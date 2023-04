Scapă Donald Trump de condamnare dacă este reales președinte în 2024? ”O criză constituțională de cea mai mare amploare”

Donald Trump a testat în mod continuu limitele sistemelor juridice, judiciare și politice ale națiunii. În timp ce a devenit primul președinte în exercițiu sau fost președinte care a fost pus sub acuzare, procedura de marți a ridicat mai multe întrebări, inclusiv: Ce se va întâmpla dacă Trump va câștiga realegerea și va fi condamnat pentru o infracțiune în timp ce se află la Casa Albă?

Scapă Donald Trump de condamnare dacă ajunge din nou la Casa Albă?

Nu există un răspuns clar, spun experții în drept constituțional. Acesta este un teritoriu neexplorat. Nimeni nu știe ce s-ar întâmpla cu acest caz sau cu celelalte împotriva sa dacă Donald sau ce s-ar întâmpla cu acuzațiile penale sau cu datele procesului.

“Dacă vom avea un președinte nou ales, cu acuzații și urmăriri penale încă în curs sau începute, din păcate, cred că avem garantată o criză constituțională de cea mai mare amploare, chiar mai mare decât Watergate”, spune Ken Gormley, președinte și profesor de drept la Universitatea Duquesne. O bătălie la Curtea Supremă ar fi probabilă, prezice Gormley, citat de .

Donald Trump a fost acuzat de procuratura districtului Manhattan de 34 de capete de acuzare pentru falsificare de documente de afaceri legate de o presupusă schemă de tăinuire a banilor înainte de alegerile din 2016. El a pledat nevinovat.

Există câteva puncte relevante de luat în considerare cu privire la posibilitatea ca Trump să fie condamnat pentru o infracțiune în calitate de președinte. În primul rând, nu există nimic în Constituție care să spună că o persoană pusă sub acuzare nu poate candida la președinție, astfel încât campania lui Trump din 2024 poate continua.

În al doilea rând, s-a dezbătut mult timp dacă un președinte în exercițiu poate fi acuzat de o infracțiune – deși nu există un răspuns definitiv, opinia Departamentului de Justiție a fost, încă din epoca Watergate, că nu se poate face acest lucru. Dar acest lucru nu este obligatoriu din punct de vedere juridic.

Și în al treilea rând, situația actuală a lui Donald Trump ridică și mai multe întrebări, deoarece acesta este un caz statal, nu unul federal. “Dacă ar fi fost un caz federal, într-o nouă administrație Trump, noul procuror general ar putea cu ușurință să dea instrucțiuni Departamentului de Justiție să nu se prezinte pur și simplu și să nu-l urmărească mai departe”, spune Gormley.

“Dar dacă ar fi vorba de o urmărire penală statală, în New York sau Georgia sau în altă parte, ar fi mult mai puțin probabil să se încheie. Departamentul de Justiție pur și simplu nu are puterea de a ordona unei instanțe de stat să înceteze o urmărire penală.”

Procurorii vor proces în ianuarie 2024

Procurorii par să facă presiuni pentru ca procesul să aibă loc înainte de ziua alegerilor: marți au declarat că intenționează să solicite un proces în ianuarie 2024, în timp ce avocatul lui Trump a declarat că ar prefera primăvara anului viitor.

Unii experți spun că acest calendar ar ține cont de circumstanțele unice: “Majoritatea judecătorilor – judecătorul care conduce, de exemplu, procesul penal – ar evita un calendar care duce la acest tip de întrebare”, spune Aziz Huq, profesor de drept la Universitatea din Chicago. “Deci, dacă ar exista un risc real atât de condamnare, cât și, să spunem, de închisoare, mai degrabă decât de amendă, acest lucru ar fi clar înainte de a avea loc alegerile.”

În timp ce Trump poate continua să candideze pentru funcția de președinte, dacă și-ar putea îndeplini mandatul din spatele gratiilor dacă este condamnat la închisoare este o altă problemă. Acest lucru ar putea declanșa o altă problemă constituțională: “Conform celui de-al 25-lea amendament, vicepreședintele devine președinte dacă președintele nu își poate îndeplini atribuțiile funcției”, spune Michael Dorf, profesor de drept la Universitatea Cornell. “Mi se pare că el ar fi incapabil să îndeplinească îndatoririle funcției în timp ce se află în închisoare.”

Dorf subliniază că există un statut de preluare a dosarelor ofițerilor în codul judiciar american, “care permite ca dosarul unui ofițer federal care este acuzat de o infracțiune la nivel de stat să îndepărtat de la tribunalul de stat și să fie judecat de procurorii de stat în tribunalul federal“.

