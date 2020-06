Scandinavii au identificat un nivel ridicat de radiații și dau vina pe Rusia. Kremlinul neagă orice implicare

Un nor radioactiv bizar se îndreaptă spre Scandinavia, însă rușii susțin că nu au nimic de-a face cu fenomenul.

Rusia susține că nu a fost informată oficial despre niciun pericol care să aibă legătură cu particulele radioactive identificate deasupra Mării Baltice.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a negat cu vehemență că norul radioactiv ar fi originar din Rusia.

„Avem un sistem de monitorizare al radiațiilor extrem de performant și vă garantez că nu există nicio alarmă. Nu știm de unde provine această informație”, a adăugat Peskov.

Senzorii care detectează radiații din Stockholm Suedia, au detectat un nivel mai mare decât de obicei, undeva în zona Mării Baltice.

Scandinavii se tem că s-ar putea confrunta cu o situație nedorită în care o centrală nucleară rusească ar fi fost avariată, astfel explicându-se și nivelul neobișnuit de radiații.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020