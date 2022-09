Scandaluri la organizațiile de tineret ale partidelor: proxenetism, bătăi în cârciumi și revolte împotriva conducerii

Teoretic, organizațiile de tineret ale partidelor ar trebui să fie pepiniere de cadre, în care să fie formați viitorii lideri. Practic, deseori tinerii implicați în viața politică sunt folosiți ca lipitori de afișe în campanie cu promisiunea că vor primi cândva niște funcții, iar nu o dată o sursă de scandal în partid fie din cauza comportamentului impetuos al unora dintre ei, fie prin abateri de la linia imprimată partidului de conducerea centrală.

Desfrâu la TSD

„PSD, PSD, m…e PSD”, au scandat în weekend, la o oră târzie în noapte, cîțiva participanți la școala de vară a TNL. „Vă daţi seama că îmi lasă un gust mai mult decât amar tot ceea ce s-a întâmplat”, s-a plâns, luni seara, la România TV, președintele PSD Marcel Ciolacu. Președinta Tineretului Național-Liberal, , iar mai mulți lideri ai partidului au dat asigurări că a fost manifestarea unor rătăciți care au petrecut prea mult.

Dacă scandarea pornografică a junilor liberali pare mai mult o declarație de intenție, omologii lor de la Tineretul Social-Democrat s-au dovedit a fi practicieni, având în istoria lor un episod în care organizația ca atare a fost implicată într-un scandal sexual. În noiembrie 2012, patru persoane erau condamnate la pedepse cu suspendare pentru proxenetism într-un dosar care s-a judecat în Ialomița. Dosarul a atras atenția la acea vreme prin faptul că cei patru furnizau prostituate pentru membri marcanți ai organizației de tineret a PSD, președintele de atunci Nicolae Bănicioiu și actualul primar al sectorului 3 Robert Negoiță.

Înregistrările prezentate în dosar de DIICOT a arătat statutul celor doi de „mușterii” ai prostituatelor. Redăm una din stenogramele din dosar, în care este redată o conversație dintre un proxenet și Negoiță:

Robert Sorin Negoiţă: Deci nu ştiu cine e Cristina asta, eu o ştiu? Nu o ştiu!

Ion Tămârjan: Nu! N-o ştii, n-o ştii, nu cred c-o ştii!

Robert Sorin Negoiţă: Da e bine, e bine acolo?

Ion Tămârjan: Are nişte sâni, nişte de astea acolo formidabile, deci duce mult de tot! Înţelegi? Da, hai, că o vezi aicea şi Mădălina, ţi-am zis, e la început acum, să n-o forţezi prea tare, dar ţi-am zis aşa, uşor, uşor, e ok! Da’ acuma e un pic pe ciclu!

Procurorii au arătat că în 2008 a fost organizat un concurs de miss TSD în care câștigătoarele au fost desemnate în funcție de disponibilitatea lor la favoruri sexuale pentru lideri ai partidului. Câteva membre al organizației, unele dintre ele care aveau deja un trecut ca prostituate, au relatat despre ocaziile în care s-au culcat cu diverși pesediști, de obicei cu ocazia unor evenimente organizate de TSD. Evenimentele au avut loc în perioada 2007-2010, când tinerii social-democrați erau conduși de Nicolae Bănicioiu, care preluase șefia TSD de la Victor Ponta.

Bătaie în cârciumă între liberali și democrat-liberali

Tot în acea perioadă, procurorii DIICOT au descoperit că liderul organizației Tineretului PDL din Botoșani era el însuși pește. În mai 2012, DIICOT anunța că a început urmărirea penală împotriva lui Marian Verenciuc pentru fapte comise în 2004-2006. Acesta racola femei din Botoșani și Iași pe care apoi le trimitea în Grecia, unde erau forțate să se prostitueze. „Victimele erau atrase prin promisiunea asigurării unor locuri de muncă bine plătite, ca baby-sitter sau dansatoare într-un local deținut de fratele vitreg al inculpatului Verenciuc Marian”, susținea DIICOT. Pentru aceste fapte, prima instanță l-a condamnat la 5 ani de închisoare cu executare, însă la apel fostul pedelist a primit doar 2 ani cu suspendare.