Potrivit unei publicații a Asociației Baroului American, ideea este de a preveni prejudecățile împotriva oficialilor federali din partea procurorilor locali, permițând ca dosarele să fie judecate într-un for federal. Acest statut ar intra în vigoare doar dacă Trump ar fi ales președinte, așa că Dorf crede că acest lucru ar fi “puțin probabil”, deoarece se așteaptă ca acest caz să fie rezolvat până atunci.

Nu este singurul dosar pe numele lui Donald Trump

Experții juridici spun că cea mai probabilă soluție ar putea sfârși prin a fi un proces politic mai degrabă decât unul juridic, iar unii se așteaptă ca o altă procedură de punere sub acuzare a unui președinte (indictment n.r.) să fie inevitabilă dacă Trump este condamnat penal în timpul mandatului.

“Nu cred că vreun judecător sau vreun juriu sau tribunal are puterea de a demite un președinte în exercițiu”, spune Gormley. “Este posibil doar prin procedură de punere sub acuzare a unui președinte.” (Trump a mai fost pus sub acuzare de două ori înainte și a fost achitat de Senat de ambele ori).

privind banii pentru cumpărarea tăcerii actriței de filme pentru adulți nu este singura investigație asupra lui Donald Trump care ar putea deveni o problemă dacă va fi reales. Un procuror districtual din Georgia investighează presupusul rol al lui Trump în efortul de a modifica în mod fraudulos rezultatele alegerilor din 2020 în acest stat, iar consilierul special al Departamentului de Justiție, Jack Smith, investighează acțiunile fostului președinte în legătură cu atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA.

“Este rezonabil de probabil că dosarul din Manhattan, deși umple acum oxigenul, va fi o parte relativ mică din problemele juridice cu care s-ar putea confrunta Trump”, spune Huq. “Ceea ce este în joc în cazul din Georgia este un atac direct la adresa democrației. Este un efort de a schimba rezultatul unor alegeri în mod ilegal. Aceasta nu este o descriere corectă a ceea ce este în joc în cazul Stormy Daniels.”

Alegătorii vor avea posibilitatea de a decide dacă unele dintre aceste întrebări vor fi testate, mai întâi în cadrul alegerilor primare republicane și apoi, dacă Trump avansează, în alegerile generale din 2024. În cazul în care Trump va deveni din nou președinte în timp ce un caz penal împotriva sa este în curs de desfășurare, notează Gormley, “nu primești un card ‘ieși din închisoare’ doar pentru că devii președinte”.

Cum rămâne cu celelalte anchete?

Procurorii din districtul Fulton din Georgia explorează eforturile lui Trump de a anula victoria lui Joe Biden în alegerile din 2020 în acest stat. În cadrul unei convorbiri telefonice din ianuarie 2021, Trump i-a spus secretarului de stat din Georgia, Brad Raffensperger, să “găsească” suficiente voturi pentru a anula victoria lui Biden în stat, potrivit unei înregistrări a convorbirii. Trump și aliații săi au făcut, de asemenea, acuzații nefondate de fraudă electorală în acest stat.

Procurorul districtual din Fulton, Fani Willis, nu a formulat încă acuzații în acest caz. Ea a chemat republicani de profil înalt să depună mărturie în fața unui mare juriu special, printre care Rudy Giuliani, senatorul Lindsay Graham din Carolina de Sud și guvernatorul Georgiei, Brian Kemp.

Juriul special a audiat, de asemenea, lucrători electorali, experți tehnici și angajați ai statului. Trump însuși nu a depus mărturie în cadrul acestor proceduri. În februarie, juriul a depus un raport la tribunal care a concluzionat că nu a existat o fraudă electorală generalizată care ar fi anulat victoria lui Biden în Georgia. Juriul special a concluzionat, de asemenea, că este posibil ca unii martori să fi mințit sub jurământ.

Fostul președinte se află, de asemenea, în atenția procurorilor federali. Avocatul special al Departamentului de Justiție, Jack Smith, examinează implicarea lui Trump în manipularea documentelor clasificate la clubul și reședința sa de la Mar-a-Lago și acțiunile sale pentru a inversa rezultatele alegerilor care au condus la asediul mortal al clădirii Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Până acum, Smith a intervievat mai mulți martori apropiați de Trump în cadrul anchetei.

Trump este, de asemenea, investigat pentru presupuse fraude financiare în statul New York. Letitia James, procurorul general al statului, a intentat un proces în septembrie împotriva lui Trump, precum și a companiei sale și a managerilor săi de rang înalt pentru ceea ce James a descris ca fiind ani de zile de denaturare a poziției financiare a companiei pentru beneficii economice. Biroul lui James a intervievat peste 50 de martori în acest caz și a colectat aproximativ 1,7 milioane de pagini de documente. Procesul în acest caz este programat să înceapă în octombrie, dar echipa juridică a lui Trump a cerut o amânare.