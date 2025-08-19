Scandalul uriaș care explodează în fața lui Donald Trump. Adolescent de 15 ani, băgat cu forța în izolare în hotel. Ce i-au făcut agenții de la imigrări

Recent, cazul unei fetițe de 7 ani reținute de agenții de imigrație a scandalizat New York-ul, însă, potrivit noilor relatări apărute în presa de peste Ocean, nu este singurul caz.

ADVERTISEMENT

Scandalul cât Casa Albă care explodează în fața lui Donald Trump

Publicația The Intercept scoate la iveală o nouă poveste cutremurătoare, a unui adolescent de 15 ani, elev la un liceu din , care a fost deportat în Ecuador după o detenție secretă, petrecută în hoteluri păzite de autoritățile de la departamentul de imigrație, unde nu avea acces la telefon sau internet.

Tânărul se numește Roger Iza, iar el și tatăl său au fost arestați pe 9 august, chiar la un ”check-in” de rutină cu autoritățile de imigrație. După câteva ore li s-au confiscat telefoanele, au fost duși direct la aeroport și urcați într-un avion spre Louisiana. Acolo, ICE (Serviciul de Imigrație și Vamă) i-a închis într-un hotel Sheraton, sub pază strictă. „Nu aveam voie să sunăm pe nimeni. Nu aveam internet. Nu știam nici măcar un număr de telefon pe de rost”, povestește adolescentul.

ADVERTISEMENT

Roger, un tânăr de 15 ani, ținut ”ostatic” de autoritățile americane, în lupta împotriva imigranților: „Scriau tot ce făceam, chiar și când mergeam la baie”

Datele oficiale ICE arată că numai în iunie și iulie, 48 de minori au fost arestați în New York, Lond Island și zonele din nord. 32 dintre ei au fost deja deportați, iar identitatea celor mai mulți rămâne necunoscută. Cazul lui Roger este primul în care un adolescent spune public prin ce a trecut,

Spre deosebire de centrele ICE, unde există telefoane și acces la avocați, Roger și tatăl său au fost ținuți complet izolați. Doar un apel telefonic scurt, de maximum două minute pe zi, le era permis. Chiar și atunci, agenții îi obligau să vorbească tare și să nu spună unde se află. „Ne supravegheau non-stop. Gărzile scriau tot ce făceam, chiar și când mergeam la baie. Nici măcar geamul nu aveam voie să-l deschidem”, a mai povestit băiatul.

ADVERTISEMENT

Roger și tatăl său ajunseseră în SUA acum doi ani, după ce au cerut azil la granița cu Mexicul. S-au stabilit în New York, unde Roger s-a integrat repede. În școala din Manhattan, unde învăța, își făcuse prieteni și spunea cu mândrie că vrea să devină american.

ADVERTISEMENT

Profesorii și colegii îl descriau ca pe un copil vesel, politicos și dornic să reușească. În vara aceasta, s-a înscris la cursuri de matematică pentru a-și mări notele, dar planurile i-au fost spulberate pe 9 august, când a fost ridicat de agenții ICE.

Victoria din instanță care zguduie politicile anti-imigrație ale lui Trump

Pe 14 august, după zile de izolare în hoteluri din Louisiana și Texas, Roger și tatăl său au fost urcați într-un avion și trimiși înapoi în Ecuador. Primul apel pe care l-a dat după ce au fost returnate telefoanele a fost către prietenul său american: „Îmi este greu să înțeleg că s-ar putea să nu-l mai văd niciodată”.

ADVERTISEMENT

Povestea lui Roger vine în contextul represiunii dure impuse de Trump împotriva imigranților. În paralel, organizații pentru drepturile omului au dat în judecată guvernul american, acuzând că arestările făcute chiar la ieșirea din instanțele de imigrație sunt ilegale.

Un caz recent, cel al lui Oliver Mata Velasquez, un tânăr de 19 ani, a adus pentru prima dată o victorie imigranților: un judecător federal a decis eliberarea lui, spunând că ICE a acționat abuziv. Avocații cred că acest precedent ar putea salva și alte persoane. Între timp, pentru Roger și tatăl său, visul american s-a terminat printr-un zbor urgent către Guayaquil.