Pe lângă aceste fapte, bătaia de la Craiova dintre membri ai organizațiilor de tineret ale PDL și PNL din 2012 pare un fleac. Cei de la PDL au închiriat un restaurant pentru a celebra Ziua Îndrăgostiților, însă evenimentul s-a desfășurat mai degrabă pe tipicul întâlnirilor dintre galeriile de fotbal. „Din câte am înțeles, restaurantul a fost închiriat organizației de tineret a PDL și că tinerii s-ar fi bătut cu cei de la PNL. S-au întâlnit și s-au bătut”, spunea patronul localului, potrivit . Numai că liderii județeni ai celor două partide, Radu Berceanu (PDL) și Mario Oprea (PNL), au reușit să mușamalizeze incidentul. Ei au afirmat că nu știu ca un asemenea incident să fi avut loc, iar poliția, deși a confirmat că localul a fost devastat în urma unei bătăi, nu a confirmat că motivul ar fi fost o ceartă „ideologică”. Chiar patronul, deși inițial a dat declarații presei, nu a mai depus plângere.

Dragnea nu a avut noroc cu șefii TSD

În afară de scandalurile cu iz penal, organizațiile de tineret fac probleme și din punct de vedere politic. După Nicolae Bănicioiu, șefia TSD a fost preluată de Mihai Sturzu, cunoscut anterior ca membru al trupei Hi-Q. În decembrie 2015, Sturzu i-a cerut președintelui partidului, Liviu Dragnea, să se autosuspende din funcție din cauza dosarului penal pe care acesta îl avea. Iar Sturzu nu s-a oprit aici și a continuat să fluiere în biserică. „Haideţi să rugăm colegii care au fost în PSD, UTC , dar şi FSN să nu mai aibă acces la funcţii. Chiar dacă Marian Orişan s-ar duce la pensie”, spunea Mihai Sturzu. Cu asemenea idei, bineînțeles că a fost îndepărtat repede din partid.

„Bătrânii” din conducerea PSD nu au avut mai mult noroc nici cu succesorul lui Sturzu, Gabriel Petrea. În ianuarie 2018, s-a opus schimbării premierului Mihai Tudose, în al cărui guvern Petrea era ministrul Consultării Publice și Dialogului Social. Ulterior, Petrea a fost critic constant al conducerii partidului, iar în octombrie 2019 a votat moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului Dăncilă. În consecință, a fost exclus din PSD, Petrea înscriindu-se apoi în Pro România.

Tineretul PDL, slujbași la fiica președintelui

Pe de altă parte, trebuie spus că au fost situații în care „veteranii” partidelor s-au făcut de râs în raport cu modul în care au gestionat organizațiile de tineret. În februarie 2008, Elena Băsescu, fiica cea mică a președintelui României de atunci, a fost aleasă ca secretar-general al Organizației de Tineret a PDL. Au apărut acuzații de nepotism sau de slugărnicie a democrat-liberalilor față de mentorul lor de la Cotroceni. Acuzațiile nu au mai putut fi tăgăduite după ce a fost pusă pe lista PDL la alegerile europarlamentare din 2009. În fața criticilor virulente ale presei, fiica președintelui a decis să candideze ca independentă. Numai că foștii ei colegi din OT-PDL s-au înrolat ca „voluntari” în stafful ei de campanie, ajungându-se în situația ridicolă în care organizația de tineret să sprijine pe față un candidat din afara partidului. Mai mult, la evenimente electorale ale Elenei Băsescu au apărut lideri importanți ai partidului la acea vreme precum Monica Iacob-Ridzi sau Roberta Anastase.

În octombrie 2017, s-a lăsat cu scandal la alegerea noului președinte al Tineretului Național-Liberal, unde „adulții” din conducerea PNL s-a certat de față cu „copiii”. Președintele PNL Ludovic Orban o sprijinea pe Mara Mareș pentru șefia TNL, în timp ce alți liberali nu și-au ascuns nemulțumirea față de această variană.

„Au apărut niște murmure, că Ludovic Orban vrea neapărat pe nu știu cine, că Ludovic Orban nu concepe să conducă TNL decât nu știu cine”, a comentat Iulian Dumitrescu, actulul prim-vicepreședinte al PNL. „Dați-mi voie să am o preferință. Sunteți de acord că am acest drept?”, s-a apărat Orban. În aceste condiții, nu surprinde faptul că unul dintre contracandidații Marei Mareș, Glad Varga, a acuzat că votul a fost măsluit. Preferința lui Orban nu i-a adus acestuia niciun folos pe termen lung. În 2021, Mareș a făcut parte din susținătorii lui Florin Cîțu la Congresul în care a fost ales noul președinte.