Scaunul lui Răzvan Lucescu se clatină după Olympiacos – PAOK 2-1: ”Indiferent ce facem, lucrurile merg împotriva noastră”

Presa din Grecia nota înaintea meciului dintre Olympiacos și PAOK că sunt șanse foarte mare ca Răzvan Lucescu , patronul Ivan Savvidis fiind extrem de supărat după eliminarea din Europa League.

Răzvan Lucescu, în pericol de demitere după Olympiacos – PAOK 2-1

După evoluția modestă avută în ”dubla” cu FCSB din play-off-ul pentru optimile Europa League, trupa lui Răzvan Lucescu a continuat declinul și a pierdut și duelul din deplasare cu Olympiacos, scor 1-2, din etapa a 24-a a campionatului Greciei.

Jocul a început cum nu se poate mai prost pentru PAOK și fundașul brazilian Rodinei a deschis scorul în minutul 6. Oaspeții au reacționat foarte bine și au restabilit egalitatea prin mijlocașul Mady Camara (24).

Bucuria oaspeților a fost de scurtă durată, deoarece Olympiacos a preluat din nou conducerea după reușita tânărului atacant de 17 ani Charalampos Kostoulas (31). Răzvan Lucescu a încercat să schimbe ceva după pauză, însă tabela a rămas neschimbată și PAOK a pierdut al șaptelea meci în acest sezon de campionat.

În urma acestui rezultat, Olympiacos a urcat pe primul loc în clasament, cu 54 de puncte, două mai multe decât AEK Atena și opt față de Panathinaikos. Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, PAOK e pe 4, cu 43 de puncte.

Răzvan Lucescu, exasperat după înfrângere cu Olympiacos

La finalul întâlnirii pierdute cu Olympiacos, Răzvan Lucescu, care , a părut epuizat de faptul că PAOK Salonic nu reușește să iasă din această perioadă plină de neșansă și rezultate modeste.

”Orice am face, lucrurile merg împotriva noastră. Este un sezon complicat pentru noi. În prima repriză am făcut un joc bun, am creat ocazii, dar în loc să deschidem noi scorul, a făcut-o Olympiacos.

O imagine asemănătoare în repriza secundă, dacă excludem cele 10 minute când am rămas cu 10 jucători. Am avut ghinion cu accidentarea lui Jonny Otto, pentru că s-a întâmplat la un minut după ultimele noastre schimbări.

Oricine a urmărit jocul a putut vedea că nu a fost o chestiune de oboseală. Echipa, chiar și după minutul 60 ataca de parcă nu am avut meci joi. Per total am făcut un joc bun. Dar asta este povestea sezonului: indiferent ce facem, lucrurile merg împotriva noastră”, a declarat Lucescu, conform .