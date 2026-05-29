Scandarea dinamoviștilor a ajuns în vestiarul FCSB. Mihai Stoica a dat tonul la ironie, Olaru și restul jucătorilor au cântat alături de el după victoria din derby: ”Milogule, milogule!”

Fericit la culme pentru victoria în fața lui Dinamo, scor 2-1 după prelungiri, și calificarea în cupele europene, Mihai Stoica a sărbătorit alături de jucători în vestiar. Oficialul FCSB i-a ironizat pe suporterii ”câinilor” cu scandarea ”milogule milogule”.

MM Stoica a dat startul scandărilor în vestiarul FCSB-ului

Imediat după și obținerea biletului pentru Conference League, MM Stoica a venit la vestiar și s-a bucurat alături de jucători pentru performanța realizată.

Oficialul ”roș-albaștrilor” a fost extrem de entuziast și în momentul în care a intrat la cabine a început să strige ”Europa” și ”Avem pedigree”. Însă, momentul care a făcut deliciul fotbaliștilor a venit abia apoi.

MM Stoica a început să cânte ”milogule, milogule” în direcția lui Darius Olaru, . Ironia oficialului a prins imediat și a fost preluată de întregul vestiar.

Olaru și Tănase, replici acide pentru suporterii lui Dinamo

La din finala barajului pentru Conference League, Florin Tănase și Darius Olaru nu au ratat ocazia să-i ”înțepe” pe fanii ”câinilor” după scandările acestora la adresa căpitanului de la FCSB.

”Milogii joacă prin Europa”, a fost replica genială a lui Tănase, în timp ce Olaru a spus: ”Cum puteam să terminăm mai frumos acest sezon? Să continue să facă articole, postări pe social media. Noi mergem în Europa. M-am simțit bine, m-am simțit important (n.r. – când i s-a strigat ‘milogule’). M-aș fi bucurat să jucăm pe un stadion și mai mare să strige mai mulți”.

Cum au petrecut jucătorii de la FCSB în vestiar

Calificarea în Conference League, după un sezon mai mult decât modest, a fost . După ce s-au bucurat alături de suporterii veniți pe Arcul de Triumf, ”roș-albaștrii” s-au retras la cabine.

Iar party-ul a continuat și aici. Imaginile din vestiar în care se cânta și se dansa pe celebra manea ”Așa sunt zilele mele”, a lui Adrian Copilul Minune, au devenit virale. Iar cei mai în formă jucători s-au dovedit a fi Joyskim Dawa, Darius Olaru și Valentin Crețu.