Scandalurile electorale din 2024 ar putea schimba regulile la următoarele alegeri. USR cere modificări drastice cu privire la cei aleși să numere voturile

ADVERTISEMENT

Alegerile din 2024, cele mai aglomerate și tensionate din istoria recentă a României (culminând chiar cu anularea lor), au lăsat în urmă nu doar rezultate politice mai mult sau mai puțin contestate, ci și o serie de dileme despre cum funcționează comisiile electorale, chiar dacă, potrivit concluziilor oficiale, s-au organizat fără probleme.

USR cere modificări drastice cu privire la cei aleși să numere voturile, după scandalurile electorale din 2024

Totuși, au fost o serie de acuzații din toate părțile legate de felul în care s-au desfășurat alegerile. Amintim doar scandalul voturilor pe care Ludovic Orban le-a primit, deși era retras oficial din cursă, despre care s-a spus că ar fi fost atribuite Elenei Lasconi în primul tur, cel desfășurat în noiembrie 2024. De asemenea, acuzații de fraudare au venit și din partea liderului AUR, după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale repetate, din mai 2025, când George Simion s-a confruntat în finală cu Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT

Dincolo de discursurile politice și de suspiciunile care apar la fiecare ciclu electoral, există anumite lucruri care trebuie clarificate atunci când e vorba de selectarea președinților comisiilor electorale și motivele pentru care aceștia nu ar avea voie să își exercite atribuțiile. În acest context, USR a depus în un proiect de lege care vizează reformarea Corpului Experților Locali (evidența bazelor de date a celor care pot face parte din comisiile electorale la fiecare scrutin).

Inițiativa prevede reguli mai dure, examene obligatorii și sancțiuni reale pentru cei care greșesc, inclusiv excluderi de până la cinci ani. Corpul Experților Electorali, așa cum precizam în paranteza de mai sus, reprezintă o evidență permanentă a persoanelor care pot deveni președinți sau locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, dar și din diaspora. Baza de data e înființată, gestionată și actualizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și funcționează din 2015.

ADVERTISEMENT

De ce este relevant Corpul Experților Electorali

Din acest corp sunt selectați, de fapt, oamenii care în ziua votului au cea mai mare putere în secția de votare: coordonează procesul electoral, verifică respectarea legii și semnează procesele verbale care consfințesc rezultatul votului. Cu alte cuvinte, ei sunt ”arbitrii” din fiecare secție de votare. Una din cele mai importante modificări propuse de este eliminarea posibilității de a intra în acest registru al Corpului Experților pe baza unui simplu aviz al AEP. În viitor, dacă legea va fi adoptată, admiterea se va face exclusiv prin examen. Argumentul celor de la USR este următorul: în 2015, când corpul a fost creat, statul avea nevoie urgentă de oameni pentru alegerile din 2016, iar flexibilitatea era justificată. Astăzi, însă, numărul experților este suficient, iar accesul ar trebui să se facă strict pe criterii de competență.

ADVERTISEMENT

Cea mai dură modificare a funcționării Corpului Experților Electorali e cu privire la sancțiuni. În prezent, o persoană înscrisă în baza de date poate fi exclusă pentru o perioadă de șase luni, considerată aproape inutilă, pentru că, în funcție de calendarul electoral, persoana respectivă poate participa fără probleme la următorul scrutin. USR propune ca perioada să fie, astfel, extinsă la cinci ani, pentru ca excluderea să aibă efect real.

Președinții secțiilor de votare ar putea fi sancționați mai dur: ce motive în plus sunt trecute în propunerea legislativă

O altă problemă majoră a legislației electorale actuale prevede un singur motiv de excludere: săvârșirea de contravenții electorale. Noua propune lărgește baza motivelor pentru care un membru poate fi exclus.

ADVERTISEMENT

Potrivit actului inițiat de deputatul Mihai Cătălin Botez (n. red.: cel din fotografia de pe banda galbenă a articolului), excluderea ar trebuie făcută și atunci când „expertul nu își îndeplinește obligația de a comunica Autorității Electorale Permanente declarații pe propria răspundere în sensul că nu are calitatea de membru al unui partid politic și că nu este urmărit penal, trimis în judecată penal sau condamnat penal” sau se remarcă „săvârșirea de erori în consemnarea rezultatelor votării, constatate prin decizie a biroului electoral ierarhic superior, care au condus la înscrierea incorectă a voturilor valabil exprimate” ori, de asemenea, când vorbim despre „neîndeplinirea repetată sau refuzul nejustificat de a îndeplini atribuțiile legale, constatate prin decizie a biroului electoral ierarhic superior”.

Nivelul minim de studii

Totodată, experții electorali ar putea fi obligați să depună, cu 60 de zile înainte de turul de scrutin, declarațiile pe proprie răspundere referitoare la apartenența politică sau situația juridică. Un alt detaliu tehnic, dar important, vizează minimul de studii. În localitățile unde nu există suficienți absolvenți de studii superioare vor putea fi admiși, prin excepție, și candidați fără facultate, dar doar dacă au absolvit liceul.