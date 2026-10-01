Scăpăm de coșmarul Ayari? Cinci fotbaliști ai Suediei, afectați de un virus: ratează următorul meci!

ADVERTISEMENT

Meciul România – Suedia, returul din grupa de Liga Națiunilor, se joacă pe Arena Națională pe data de 5 octombrie, cu începere de la ora 21:45. În turul de la Solna, nordicii s-au impus cu scorul de 2-1. În acest context, bineînțeles că își propune să obțină revanșa în fața acestei naționale, mai ales în condițiile în care „tricolorii” au pierdut și duelul cu Bosnia de pe teren propriu.

Profită și România? Cinci fotbaliști ai Suediei, afectați de un virus, nu au făcut deplasarea pentru meciul din Bosnia

Până atunci însă, vineri seară, , iar Suedia în Bosnia, în etapa a treia. Iar suedezii se confruntă cu o situație delicată în perspectiva acestei partide. Mai exact, potrivit , cinci jucători ai naționalei nordice au fost afectați de un virus și astfel nu au făcut deplasarea în Bosnia.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud, Patrik Walemark și, nu în ultimul rând, Yasin Ayari, cel care a făcut un meci foarte bun împotriva României la Solna, printre altele, pasând decisiv la golul marcat de Isak în minutul 20. Lor li se adaugă și atacantul de la Liverpool, cel care, după cum s-a aflat deja de ceva timp, s-a accidentat în duelul cu „tricolorii” lui Hagi și astfel

Anunțul făcut de medicul naționalei Suediei

Bineînțeles că acum rămâne de văzut în ce măsură starea de sănătate a fotbaliștilor suedezi respectivi va fi afectată și în contextul meciului de la București. În mod evident, există posibilitatea ca ei să se însănătoșească până atunci. Pe de altă parte însă, sunt și anumite șanse ca virusul chiar să se răspândească și să îi afecteze până atunci și pe alții.

ADVERTISEMENT

De altfel, medicul naționalei Suediei, Jonas Werner, chiar a transmis prin intermediul unui comunicat de presă că, împreună cu ai săi colegi, va monitoriza foarte atent această situație, pentru ca riscul de „escaladare” să fie foarte mic: „Luăm toate măsurile posibile pentru a limita răspândirea infecţiei şi urmărim îndeaproape evoluţia stării de sănătate a jucătorilor care s-au îmbolnăvit”.