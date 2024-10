Scântei între jucătorii de la CFR Cluj după 3-3 cu Sepsi! Dan Petrescu a intervenit. Foto

Panagiotis Tachtsidis și Mohammed Kamara au oferit un moment tensionat la finalul meciului cu Sepsi, chiar pe teren, fiind îndepărtați de către Dan Petrescu și Vasile Mogoș.

Scântei între jucătorii de la CFR Cluj după 3-3 cu Sepsi

între ei la finalul confruntării cu Sepsi, mai exact Panagiotis Tachtsidis a avut mai multe lucruri de reproșat lui Mohammed Kamara, pe care i le-a transmis într-un mod foarte dur.

Cei doi au fost îndepărtați de Vasile Mogoș și Dan Petrescu, dar la interviurile de la finalul meciului fotbalistul din Liberia părea destul de relaxat: „Evident, cred că meritam să câștigăm, am avut mai multe șuturi pe poartă, mai multe ocazii.

Să fii condus cu 1-3 și să egalezi demonstrează spiritul echipei. Până la urmă, suntem mulțumiți cu acest punct. Nu este cel mai bun rezultat, dar având în vedere cum am revenit, ne mulțumim cu asta”.

„Simt că am dezamăgit echipa în câteva rânduri. Am ratat câteva meciuri cu cartonașul roșu. Am și avut ghinion, dar am cam dezamăgit echipa și încerc să mă revanșez. Este dificil, sunt la o echipă nou, dar simt că mă adaptez, înțeleg mai bine ce vrea toată lumea de la mine.

Cred că am fost ghinioniști. În multe meciuri în care am făcut egal trebuia să câștigăm. Meritam să câștigăm mai multe meciuri, dar nu am avut noroc.

În fotbal, uneori ai nevoie și de noroc. Obiectivul este același: suntem o echipă mare, vrem primul loc. Este dificil acum, la cum arată clasamentul, dar vom continua să încercăm”.

„Avem probleme cu norocul!”

la finalul partidei, dând vina pe ghinion pentru egalul cu Sepsi: „Și mie mi-a plăcut meciul. Eu chiar nu mai înțeleg fotbalul. Avem probleme mari cu norocul. Am dominat prima repriză, am presat, iar ei au dat gol la primul șut pe poartă.

Le-am zis la pauză să se concentreze pe meci și să se liniștească. Am vorbit cu ei, chiar le-am spus că dacă mai erau încă cinci minute din prima repriză, am fi reușit sigur să egalăm.

Am făcut două schimbări bune, am egalat, după am primit gol din fază fiză. Am stat o oră astăzi să pregătim fazele fixe. Toți care au marcat de la ei au fost jucătorii noștri”.