Scenă fără precedent în istoria Chefi la Cuțite. Concurentul care a complotat împotriva unui chef: „Am rămas fără cuvinte”

Situație fără precedent la Chefi la Cuțite! Membrii unei echipe au decis să se prezinte la battle fără tunici, ca semn de revoltă față de chef. Gestul lor i-a lăsat fără cuvinte pe ceilalți și a schimbat complet atmosfera emisiunii.

Revoltă la Chefi la Cuțite

În ediția emisiunii Chefi la Cuțite difuzată luni, 13 mai 2025, a avut loc una care a adus mâhnire atât în sufletul chefilor, cât și al concurenților.

Potrivit Viperele Vesele, din dorința de răzbunare pentru că nu a primit cuțitul de aur, Bogdan i-a convins pe colegii din echipa portocalie să renunțe la benzile de pe mâneci și să se revolte împotriva lui Richard Abu Zaki.

Planul atent pus la punct a dat roade, însă consecințele pentru echipă ar putea fi serioase. „Bogdan, cel care trăiește cu frustrarea că nu este cuțit de aur, din echipa portocalie, nu doar că și-a convins colegii să-și dea jos culoarea de pe mâneci și să renunțe la loialitate, dar a pus la cale un plan de culise care a dat totul peste cap! A reușit până și pe Andy, cuțitul de aur al echipei portocalii, să îl convingă să participe la revolta împotriva lui chef Richard Abu Zaki.

Sursele noastre spun că Bogdan a încercat inclusiv să arunce vina pe Claudiu, cuțitul de aur al echipei mov, sugerând că el ar fi tras sforile pentru un complot. În altă ordine de idei, echipa mov câștigă în această seară, echipele verde și portocalie intră la duel. Diana Mureșan va fi eliminată din competiție!”, despre revolta de la Chefi la Cuțite.

Cum a reacționat Richard Abu Zaki

În fața gestului neașteptat al concurenților cărora le-a fost mereu alături la Chefi la Cuțite, Richard Abu Zaki s-a arătat profund dezamăgit. Nu a reușit să înțeleagă de ce aceștia au recurs la o asemenea atitudine, în ciuda sprijinului constant oferit până acum.

„Eu chiar am rămas fără cuvinte când am auzit că au decis să dea culorile jos. Și apoi când știu că și tot ăsta pleacă de la cuțitul meu de aur, care am apărat mereu, dar care azi a muncit rău. Eu m-am enervat cu el. A uitat toate chestiile pe care eu le am zis. A uitat toate elementele care trebuiau puse în burger, care erau responsabilitatea lui.

Eu țin la el. Am ținut la el. L-am ales eu. Dar să aibă caracterul ăsta așa. A greșit. De la Bogdan nu m-aș fi așteptat niciodată la așa ceva. Eu l-am văzut mereu așa umil. Și astăzi a ieșit o parte din el pe care chiar nu o cunoșteam. Au exagerat. În sensul că puteau să fie dezamăgiți, puteau să fie nervoși, dar nu să dea jos tunicile. Să-mi demonstreze mie… Ce să-mi demonstreze?

Să-mi demonstreze că știu să facă o farfurie. Când am câștigat, ‘Chef, ești numărul 1. Ce mândri suntem’, și acum…într-un moment critic, toți fac așa? Când merge rău, niciunul nu-și mai aduce aminte… Asta e problema la multe persoane”, a declarat chef Richard după întâmplarea fără precedent.

Nici telespectatorii Chefi la Cuțite nu au rămas fără replică. În mediul online, publicul i-a pus la zid , considerând că toți meritau să plece acasă.

„În locul lui i-aș fi trimis acasă pe toți, urgent”, „Andy nu a dovedit nimic acum”, „Eu, în locul lui Chef Richard, i-aș lăsa pe cont propriu: descurcați-vă, mari bucătari care sunteți! Bogdan și Fluture să conducă echipa, să facă meniuri, să decidă ce vor. Totul a pornit de la refuzul lui Fluture de a lucra cu Andy — atunci a început să mocnească totul. Păcat că s-a transformat într-un circ”, sunt o parte dintre părerile pe care oamenii și le-au exprimat