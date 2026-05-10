Scandarea despre ruși care a răsunat în București după ce Steaua a câștigat Cupa Campionilor. ”Ne era frică. Erau milițieni pe străzi”

Străzile din București au fost înțesate de oameni după ce Steaua, echipa care a câștigat Cupa Campionilor la Sevilla 1986, a revenit acasă. Scandarea despre ruși care s-a auzit în Capitala României.
Adrian Baciu
10.05.2026 | 08:15
Cum s-au bucurat fanii pe străzi după ce Steaua a luat Cupa Campionilor. Scandarea despre ruși auzită.
În 1986, Steaua, echipă antrenată de regretatul Emeric Ienei, a câștigat marele trofeu al Cupei Campionilor Europeni în fața Barcelonei. În țară, eroii de la Sevilla au fost așteptați cu entuziasm de toți fanii fotbalului. Oamenii au ieșit pe străzi cu fel și fel de pancarte și mesaje. Care a fost scandarea despre ruși care a răsunat în București.

Cum s-au bucurat oamenii pe străzi după succesul Stelei de la Sevilla

Pe 7 mai 2026, fotbalul românesc sărbătorește cel mai frumos moment din toată istoria sa. În urmă cu 40 de ani, Steaua, cu un Helmut Duckadam în zi de grație, a învins-o pe Barcelona cu 2-0 la penalty-uri și a devenit prima formație din Estul Europei care câștigă Cupa Campionilor Europeni, echivalentul de azi al UEFA Champions League – Liga Campionilor.

Este o performanță unică și, mai mult ca sigur, inegalabilă, la care iubitorii fotbalului din România se vor raporta mereu ca la un etalon. Despre acest trofeu suprem al fotbalului care a ajuns în țara noastră în urmă cu 40 de ani au vorbit Cristi Coste și Andrei Vochin, într-o ediție specială a emisiunii Oldies but Goldies.

Una dintre puținele bucurii ale românilor din epoca de tristă amintire în care comuniștii se aflau la putere a fost celebrată așa cum se cuvine. Entuziasmul a fost maxim la acea vreme în Capitală. Pe străzi, oamenii au ieșit inclusiv cu bannere în limba engleză. Pe unul dintre ele stătea scris ”Steaua București – Super Star”.

Fanii celor de la Dinamo și Rapid se bucurau și ei de faptul că Steaua a câștigat Cupa Campionilor

Andrei Vochin dezvăluie, în emisiunea de la FANATIK, că absolut toți fanii fotbalului, nu doar cei steliști, erau fericiți în urma performanței pe care Steaua a obținut-o la Sevilla. ”Am văzut meciul cu doi colegi de clasă. Unul ținea cu Dinamo, unul ținea cu Universitatea Craiova, noi trei mergeam la toate meciurile din București. Că juca Dinamo, că juca Steaua, că juca Victoria. Eram pe stadioane la Cupele Europene. (n.r. Au ținut și ei cu Steaua în noaptea aceea?) Nu că au ținut, au fost disperați. (…) Cei care erau steliști urlau de bucurie. Ceilalți se bucurau pur și simplu”, dezvăluie Vochin.

Interesant este faptul că, pe străzile din Capitală, în hora bucuriei de după seara de la Sevilla, au ieșit fani ai tuturor echipelor. ”Am plecat în noaptea aia din sudul Capitalei, unde locuiam în vremea respectivă, către Otopeni. Pe jos. Pe drum, spre Centrul Capitalei, au început să se strângă fanii, să vină valuri, aveau steaguri de toate culorile: și Rapid, și Dinamo, și Craiova”, mai spune jurnalistul.

Care a fost scandarea despre ruși auzită pe străzile din București după victoria Stelei de la Sevilla

Luați de valul bucuriei, fanii au început să strige unele lucruri ”riscante” pe străzi, mai spune același Andrei Vochin. Steaua urma să lupte pentru Supercupa Europei cu Dinamo Kiev. Ucrainenii erau, la acea vreme, campionii din URSS. ”La un moment dat strigam pe străzi niște chestii și imediat nouă ni se făcea frică pentru că vedeam că erau și forțe de ordine cât de cât. Erau milițieni cu câini, care cumva să vegheze asupra acestei coloane să nu cumva să o ia razna și să se apuce să strige altceva.

Și acum noi știind că o să jucăm Supercupa a Europei cu Dinamo Kiev, campioana URSS la vremea respectivă, am început să strigăm, ‘Uite, acuși, acuși, acuși o să-i batem și pe ruși!‘”, mai povestește Vochin. Scandarea avea să fie una de bun augur. Pe 24 februarie 1987, la Monaco, echipa din România avea să câștige și Supercupa Europei, după o victorie cu 1-0 contra celor de la Dinamo Kiev. Gică Hagi a marcat unicul gol al meciului, în finalul primei reprize.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
