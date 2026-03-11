Scannerele care „văd” lichidele direct în bagaj, instalate pe aeroporturile din București. Cum vor fi afectați pasagerii de pe Otopeni și Băneasa

ADVERTISEMENT

Vești bune pentru pasagerii aeroporturilor din București. Începând din 11 martie 2026, ora 00:00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs).

Câte scannere inteligente au fost instalate pe aeroporturile din București

Pasagerii care pleacă de pe Aeroportul ”Henri Coandă” și Aeroportul Băneasa pot să transporte acum, în bagajul de mână, lichide, aerosoli și geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri. Până acum, limita maximă era de 100 ml per recipient.

”Măsura este posibilă ca urmare a investițiilor realizate de Compania Națională Aeroporturi București în tehnologii moderne, de ultimă generație, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaționale în domeniu”, a explicat Bogdan Mîndrescu, Director General al CNAB.

Până în prezent au fost instalate 14 scannere inteligente, pe cele două aeroporturi din Capitală, însă procesul ar putea continua și în lunile următoare, în funcție de reconfigurarea fluxului de pasageri, au declarat pentru FANATIK reprezentanții Companiei naționale.

Pasagerii nu mai sunt nevoiți să scoată laptopul din bagajul de mână

Este vorba despre cele mai moderne scannere care pot fi întâlnite în acest moment în aeroporturi din Europa și din lume. Specificațiile tehnice și capabilitățile dispozitivelor de securitate nu pot fi făcute publice, acestea fiind operate de .

Odată cu introducerea noilor scannere, pasagerii vor experimenta o creștere a calității serviciilor pe cele două aeroporturi. În primul rând, recipientele cu lichide nu mai trebuie scoase din bagaje și așezate separat pe bandă, acestea putând fi ”citite” direct cu ajutorul scannerului inteligent.

Același lucru se întâmplă și în cazul persoanelor care dețin un laptop sau un alt dispozitiv electronic. Nici acestea nu mai trebuie extrase din bagaj decât dacă agenții de securitate de pe aeroport solicită acest lucru.

”La controlul de securitate, până acum, cu scannerele vechi, laptopul și alte dispozitive electronice trebuiau scoase din bagaj și verificate separat. Odată cu introducerea noilor scannere, acestea pot fi verificate ca și apa, în bagajul de mână”, a declarat Theodor Postelnicu, purtător de cuvânt al CNAB pentru FANATIK.

Ce este permis și ce nu e permis în avion

Restul condițiilor de transport lichide rămân neschimbate. În categoria LAG sunt incluse lichide, aerosoli și geluri, precum și orice amestecuri lichid/solid cu o consistență similară.

Potrivit SRI, în bagajul de mână sunt acceptate:

Lichide: apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri etc.

Aerosoli: deodorant spray, fixativ, spumă pentru păr etc.

Geluri: Gel de duș, gel de păr, cremă, loțiune, fond de ten, mascara etc.

Altele cu o consistență similară care sunt asimilate LAG: supă, miere, iaurt, smântână, humus, maioneză, muștar, ketchup, cremă de brânză, salată de vinete/icre, shake-uri proteice, gem, compot etc.

Sunt interzise, atât în bagajele de mână cât și în cele de cală, articole din categoriile: pistoale, arme de foc sau alte dispozitive, dispozitive cu efect paralizant, obiecte cu vârf ascuțit sau cu muchie ascuțită, unelte de lucru, instrumente contondente (în bagajul de mână) sau substanțe și dispozitive explozive și incendiare (în bagajul de mână și cel de cală).

Sistem nou de procesare a bagajelor de cală pe Aeroportul ”Henri Coandă”

Măsura de siguranță privind controlul corporal, inclusiv obligația pasagerilor de a se descălța la indicațiile agenților de securitate, rămâne valabilă. Acest lucru este decis de operatorul scannerului de control, în funcție de anumite norme interne.

a finalizarea recentă a sistemului de procesare al bagajelor de cală pentru pasagerii aeroportului Otopeni. Sistemul este complet automatizat și include procesarea automată a bagajelor de cală pe mai multe etaje, într-o încăpere situată în subsolul terminalului.