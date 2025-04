Scena cu Donald Trump din „Home Alone 2” a devenit un blestem pentru regizor: „Mi-aș dori să dispară”

Regizorul Chris Columbus, cel care se află în spatele succesului uriaș al seriei „Home Alone” și „Home Alone 1: Lost in New York”, a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare despre apariția de 7 secunde a președintelui Donald Trump într-unul din filme. Acesta a spus clar că regretă profund cameo-ul oficialului american în celebrul film din 1992. Deși vorbim de o scenă de doar șapte secunde, pentru regizorul american a devenit un „albatros”, o povară mentală de care nu mai scapă.

Scena cu Donald Trump din „Home Alone 2”, o povară pentru regizor

Regizorul a folosit exact acest termen, „albatros”, făcând o trimitere la un celebru poem englez din secolul al XVIII-lea. El spune că, în prezent, simte că acel moment este un blestem. Mai mult, și-ar dori să-l elimine complet din film, dacă ar putea. „Aș vrea doar să dispară”, a spus Columbus pentru publicația San Francisco Chronicle,

ADVERTISEMENT

Multe persoane nu știu că apariția lui Donald Trump în celebrul film nu a fost una întâmplătoare. Potrivit regizorului, tot evenimentul a avut loc într-un moment greu al producției, când echipa avea nevoie să filmeze câteva secvențe în emblematicul Plaza Hotel din New York.

La acea vreme, . Regizorul susține că în acel moment, actualul președinte al SUA a condiționat folosirea locației de apariția sa în film. „Singura modalitate prin care puteți filma aici e dacă apar și eu”, ar fi spus magnatul imobiliar.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Donald Trump să joace în celebrul film din 1992

Inițial, Chris Columbus ar fi avut intenția să taie scena în care apare Donald Trump la montaj, însă a participat la un eveniment care i-a schimbat radical părerea. În timpul unei proiecții-test în Chicago, publicul a reacționat cu entuziasm. A început să râdă și să aplaude. Reacția pozitivă a publicului i-a schimbat decizia regizorului, care a ales în cele din urmă să păstreze acel moment. Cu toate acestea, în prezent regretă că a fost de acord.

„Nu m-am gândit niciodată că va fi considerat hilar”, a declarat Columbus, adăugând că, dacă ar fi știut ce va urma, ar fi mers pe instinct și ar fi tăiat scena. Momentul în care personajul lui Macaulay Culkin îl întreabă pe Trump cum ajunge la recepție și primește indicații, i se pare acum lipsit de sens și absolut deloc amuzant.

ADVERTISEMENT

Care este părerea oficialului din SUA

Controversa în jurul acestei secvențe a reizbucnit în timpul . Iar în 2023, discuția a fost reaprinsă chiar de fostul lider american. Pe platforma sa Truth Social, Donald Trump l-a acuzat pe regizor că minte. Ba mai mult, a spus că echipa de producție, inclusiv Chris Columbus, îl rugau insistent să apară în film.

ADVERTISEMENT

Deși atunci nu a reacționat la acuzațiile lui Donald Trump,, în interviul pe care l-a acordat recent a ținut să pună lucrurile la punct. El a declarat că nu există nicio situație în care el s-ar ruga insistent de o persoană care nu are studii în actorie să apară în vreun film. Deși este american, născut și crescut în Statele Unite, Chris Columbus are origini italiene. Tocmai în acest context, el a declarat că în prezent nu mai poate elimina scena cu Trump, fiindcă „s-ar putea să fie deportat în Italia sau ceva de genul”.