politicile anti-imigrație ale lui Trump

Pe 14 august, după zile de izolare în hoteluri din Louisiana și Texas, Roger și tatăl său au fost urcați într-un avion și trimiși înapoi în Ecuador. Primul apel pe care l-a dat după ce au fost returnate telefoanele a fost către prietenul său american: „Îmi este greu să înțeleg că s-ar putea să nu-l mai văd niciodată”.

ADVERTISEMENT

Povestea lui Roger vine în contextul represiunii dure impuse de administrația Trump împotriva imigranților. În paralel, organizații pentru drepturile omului au dat în judecată guvernul american, acuzând că arestările făcute chiar la ieșirea din instanțele de imigrație sunt ilegale.

Un caz recent, cel al lui Oliver Mata Velasquez, un tânăr de 19 ani, a adus pentru prima dată o victorie imigranților: un judecător federal a decis eliberarea lui, spunând că ICE a acționat abuziv. Avocații cred că acest precedent ar putea salva și alte persoane. Între timp, pentru Roger și tatăl său, visul american s-a terminat printr-un zbor urgent către Guayaquil.

Un deputat finlandez s-a sinucis la doar 30 de ani, chiar în clădirea...
Fanatik
Un deputat finlandez s-a sinucis la doar 30 de ani, chiar în clădirea parlamentului. Ce a dezvăluit cu câteva săptămâni în urmă
Ministerul Mediului, anunț oficial despre programul Rabla. Ce se va întâmpla cu voucherele...
Fanatik
Ministerul Mediului, anunț oficial despre programul Rabla. Ce se va întâmpla cu voucherele pentru mașini electrice
Cutremurul pe care Dumitru Dragomir îl anticipează în mandatul lui Nicușor Dan: „Până-n...
Fanatik
Cutremurul pe care Dumitru Dragomir îl anticipează în mandatul lui Nicușor Dan: „Până-n Paști îl vor curăța!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'....
iamsport.ro
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'. Mircea Sandu aruncă BOMBA în legătură cu numirea 'Regelui' la naționala României
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la...
gsp.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Digisport.ro
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa...
gsp.ro
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa arată întreaga activitate”
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte:...
Libertatea.ro
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
PPC anunță clienții - Facturile vor avea un cod suplimentar
Clever Media
PPC anunță clienții - Facturile vor avea un cod suplimentar
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!