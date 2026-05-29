Scandarea dinamoviștilor a ajuns în vestiarul FCSB. Mihai Stoica a dat tonul la ironie, Olaru și restul jucătorilor au cântat alături de el după victoria din derby: ”Milogule, milogule!”

Fericit la culme pentru victoria în fața lui Dinamo, scor 2-1 după prelungiri, și calificarea în cupele europene, Mihai Stoica a sărbătorit alături de jucători în vestiar. Oficialul FCSB i-a ironizat pe suporterii ”câinilor” cu scandarea ”milogule milogule”.
Imediat după încheierea partidei de pe stadionul Arcul de Triumf și obținerea biletului pentru Conference League, MM Stoica a venit la vestiar și s-a bucurat alături de jucători pentru performanța realizată.
Oficialul ”roș-albaștrilor” a fost extrem de entuziast și în momentul în care a intrat la cabine a început să strige ”Europa” și ”Avem pedigree”. Însă, momentul care a făcut deliciul fotbaliștilor a venit abia apoi.
MM Stoica a început să cânte ”milogule, milogule” în direcția lui Darius Olaru, cu referire la scandările din timpul jocului ale fanilor dinamoviști la adresa căpitanului FCSB. Ironia oficialului a prins imediat și a fost preluată de întregul vestiar.
La interviurile oferite la finalul jocului din finala barajului pentru Conference League, Florin Tănase și Darius Olaru nu au ratat ocazia să-i ”înțepe” pe fanii ”câinilor” după scandările acestora la adresa căpitanului de la FCSB.
”Milogii joacă prin Europa”, a fost replica genială a lui Tănase, în timp ce Olaru a spus: ”Cum puteam să terminăm mai frumos acest sezon? Să continue să facă articole, postări pe social media. Noi mergem în Europa. M-am simțit bine, m-am simțit important (n.r. – când i s-a strigat ‘milogule’). M-aș fi bucurat să jucăm pe un stadion și mai mare să strige mai mulți”.
Calificarea în Conference League, după un sezon mai mult decât modest, a fost sărbătorită cu mult fast de jucătorii de la FCSB. După ce s-au bucurat alături de suporterii veniți pe Arcul de Triumf, ”roș-albaștrii” s-au retras la cabine.
Iar party-ul a continuat și aici. Imaginile din vestiar în care se cânta și se dansa pe celebra manea ”Așa sunt zilele mele”, a lui Adrian Copilul Minune, au devenit virale. Iar cei mai în formă jucători s-au dovedit a fi Joyskim Dawa, Darius Olaru și Valentin Crețu.