Scapă Universitatea Craiova de Fabian Hurzeler? Antrenorul lui Brighton, variantă pentru Manchester United

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Universitatea Craiova are un start pozitiv în grupa de Conference League, cu 4 puncte obținute din primele două jocuri, însă cel mai dificil meci va avea loc pe 26 noiembrie, când campioana României va evolua pe terenul celor de la Brighton, formație aflată momentan pe locul 3 în Premier League. Antrenorul englezilor, Fabian Hurzeler (33 de ani), se află pe lista lui Manchester United, postul lui Michael Carrick pe banca „diavolilor” fiind în pericol. Germanul a comentat posibilitatea de a pleca la United, iar despre acest subiect a vorbit și un alt tehnician luat în calcul de către club, Antonio Conte.

Scapă Universitatea Craiova de Fabian Hurzeler? Ce a declarat germanul despre o posibilă plecare la Manchester United

Fabian Hurzeler a afirmat că își dorește să continue la Brighton, grupare pe care a preluat-o în 2024, după ce a promovat-o pe St. Pauli în Bundesliga. „Pescărușii” au suferit un singur eșec în acest sezon, 3-4 cu Chelsea, și ocupă momentan locul 3 în Premier League. „Sunt concentrat în totalitate pe ce am de făcut aici. Nu am timp să mă gândesc la aceste zvonuri.

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Menționez tot timpul că fac parte dintr-o călătorie (n.r. cu Brighton) și scot în evidență că de fiecare dată când mă pun în pat am senzația că nu am încheiat această călătorie și nu sunt 100% mulțumit și fericit de situația în care ne aflăm”, a declarat germanul la conferința de presă premergătoare meciului cu Liverpool, conform .

Antonio Conte, la Manchester United?

Postul lui Michael Carrick la Manchester United este în pericol după rezultatele dezastruoase din acest start de sezon, cel mai recent dintre ele fiind eșecul cu 1-4 suferit pe terenul lui Como în UEFA Champions League. În acest context, „diavolii” au pe listă mai multe nume, iar pe lângă Fabian Hurzeler este luat în calcul și Antonio Conte, liber de contract după ce a plecat de la Napoli la finalul sezonului precedent. Tehnicianul italian a transmis un mesaj clar pe rețelele sociale.

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„Având în vedere speculațiile apărute în ultimele zile în presă, atât în Italia, cât și în străinătate, consider oportun să intervin pentru a face unele clarificări. Numele meu a fost asociat cu numeroase cluburi, însă, în acest moment, nu există negocieri avansate. După o experiență minunată și plină de succese la cârma echipei Napoli, îmi voi acorda timpul necesar pentru a evalua cum și când să revin în antrenorat. Va fi o decizie bine chibzuită, pe care o voi lua atunci când voi simți că sunt întrunite condițiile potrivite. Am citit despre presupuse pretenții financiare și solicitări de puteri depline pe care le-aș fi înaintat deja cluburilor menționate, precum și despre rezerve legate de ceea ce se numește ‘caracterul meu puternic’.

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Acestea sunt speculații nefondate, întrucât, în prezent, nu există elemente concrete pe baza cărora să se poată face astfel de aprecieri. Dacă va apărea o oportunitate concretă, va fi momentul să discut cu clubul interesat și să evaluăm împreună termenii unei eventuale înțelegeri, ținând cont de nevoile ambelor părți și de caracteristicile specifice stilului meu de antrenorat. Până atunci, orice presupunere privind pretențiile mele sau viitorul meu profesional rămâne la stadiul de speculație și nu poate fi considerată un fapt cert”, a transmis Conte vineri într-o postare pe .

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Când o va întâlni Universitatea Craiova pe Brighton

Atât , cât și Brighton au 4 puncte după primele două etape din faza principală a Conference League. Campioana României a remizat cu Getafe și contra celor de la Inter Club d’Escaldes, în timp ce englezii i-au spulberat cu 4-0 pe lituanienii de la Kauno Zalgiris înainte de a remiza surprinzător cu Jablonec (Cehia), 0-0. Duelul dintre Brighton și Universitatea Craiova va avea loc pe 26 noiembrie, începând cu ora 19:45, în cadrul etapei 4.