Scandal monstru în direct între Vali Moraru și Gigi Becali: “Nu vă dor ochii când citiți o carte? / Aveți minți întunecate”

Unirea Slobozia – FCSB s-a terminat 2-2. Roș-albaștrii rămân fără victorie în noul sezon de Superligă. Meciul de la Clinceni a fost marcat de o fază controversată în repriza a doua, când echipa lui Gigi Becali a primit o lovitură de la 11 metri pentru un fault în marginea careului. Decizia arbitrului a fost motiv de ceartă între patronul echipei, Gigi Becali, și Vali Moraru.

FCSB s-a încurcat cu Unirea Slobozia. Gigi Becali și-a descărcat nervii în direct

În minutul 53 al meciului dintre Unirea Slobozia și FCSB, Darius Olaru a încasat un cot în față de la un apărător advers.

ADVERTISEMENT

La finalul meciului, Gigi Becali a intervenit în direct pentru a lămuri situația legată de lovitura de departajare. Patronul celor de la FCSB a intrat în contradicție cu Vali Moraru, care a încercat să calmeze discursul omului de afaceri.

Schimbul de replici dintre Gigi Becali și Vali Moraru

Gigi Becali: “Pe mine nu mă îngrijorează rezultatul. Avem timp să jucăm bine. Pe mine mă îngrijorează faptul că niște oameni văd o fază și zic ‘dom’le… poate au mintea întunecată…’. Nu e chestia de bun-simț. E mare lucru să vezi? Băgă umărul, e clar. Cotul este în careu“.

ADVERTISEMENT

Vali Moraru: “Eu văd că contactul a avut loc în afara careului. Asta văd. Dacă dumneavoastră vedeți altceva, foarte bine. Asta nu înseamnă că trebuie să ne certați invitații pentru părerile lor. Nu întotdeauna avem aceleași păreri“.

Gigi Becali: “Bine, mă, și tu ce vrei acum? Ești moderator? Ce vrei? Eu, Gigi Becali, zic ca tine atunci“.

ADVERTISEMENT

Vali Moraru: “Sunt moderator, da. Dar n-am zis să ziceți ca mine. Am zis să nu vă luați de invitații mei pentru că ar avea altă părere. Că au mintea întunecată? Păi ce e asta? “.

Gigi Becali: “Păi nu am voie să zic părerea mea?“.

Vali Moraru: “Păi aveți voie să ziceți părerea dumneavoastră, că pentru asta v-am și sunat. Spuneți o părere, dar nu spuneți despre invitații mei că ar avea mintea întunecată. Și eu zic că dumneavoastră aveți mintea întunecată, că vedeți altfel. Vă convine? Nu vi se pare o jignire?“.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: “Eu am zis de oamenii care nu văd. Eu nu am spus de tine. Eu am spus la modul general“.

Vali Moraru: “La modul general ați spus? Nu de mine? Nu de invitații mei? Dar de cine?“.

Vali Moraru: “Eu îl ascult ce spune și îmi permit să spun o părere. Nu zice nimic. Pe mine mă interesează că vine la flash-interviu și e parte din emisiune. El e actorul perfect, e cel care joacă cel mai bine acest rol“.

Gigi Becali: “El a câștigat campionatul cu 7 etape înainte de finalul sezonului. Bă, pe mine mă interesează de rolul lui? Mă interesează de fotbal. Omul e antrenor și a câștigat campionatul. Eu sunt stăpânul și am ales omul perfect. Charalambous te bate la educație“.

Vali Moraru: “Nu mă bate la nimic pe mine Charalambous. Eu anticipez ce spune, spune mereu aceleași lucruri“.

Gigi Becali: “Trebuie să aibă calitate de orator? Charalambous v-a nenorocit, sunteți supărați toți de ce face el“.

Vali Moraru: “De asta nu mai pot eu, de ce face el? Să spună ceva, nu mereu același lucru. E un pion“.

Vali Moraru: “Nu vă dor ochii când citiți o carte?“.

Gigi Becali: “Eu citesc doar cărți sfinte“.

FCSB – Maccabi Tel Aviv, duel crucial în Champions League

Pentru FCSB urmează un meci extrem de important. în manșa tur din turul doi preliminar al Ligii Campionilor. O calificare în turul 3 este sinonimă cu prezența în cupele europene, astfel, elevii lui Elias Charalambous trebuie să-și ridice neapărat nivelul de joc pentru a putea face față unui adversar de cu totul alt calibru.