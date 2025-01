Scăpat cu viață dintr-un accident teribil, Michail Antonio a fost externat: ”Fiecare moment contează”

În data de 7 decembrie, Michail Antonio a fost implicat într-un în care a suferit o fractură la picior. În ultima zi a anului 2024, jucătorul lui West Ham United a fost externat.

Michail Antonio a fost externat după groaznicul accident

Internaționalul jamaican a fost operat de urgență în ziua accidentului și urma să rămână în spital pentru câteva zile, însă perioada s-a prelungit la trei săptămâni și jumătate. Antonio a fost nevoit să petreacă Crăciunul pe patul de spital, dar în cele din urmă a fost lăsat să meargă acasă chiar înainte de Anul Nou.

Atacantul în vârstă de 34 de ani a ținut să mulțumească Divinității pentru faptul că a scăpat din teribilul accident și a recunoscut că acest incident i-a schimbat percepția despre valorile pe care trebuie să le ai în viață.

”În fiecare an, în această perioadă, sunt întrebat pentru ce sunt recunoscător și mereu mă străduiesc să găsesc cuvintele potrivite. Anul acesta știu exact pentru ce sunt recunoscător: să fiu în viață.

Am realizat un lucru. Toată viața mi-am făcut planuri pentru a doua zi, pentru anul următor, presupunând întotdeauna că ziua de mâine este garantată. Am văzut prieteni apropiați murind, am văzut că alții trec prin tot felul de experiențe tragice și nici măcar atunci nu am înțeles pe deplin cât de prețioasă este viață.

Dar experiența prin care am trecut mi-a deschis ochii. Fiecare moment contează. Sunt atât recunoscător lui Dumnezeu pentru că mi-a dat puterea de a continua și mi-a permis să fiu în continuare aici, în viață”, a declarat Antonio, conform .

Antonio, mesaj plin de optimism

În finalul primei sale reacții de după accident, jucătorul lui West Ham United a ținut să le mulțumească tuturor celor care au avut grijă de el în această perioadă, dar și oamenilor din fotbal care i-au fost alături.

”Mulțumesc serviciilor de urgență, clubului West Ham și tuturor celor care au avut grijă de mine. Sincer, nu aș fi putut trece prin asta fără tot personalul medical, colegii mei de echipă și uimitorii fani ai lui West Ham. Mulțumesc din adâncul inimii mele.

Pentru cei dragi care au stat alături de mine, nu pot să exprim în cuvinte cât de mult însemnați pentru mine. În sfârșit, întregii comunități a fotbalului vă mulțumesc pentru toată dragostea și sprijinul pe care mi-ați arătat-o. Vă iubesc pe toți și vă sunt recunoscător fiecăruia dintre voi”, a spus Michail Antonio.

Atacantul și-a încheiat discursul cu un mesaj optimist: ”La mulți ani și voi reveni în curând pe teren”, în ciuda faptului că este puțin probabil ca el să mai joace în acest sezon. Deși contractul său se încheie în vară, pe încă un an în aceiași termeni financiari.